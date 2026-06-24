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    1,000 పాయింట్లు లాభపడ్డ సెన్సెక్స్.. కారణాలేంటి?

    భారత స్టాక్ మార్కెట్లు బుధవారం సరికొత్త రికార్డులతో దూసుకెళ్లాయి. బ్యాంకింగ్, ఐటీ రంగాల షేర్లలో కొనుగోళ్ల జోరు, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడిచమురు ధరలు భారీగా తగ్గడంతో సెన్సెక్స్ ఏకంగా 1,000 పాయింట్లు ఎగబాకగా.. నిఫ్టీ 24,000 మార్కును దాటింది. ఒకే రోజులో ఇన్వెస్టర్ల సంపద రూ. 2 లక్షల కోట్లు పెరిగింది.

    Published on: Jun 24, 2026 2:23 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లలో బుధవారం (జూన్ 24) కొనుగోళ్ల పండగ నడిచింది. కీలక సూచీలు సెన్సెక్స్, నిఫ్టీలు భారీ లాభాలతో ట్రేడింగ్‌ను ముగించాయి. ఇంట్రాడేలో సెన్సెక్స్ ఏకంగా 1,000 పాయింట్లు (1.3 శాతానికి పైగా) ఎగబాకి 77,187 గరిష్ట స్థాయిని తాకగా, నిఫ్టీ 50 సూచీ కూడా 1 శాతానికి పైగా లాభపడి 24,090 పాయింట్ల రికార్డు స్థాయికి చేరుకుంది. మిడ్‌క్యాప్ 100, స్మాల్‌క్యాప్ 100 సూచీలు కూడా అర శాతం వరకు లాభాలను ఆర్జించాయి.

    1,000 పాయింట్లు లాభపడ్డ సెన్సెక్స్.. కారణాలేంటి?
    1,000 పాయింట్లు లాభపడ్డ సెన్సెక్స్.. కారణాలేంటి?

    ఈ భారీ పరుగుతో బాంబే స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (BSE) లిస్టెడ్ కంపెనీల మొత్తం మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ మునుపటి సెషన్‌లోని రూ. 475 లక్షల కోట్ల నుండి రూ. 477 లక్షల కోట్లకు పైగా పెరిగింది. ఫలితంగా ఇన్వెస్టర్ల సంపద కేవలం ఒకే రోజులో రూ. 2 లక్షల కోట్లు పెరిగింది.

    హెవీవెయిట్ షేర్లలో షార్ట్ కవరింగ్

    మార్కెట్ ఇంతలా పుంజుకోవడానికి కొన్ని కీలకమైన హెవీవెయిట్ షేర్లలో, ముఖ్యంగా బ్యాంకింగ్, ఫైనాన్షియల్ రంగాలలో చోటుచేసుకున్న 'షార్ట్ కవరింగ్' ప్రధాన కారణమని మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ట్రేడింగ్ సమయంలో బ్యాంక్ నిఫ్టీ, ప్రైవేట్ బ్యాంక్, ఐటీ, ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ సూచీలు దాదాపు 2 శాతం వరకు లాభపడ్డాయి. ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్, హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్, ఇన్ఫోసిస్, ఎస్‌బీఐ వంటి దిగ్గజ షేర్లు మార్కెట్ పరుగుకు బలమైన మద్దతును అందించాయి.

    డాలర్ బలోపేతం కావడం, భారతీయ ఐటీ కంపెనీలు తమ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) సామర్థ్యాలను మరింత పెంచుకుంటాయనే అంచనాలతో ఐటీ షేర్లు రాణించాయి. మరోవైపు, అద్భుతమైన క్రెడిట్ గ్రోత్ (రుణ వృద్ధి) నమోదు చేస్తున్న బ్యాంకింగ్, ఫైనాన్షియల్ రంగాలు మధ్యకాలిక పెట్టుబడులకు ఆకర్షణీయంగా మారాయి.

    గ్లోబల్ మార్కెట్లలో 'యాంటీ-AI ట్రేడ్'

    ప్రపంచ మార్కెట్లలో నడుస్తున్న 'యాంటీ-AI ట్రేడ్' కూడా భారత మార్కెట్‌కు కలిసొచ్చిందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. గత ఏడాది కాలంగా గ్లోబల్ మార్కెట్లలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) షేర్లు విపరీతంగా పెరగడంతో, అక్కడ 'బబుల్' (బుడగ) ఏర్పడుతోందా అనే ఆందోళన ఇన్వెస్టర్లలో మొదలైంది. దీంతో వారు తమ దృష్టిని ఏఐయేతర, సురక్షితమైన ఇతర మార్కెట్ల వైపు మళ్లిస్తున్నారు.

    "సెమీకండక్టర్ షేర్లలో విపరీతమైన అస్థిరత, అలాగే దక్షిణ కొరియా, తైవాన్ వంటి మార్కెట్లలో నెలకొన్న పరిస్థితులు స్థిరమైన వృద్ధిని కనబరుస్తున్న భారతదేశానికి అనుకూలంగా మారాయి. బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర 77 డాలర్ల కంటే కిందకు పడిపోవడం భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఉన్న పెద్ద అడ్డంకిని తొలగించింది. రూపాయి స్థిరపడటం, విదేశీ పోర్ట్‌ఫోలియో ఇన్వెస్టర్ల (FII) అమ్మకాలు తగ్గడం మార్కెట్‌కు సానుకూల అంశాలు," అని జియోజిత్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ చీఫ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ స్ట్రాటజిస్ట్ డాక్టర్ వి.కె. విజయ్‌కుమార్ విశ్లేషించారు.

    పతనమైన ముడిచమురు ధరలు

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బ్రెంట్ క్రూడ్ ధరలు బ్యారెల్‌కు 75 డాలర్ల సమీపానికి పడిపోవడం భారతదేశం లాంటి అతిపెద్ద చమురు దిగుమతి దేశానికి భారీ ఊరటనిచ్చింది. ముడిచమురు ధరలు తగ్గడం వల్ల దేశీయ కరెంట్ ఖాతా లోటు (ట్రేడ్ డెఫిసిట్) నియంత్రణలో ఉంటుంది. ద్రవ్యోల్బణం అదుపు తప్పదు. ఆర్థిక వృద్ధి వేగం పుంజుకుంటుంది.

    అమెరికా, ఇరాన్ దేశాల మధ్య శాంతి చర్చల్లో పురోగతి లభించడం, వ్యూహాత్మక ప్రాంతమైన 'స్ట్రెయిట్ ఆఫ్ హార్ముజ్'పై ఇరాన్ తన పట్టును సడలించడంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చమురు ధరలు ఒక్కసారిగా క్రాష్ అయ్యాయి.

    అంతర్జాతీయంగా సానుకూల పవనాలు, దేశీయంగా బలీయమైన ఆర్థిక వృద్ధి అంచనాల మధ్య దలాల్ స్ట్రీట్ సరికొత్త రికార్డుల వైపు అడుగులు వేస్తోంది. అయితే, మార్కెట్ పరిస్థితులు వేగంగా మారుతుంటాయి కాబట్టి, ఇన్వెస్టర్లు పెట్టుబడులు పెట్టే ముందు సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుల సలహాలు తీసుకోవడం అవసరం.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/1,000 పాయింట్లు లాభపడ్డ సెన్సెక్స్.. కారణాలేంటి?
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