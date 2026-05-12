యూత్ ఐడియాలకు శాంసంగ్ బంపర్ ఆఫర్: ₹2 కోట్ల గ్రాంట్.. అప్లై చేసుకోండిలా
దేశంలోని యువతలో దాగి ఉన్న సృజనాత్మకతను వెలికితీసేందుకు శాంసంగ్ ఐదవ ఎడిషన్ 'సాల్వ్ ఫర్ టుమారో' (Solve for Tomorrow) కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. 14 నుంచి 22 ఏళ్ల లోపు విద్యార్థులు తమ వినూత్న ఆలోచనలతో ఈ పోటీలో పాల్గొని భారీ నగదు బహుమతులు, ఐఐటీ ఢిల్లీలో శిక్షణ పొందే అద్భుత అవకాశం ఇది.
భారతదేశంలో శాంసంగ్ అడుగుపెట్టి 30 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని, యువ ఆవిష్కర్తల కోసం 'సాల్వ్ ఫర్ టుమారో 2026'ను అత్యంత భారీ స్థాయిలో నిర్వహిస్తోంది. గతేడాది కంటే ఈసారి బహుమతుల మొత్తాన్ని రెట్టింపు చేసి, ఏకంగా ₹2 కోట్ల గ్రాంట్ను ప్రకటించింది. కేవలం గెలిచిన వారికి నగదు ఇవ్వడమే కాకుండా, వారి ఆలోచనలను నిజమైన స్టార్టప్లుగా మార్చేందుకు ఐఐటీ ఢిల్లీ (IIT Delhi) సహకారంతో ఇంక్యుబేషన్ సదుపాయాన్ని కూడా కల్పిస్తోంది.
ఆవిష్కరణలకు అండగా.. డిజిటల్ ఇండియా దిశగా
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పిలుపునిచ్చిన 'డిజిటల్ ఇండియా' విజన్కు అనుగుణంగా, దేశీయ సమస్యలకు సాంకేతిక పరిష్కారాలను కనుగొనడమే ఈ కార్యక్రమ ప్రధాన ఉద్దేశం. ఈ ఏడాది ప్రధానంగా నాలుగు అంశాలపై దృష్టి సారించారు:
AI లివింగ్: కృత్రిమ మేధస్సు (AI) ద్వారా సామాన్యుల జీవితాలను సులభతరం చేయడం.
ఆరోగ్యం & విద్య: మెరుగైన వైద్యం, చదువును అందరికీ అందుబాటులోకి తీసుకురావడం.
పర్యావరణ సుస్థిరత: పర్యావరణ కాలుష్యాన్ని తగ్గించి, ప్రకృతిని కాపాడే మార్గాలు.
స్పోర్ట్ & టెక్: క్రీడారంగంలో టెక్నాలజీ వినియోగాన్ని పెంచడం.
ఎవరెవరికి ఏయే బహుమతులు?
ఈ పోటీలో ప్రతి స్థాయిలోనూ విద్యార్థులకు ప్రోత్సాహకాలు అందనున్నాయి.
టాప్ 4 టీమ్స్: వీరికి ₹2 కోట్ల విలువైన ఇంక్యుబేషన్ గ్రాంట్స్ అందుతాయి. ఐఐటీ ఢిల్లీలో తమ ప్రాజెక్టును అభివృద్ధి చేసుకోవచ్చు.
టాప్ 20 టీమ్స్: వీరికి ఒక్కొక్కరికి ₹20 లక్షల నగదు బహుమతితో పాటు శాంసంగ్ గెలాక్సీ Z ఫ్లిప్ స్మార్ట్ఫోన్లు ఇస్తారు.
టాప్ 40 టీమ్స్: వీరికి ₹8 లక్షల నగదు, శాంసంగ్ ల్యాప్టాప్లు అందజేస్తారు.
వీటితో పాటు సెమీఫైనలిస్టులు బెంగళూరు, నోయిడాలోని శాంసంగ్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ (R&D) సెంటర్లను సందర్శించే అవకాశం పొందుతారు.
నిపుణుల మాటల్లో..
"గత 30 ఏళ్లుగా దేశ డిజిటల్ ప్రయాణంలో మేము భాగస్వాములుగా ఉన్నందుకు గర్వపడుతున్నాం. ఈసారి భారత్లోని మారుమూల ప్రాంతాలకు కూడా చేరువయ్యేలా మా ప్రోగ్రామ్ పరిధిని రెట్టింపు చేశాం" అని శాంసంగ్ సౌత్వెస్ట్ ఆసియా ప్రెసిడెంట్, సీఈఓ జేబీ పార్క్ పేర్కొన్నారు.
భారత ప్రభుత్వ ప్రధాన శాస్త్రీయ సలహాదారు ప్రొఫెసర్ అజయ్ కుమార్ సూద్ మాట్లాడుతూ.. "నేటి యువత కేవలం భారతీయ సమస్యలకే కాదు, ప్రపంచ సమస్యలకు కూడా పరిష్కారాలు చూపిస్తున్నారు. ఇలాంటి వేదికలు భవిష్యత్తు పారిశ్రామికవేత్తలను తయారు చేస్తాయి" అని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
దరఖాస్తు చేసుకోవడం ఎలా?
మీ వయస్సు 14 నుంచి 22 ఏళ్ల మధ్య ఉండి, సమాజంలోని ఏదైనా సమస్యకు మీ దగ్గర టెక్నాలజీతో కూడిన పరిష్కారం ఉంటే వెంటనే దరఖాస్తు చేసుకోండి.
దరఖాస్తు గడువు: మే 7 నుంచి జూలై 3, 2026 వరకు.
శిక్షణ: ఎంపికైన వారికి 100 నగరాల్లో డిజైన్ థింకింగ్ వర్క్షాప్లు నిర్వహిస్తారు. నిపుణుల నుంచి 2.4 లక్షల గంటల పాటు శిక్షణ లభిస్తుంది.
యువత కేవలం ఉద్యోగాల కోసం వెతకడమే కాకుండా, తామే ఉద్యోగాలను సృష్టించే స్థాయికి ఎదగాలన్నదే ఈ కార్యక్రమ అసలు లక్ష్యం. మీ ఐడియా చిన్నదైనా కావచ్చు.. అది సమాజంలో పెద్ద మార్పు తీసుకురాగలదని నమ్మితే ఆలస్యం చేయకుండా శాంసంగ్ వెబ్సైట్ ద్వారా రిజిస్టర్ చేసుకోండి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. శాంసంగ్ 'సాల్వ్ ఫర్ టుమారో' పోటీలో పాల్గొనడానికి అర్హతలు ఏమిటి?
14 నుంచి 22 ఏళ్ల మధ్య వయస్సు ఉన్న విద్యార్థులు ఎవరైనా ఈ పోటీలో పాల్గొనవచ్చు. పాఠశాల లేదా కళాశాల విద్యార్థులు జట్లుగా ఏర్పడి తమ ఐడియాలను సమర్పించవచ్చు.
2. విజేతలకు లభించే ప్రధాన ప్రయోజనాలు ఏమిటి?
టాప్ 4 టీమ్స్కు ₹2 కోట్ల గ్రాంట్ లభిస్తుంది. అలాగే ఐఐటీ ఢిల్లీలో తమ స్టార్టప్ను అభివృద్ధి చేసుకునేందుకు ఇంక్యుబేషన్ సదుపాయం కల్పిస్తారు. టాప్ 100 లోపు ఉన్న జట్లకు కూడా నగదు బహుమతులు, గెలాక్సీ పరికరాలు అందుతాయి.
3. అప్లై చేయడానికి చివరి తేదీ ఎప్పుడు?
దరఖాస్తులు జూలై 3, 2026 వరకు స్వీకరిస్తారు. మే 7 నుంచి రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More