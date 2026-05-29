సెన్సెక్స్ 1,100 పాయింట్లు కుప్పకూలింది: ఇన్వెస్టర్లకు రూ. 6 లక్షల కోట్ల నష్టం
వారాంతంలో భారత స్టాక్ మార్కెట్లు భారీ పతనాన్ని చవిచూశాయి. వర్షపాతం తగ్గుతుందన్న ఐఎండీ అంచనాలు, అంతర్జాతీయ రాజకీయ పరిణామాలు ఇన్వెస్టర్లను కలవరపెట్టడంతో సెన్సెక్స్, నిఫ్టీలు ఒక్కసారిగా కుదేలయ్యాయి.
శుక్రవారం (మే 29) భారత స్టాక్ మార్కెట్లు భారీ నష్టాలతో ముగిశాయి. ట్రేడింగ్ ముగిసే సమయానికి సెన్సెక్స్ 1,092 పాయింట్లు (1.44%) పతనమై 74,775.74 వద్ద స్థిరపడగా, నిఫ్టీ 359 పాయింట్లు (1.50%) నష్టపోయి 23,547.75 వద్ద ముగిసింది. ట్రేడింగ్ ముగిసే చివరి గంటలో ఇన్వెస్టర్లు ఒక్కసారిగా షేర్లను విక్రయించడంతో మార్కెట్లు భారీగా పడిపోయాయి. ఒక దశలో సెన్సెక్స్ ఏకంగా 1,300 పాయింట్ల వరకు పతనమై ఇన్వెస్టర్లను ఆందోళనకు గురిచేసింది.
రూ. 6 లక్షల కోట్లు ఆవిరి
మార్కెట్ల పతనంతో ఇన్వెస్టర్ల సంపదకు భారీగా గండిపడింది. బిఎస్ఈ (BSE) లిస్టెడ్ కంపెనీల మొత్తం మార్కెట్ విలువ రూ. 471 లక్షల కోట్ల నుండి రూ. 465 లక్షల కోట్లకు పడిపోయింది. అంటే కేవలం ఒక్క సెషన్లోనే ఇన్వెస్టర్లు రూ. 6 లక్షల కోట్లను కోల్పోయారు. కేవలం ప్రధాన ఇండెక్స్లు మాత్రమే కాకుండా మిడ్క్యాప్ ఇండెక్స్ 1.25%, స్మాల్క్యాప్ ఇండెక్స్ 0.61% చొప్పున నష్టపోయాయి.
మార్కెట్లను ముంచేసిన ఐఎండీ అంచనాలు
మార్కెట్లు ఒక్కసారిగా కుప్పకూలడానికి ప్రధాన కారణం భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) విడుదల చేసిన వర్షపాత అంచనాలు. ఈ ఏడాది నైరుతి రుతుపవనాల వల్ల కేవలం 90 శాతం వర్షపాతం మాత్రమే నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ పేర్కొంది. గత అంచనాల కంటే ఇది తక్కువ కావడంతో ఇన్వెస్టర్లు అప్రమత్తమయ్యారు.
"ఐఎండీ వర్షపాత అంచనాలను 90 శాతానికి తగ్గించడంతో మార్కెట్లో అమ్మకాల ఒత్తిడి పెరిగింది. దీనికి తోడు ఎల్ నినో (El Niño) ప్రభావం వల్ల వర్షాలు తగ్గి, రాబోయే నెలల్లో ఆహార ద్రవ్యోల్బణం పెరగవచ్చనే ఆందోళన ఇన్వెస్టర్లలో నెలకొంది" అని జియోజిత్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రీసెర్చ్ హెడ్ వినోద్ నాయర్ విశ్లేషించారు.
అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతలు, లాభాల స్వీకరణ
మరోవైపు, అమెరికా-ఇరాన్ ఒప్పందానికి సంబంధించిన అనిశ్చితి కూడా మార్కెట్లపై ప్రభావం చూపింది. కీలకమైన హార్ముజ్ జలసంధి (Strait of Hormuz) ద్వారా రవాణాను పునఃప్రారంభించేందుకు, కాల్పుల విరమణను పొడిగించేందుకు ఇరు దేశాలు అంగీకరించినట్లు వార్తలు వస్తున్నప్పటికీ, ఈ ఒప్పందంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తుది నిర్ణయం కోసం ప్రపంచ మార్కెట్లు వేచి చూస్తున్నాయి. వారాంతం కావడంతో ఇన్వెస్టర్లు రిస్క్ తీసుకోకుండా భారీగా లాభాల స్వీకరణకు (Profit Booking) మొగ్గు చూపడం మార్కెట్ పతనానికి దారితీసింది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. ఈరోజు స్టాక్ మార్కెట్ ఎందుకు పడిపోయింది?
భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) వర్షపాత అంచనాలను తగ్గించడం, ఎల్ నినో భయాలు మరియు అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య నెలకొన్న రాజకీయ అనిశ్చితి మార్కెట్ పతనానికి ప్రధాన కారణాలు.
2. ఇన్వెస్టర్లకు ఎంత నష్టం వాటిల్లింది?
బిఎస్ఈ లిస్టెడ్ కంపెనీల మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ తగ్గడం వల్ల కేవలం ఒకే రోజులో ఇన్వెస్టర్లు సుమారు రూ. 6 లక్షల కోట్లను నష్టపోయారు.
3. ఐఎండీ (IMD) తన అంచనాల్లో ఏం చెప్పింది?
ఈ ఏడాది నైరుతి రుతుపవనాల సీజన్లో దేశవ్యాప్తంగా దీర్ఘకాలిక సగటులో కేవలం 90 శాతం వర్షపాతం మాత్రమే నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ వెల్లడించింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More