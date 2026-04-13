MSP: కనీస మద్దతు ధరపై కీలక నిర్ణయం: కేంద్రానికి సుప్రీంకోర్టు నోటీసులు
పంట సాగు ఖర్చును నిర్ణయించేటప్పుడు రాష్ట్రాల ప్రతిపాదనలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని కోరుతూ దాఖలైన పిటిషన్పై సుప్రీంకోర్టు స్పందించింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం, డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ ఫారిన్ ట్రేడ్ (DGFT), వ్యవసాయ వ్యయాలు-ధరల కమిషన్ (CACP)లకు నోటీసులు జారీ చేస్తూ తన నిర్ణయాన్ని వెల్లడించింది.
దేశంలోని రైతులు ఎదుర్కొంటున్న ఆర్థిక సంక్షోభం, కనీస మద్దతు ధర (MSP) నిర్ణయించే విధానంపై సోమవారం సుప్రీంకోర్టులో కీలక విచారణ జరిగింది. సాగు ఖర్చు ఆధారంగా మద్దతు ధరను శాస్త్రీయంగా నిర్ణయించాలని కోరుతూ దాఖలైన పిటిషన్ను విచారణకు స్వీకరించిన ధర్మాసనం, దీనిపై సమాధానం ఇవ్వాలని కేంద్రానికి ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
పిటిషన్లోని ప్రధానాంశాలు:
ప్రముఖ న్యాయవాది ప్రశాంత్ భూషణ్ పిటిషనర్ల తరపున వాదనలు వినిపిస్తూ, భారతీయ రైతులు పండించిన పంటను కనీసం పెట్టుబడి ఖర్చుకు కూడా అమ్ముకోలేక తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారని కోర్టుకు వివరించారు.
- రైతు ఆత్మహత్యలు: గత ఐదేళ్లలో మహారాష్ట్రలోనే 17 వేల మందికి పైగా రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారని, దీనికి ప్రధాన కారణం గిట్టుబాటు ధర లభించకపోవడమేనని పిటిషన్ పేర్కొంది.
- స్వామినాథన్ కమిషన్ అమలు: 2006 నాటి ఎం.ఎస్. స్వామినాథన్ కమిషన్ నివేదిక ప్రకారం.. సాగు ఖర్చుపై 50 శాతం లాభం కలిపి రైతులకు చెల్లించాలని, అప్పుడే వ్యవసాయం లాభసాటిగా మారుతుందని గుర్తు చేశారు.
- తక్కువ మద్దతు ధర: ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం నిర్ణయిస్తున్న ఎంఎస్పీ, అసలు సాగు ఖర్చు కంటే చాలా తక్కువగా ఉందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
కోర్టు పరిశీలన:
ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్, జస్టిస్ జోయ్మాల్యా బాగ్చీలతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ పిటిషన్ను విచారించింది. "మీరు ఆర్థిక విధానాన్ని (Economic Policy) తిరిగి రాయమని మమ్మల్ని కోరుతున్నారు" అని ధర్మాసనం వ్యాఖ్యానించింది.
రాష్ట్రాల వారీగా భూమి ధర, పెట్టుబడి ఖర్చులు మారుతుంటాయని, కాబట్టి అందరికీ ఒకే రకమైన విధానం అమలు చేయడం సవాలుతో కూడుకున్న పని అని కోర్టు అభిప్రాయపడింది. అయితే, ఈ అంశం దేశంలోని రైతులందరికీ సంబంధించింది కాబట్టి విచారణకు అంగీకరించింది.
ఆహార భద్రతా చట్టం - ఇతర ప్రభావాలు:
ఆహార భద్రతా చట్టం కింద గోధుమలు, బియ్యాన్ని దాదాపు ఉచితంగా పంపిణీ చేయడం వల్ల చిరుధాన్యాల (Millets) వంటి ఇతర పంటల డిమాండ్ తగ్గిపోతోందని పిటిషనర్ పేర్కొన్నారు. అలాగే, అమెరికా-భారత్ మధ్య జరిగిన కొత్త వాణిజ్య ఒప్పందం వల్ల దిగుమతి సుంకం లేకుండా వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు భారత్లోకి వస్తున్నాయని, ఇది స్థానిక రైతులను మరింత ఇబ్బందులకు గురిచేస్తోందని వివరించారు.
పిటిషనర్ల డిమాండ్లు:
- పూర్తిస్థాయి సేకరణ: సాగు ఖర్చు ఆధారంగా నిర్ణయించిన ఎంఎస్పీ ప్రకారం నోటిఫై చేసిన అన్ని పంటలను ప్రభుత్వం పూర్తిగా సేకరించాలి.
- కొనుగోలు కేంద్రాలు: ప్రతి తహసీల్, బ్లాక్, గ్రామం మరియు జిల్లా స్థాయిలో అందుబాటులో ఉండేలా కొనుగోలు కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయాలి.
- రుణాల మాఫీ: ఎంఎస్పీ విధానం వైఫల్యం వల్ల రైతులు అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోయారని, కాబట్టి రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు రైతుల వ్యవసాయ రుణాలన్నింటినీ మాఫీ చేసేలా ఆదేశాలివ్వాలని కోరారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.