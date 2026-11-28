శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.
Delimitation bill : కాంగ్రెస్కి బిగ్ షాక్! డీలిమిటేషన్ బిల్లుకు శరద్ పవార్ మద్దతు? పదవుల కోసం..
నియోజకవర్గాల పునర్విభజన బిల్లుకు మద్దతు ఇచ్చేందుకు శరద్ పవార్ ఎన్సీపీ వర్గం కేంద్ర, రాష్ట్ర స్థాయిలో కీలక పదవులు కోరుతోందని సమాచారం. ఇండియా కూటమి వీడి ఎన్డీయే వైపు మొగ్గు చూపే దిశగా తెరవెనుక చర్చలు వేగంగా సాగుతున్నాయని తెలుస్తోంది.
నియోజకవర్గాల పునర్విభజన (డీలిమిటేషన్) బిల్లుకు మద్దతు ఇచ్చేందుకు, ఇండియా కూటమి నుంచి ఎన్డీయే వైపు మళ్లేందుకు శరద్ పవార్ నేతృత్వంలోని నేషనలిస్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ (ఎస్పీ) కేంద్ర, రాష్ట్ర స్థాయిల్లో పదవుల వాటా కోసం గట్టి బేరం సాగిస్తోందని సమాచారం. లోక్సభలో నవంబర్ 30న, రాజ్యసభలో డిసెంబర్ 2న పార్లమెంటు ప్రత్యేక సమావేశాలు ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో, సభలో ఓటు వేసేలోగా ఒప్పందం కుదుర్చుకునేందుకు తెరవెనుక తీవ్ర చర్చలు నడుస్తున్నాయని తెలుస్తోంది.
కేంద్ర మంత్రివర్గంలో సుప్రియా సూలేకు చోటు?
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మంత్రివర్గంలో పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, లోక్సభ ఎంపీ సుప్రియా సూలేకు క్యాబినెట్ బెర్త్ ఇవ్వాలని ఎన్సీపీ (ఎస్పీ) నాయకత్వం పట్టుబడుతోంది. ఇటీవల ఓటర్ల జాబితా అవకతవకలపై ఇండియా కూటమి చేసిన నిరసనల్లో సుప్రియా సూలే ముందు వరుసలో నిలిచారు. కానీ గత కొద్ది రోజులుగా డీలిమిటేషన్ ఆలోచనకు ఆమె మద్దతు పలుకుతున్నారు!
మరోవైపు మహారాష్ట్రలో బీజేపీ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వంలో రెండు రాష్ట్ర మంత్రి పదవుల కోసం ఆ పార్టీ చర్చలు జరుపుతోందని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ కూటమిలో అజిత్ పవార్ నేతృత్వంలోని మరో ఎన్సీపీ వర్గం కూడా భాగస్వామిగా ఉందన్న విషయం తెలిసిందే.
మహారాష్ట్రలో కీలక పదవుల కోసం కసరత్తు!
మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఎన్సీపీ (ఎస్పీ) తరఫున జయంత్ పాటిల్కు ఆర్థిక శాఖ దక్కే అవకాశం ఉందని, మరో క్యాబినెట్ పదవి సీనియర్ నేత జితేంద్ర అవ్వాద్కు లభించవచ్చని విస్తృతంగా వినిపిస్తోంది. ఇతర సీనియర్ ఎమ్మెల్యేలకు అవకాశం కల్పించేందుకు రెండు సహాయ మంత్రి పదవులను కూడా ఆ పార్టీ కోరుతోంది.
అయితే సుప్రియా సూలేను మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పదవి కోసం శరద్ పవార్ ప్రతిపాదిస్తున్నారంటూ వచ్చిన వార్తలను పార్టీ తోసిపుచ్చింది. అసెంబ్లీలో తమకు కేవలం 10 మంది ఎమ్మెల్యేలు మాత్రమే ఉన్నారని గుర్తు చేస్తూ, ఆ కథనాలలో నిజం లేదని సుప్రియా సూలే ఇటీవల స్పష్టం చేశారు.
పార్లమెంటు, అసెంబ్లీలలో 33 శాతం మహిళా కోటా అమలుతో ముడిపడి ఉన్న డీలిమిటేషన్ బిల్లు ఏప్రిల్లో ఓడిపోయిన నేపథ్యంలో, ఆ ఓటమికి బదులు తీర్చుకునేందుకు ఎన్డీయేకు ఎన్సీపీ (ఎస్పీ) ఎనిమిది మంది లోక్సభ సభ్యుల మద్దతు కీలకంగా మారనుంది. 2023లో అఖిలపక్ష మద్దతుతో ఆమోదించిన మహిళా రిజర్వేషన్ చట్టం షరతులకు అనుగుణంగా ఈ ప్రక్రియ సాగుతోంది.
కాంగ్రెస్కు శరద్ పవార్ చెప్పిన కారణాలివే
పార్లమెంటులో బిల్లుకు అధికారికంగా మద్దతు ఇచ్చే ముందే పదవుల పంపకం ఖరారు కావాలని పార్టీలోని ఒక వర్గం భావిస్తోందని ఓ సీనియర్ నేత ఓ జాతీయ మీడియాకు వివరించారు.
అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న శరద్ పవార్, తమ పార్టీ ఎదుర్కొంటున్న అనివార్య పరిస్థితులను వివరిస్తూ ఇప్పటికే కాంగ్రెస్ నాయకత్వంతో ఫోన్లో మాట్లాడినట్లు సంబంధిత వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. మిగిలిన ఎన్సీపీ (ఎస్పీ) చీలిపోకుండా కాపాడుకోవాలంటే డీలిమిటేషన్ బిల్లుకు మద్దతు ఇవ్వడం అత్యవసరమని ఇండియా కూటమి మిత్రపక్షాలకు పవార్ చెప్పినట్లు సమాచారం.
బహిరంగంగానే పార్టీ నేతలు ఈ మార్పునకు రంగం సిద్ధం చేస్తున్నారు. అనధికారిక సంభాషణలో నియోజకవర్గాల పునర్విభజన అవసరమని శరద్ పవార్ గతంలో తనతో చెప్పారని జితేంద్ర అవ్వాద్ తెలిపారు. అన్ని రాష్ట్రాలకు 50 శాతం సమానంగా సీట్లు పెంచితే, తమ వాటా తగ్గుతుందన్న భయాలు తొలగిపోతాయని సుప్రియా సూలే కూడా ఇంతకుముందు వ్యాఖ్యానించారు.
పవార్ అనారోగ్యం కారణంగా సోమవారం నేరుగా దిల్లీకి వెళ్తున్నట్లు సుప్రియా సూలే ఇప్పటికే ప్రకటించారు. దీనివల్ల నవంబర్ 28న జరిగే ఇండియా కూటమి సమావేశానికి ఆమె హాజరుకావడం లేదు. ఆ సమావేశంలో పార్టీ తరఫున ఎంపీ నీలేష్ లంకే ప్రాతినిధ్యం వహించాల్సి ఉండగా, రాజకీయ పరిణామాలు వేగంగా మారుతున్నాయి.
కాంగ్రెస్ ఘాటు స్పందన!
85 ఏళ్ల వయసులో శరద్ పవార్ను తిరిగి రాజ్యసభకు పంపేందుకు తమ పార్టీ అండగా నిలిచిందని మహారాష్ట్ర కాంగ్రెస్ తన 'ఎక్స్' ఖాతాలో పేర్కొంది.
"మహారాష్ట్రలోని 7 రాజ్యసభ స్థానాలకు 2026 మార్చిలో ఎన్నికలు జరగాల్సి ఉంది. నేషనలిస్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ (శరద్చంద్ర పవార్) వద్ద కేవలం 10 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు. అభ్యర్థి గెలవడానికి 36 ఓట్లు అవసరం. కాంగ్రెస్కు 16 మంది, శివసేన (ఉద్ధవ్ బాలాసాహెబ్ ఠాక్రే)కు 20 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు. శరద్ పవార్ అభ్యర్థిత్వానికి మద్దతు ఇవ్వాలని సుప్రియా సూలే కాంగ్రెస్ నేతలను కోరారు. రాహుల్ గాంధీ, మల్లికార్జున ఖర్గే ఎలాంటి సంకోచం లేకుండా అంగీకరించారు," అని మరాఠీలో పోస్ట్ చేసింది.
"ఇప్పుడు ఏమైంది?" అంటూ ఆ పోస్ట్లో కాంగ్రెస్ ప్రశ్నించింది.
డీలిమిటేషన్, మహిళా బిల్లుల ఆమోదమే లక్ష్యంగా వచ్చే వారం పార్లమెంట్ సమావేశాలు జరగనున్నాయి. రాబోయే రోజుల్లో ఈ రాజకీయ సమీకరణలు ఎటు దారి తీస్తాయో వేచి చూడాలి.