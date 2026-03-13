Edit Profile
    ఒక్క వారంలో 4,350 పాయింట్లు పతనమైన సెన్సెక్స్.. ₹20 లక్షల కోట్లు ఆవిరి

    అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధం ముదరడం, ముడి చమురు ధరలు $100 దాటడం, రూపాయి విలువ రికార్డు స్థాయికి పడిపోవడం వంటి కారణాలతో మార్కెట్లు కుప్పకూలాయి.

    Published on: Mar 13, 2026 3:52 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్ ఇన్వెస్టర్లకు ఈ వారం ఒక పీడకలలా మిగిలిపోయింది. మార్చి 13తో ముగిసిన ఈ వారంలో సెన్సెక్స్, నిఫ్టీలు వరుసగా మూడవ వారం కూడా భారీ నష్టాలను మూటగట్టుకున్నాయి. ఒక్క వారంలోనే సెన్సెక్స్ 4,355 పాయింట్లు (5.5%) పడిపోగా, నిఫ్టీ 1,300 పాయింట్లు (5.3%) నష్టపోయింది. దీనివల్ల ఇన్వెస్టర్ల సంపద ఏకంగా 20 లక్షల కోట్లు ఆవిరైపోయింది.

    మార్కెట్ పతనానికి 5 ప్రధాన కారణాలు:

    1. అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధం (ముగింపు లేని పోరు)

    ఫిబ్రవరి 28న ప్రారంభమైన ఈ యుద్ధం రోజురోజుకూ తీవ్రమవుతోంది. ఇరాన్ కొత్త సుప్రీం లీడర్ మొజ్తబా ఖమేనీ హోర్ముజ్ జలసంధిని మూసివేస్తామని, అమెరికా స్థావరాలపై దాడులు చేస్తామని హెచ్చరించారు. దీనికి ప్రతిగా డొనాల్డ్ ట్రంప్ కూడా ఇరాన్ నాయకత్వాన్ని తుడిచిపెట్టేస్తామంటూ హెచ్చరికలు జారీ చేయడంతో యుద్ధం ఎప్పుడు ముగుస్తుందో తెలియని పరిస్థితి నెలకొంది.

    2. ముడి చమురు ధరల సెగ ($100 పైన)

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర బ్యారెల్‌కు $100 మార్కును దాటి ట్రేడ్ అవుతోంది. ప్రపంచ చమురు రవాణాలో 20% వాటా ఉన్న హార్ముజ్ జలసంధి మూతపడటమే దీనికి ప్రధాన కారణం. చమురు ధరలు పెరిగితే భారత్‌లో రవాణా ఖర్చులు పెరిగి, ద్రవ్యోల్బణం (Inflation) భారమవుతుంది. ఇది కంపెనీల లాభాలపైనా ప్రభావం చూపుతుంది.

    3. రికార్డు స్థాయిలో పడిపోయిన రూపాయి

    డాలర్‌తో పోలిస్తే భారత రూపాయి విలువ ఎన్నడూ లేనంతగా 92.36 వద్దకు పడిపోయింది. ఈ ఒక్క వారంలోనే రూపాయి 0.5% కంటే ఎక్కువ నష్టపోయింది. రూపాయి బలహీనపడితే దిగుమతులు ఖరీదవుతాయి, ముఖ్యంగా చమురు దిగుమతుల బిల్లు పెరిగి దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థపై భారం పడుతుంది.

    4. విదేశీ ఇన్వెస్టర్ల (FIIs) పలాయనం

    విదేశీ సంస్థాగత ఇన్వెస్టర్లు భారత మార్కెట్ల నుంచి పెట్టుబడులను భారీగా ఉపసంహరించుకుంటున్నారు. మార్చి 12 వరకు కేవలం 12 రోజుల్లోనే వారు 46,167 కోట్ల విలువైన షేర్లను విక్రయించారు. జూలై నుంచి వారు విక్రయాలు జరుపుతున్నప్పటికీ, ఈ నెలలో ఆ వేగం మరింత పెరిగింది.

    5. క్షీణిస్తున్న ఆర్థిక అంచనాలు (Macro Outlook)

    యుద్ధం వల్ల ఇంధన ధరలు పెరగడం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ద్రవ్యోల్బణానికి దారితీస్తోంది. చమురు ధరలో ప్రతి $10 పెరుగుదల వల్ల భారత్ ద్రవ్యోల్బణం 20 బేసిస్ పాయింట్లు పెరుగుతుందని అంచనా. ఒకవేళ అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచితే, భారత మార్కెట్ల నుంచి మరిన్ని పెట్టుబడులు తరలిపోయే ప్రమాదం ఉంది.

