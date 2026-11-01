Chalo Dilli : నేడు దిల్లీలో కాంగ్రెస్- బీజేపీ పోటాపోటీ ర్యాలీలు! పతాక స్థాయికి రాజకీయ ఉద్రిక్తత..
ఓటర్ల జాబితాల సవరణలో అక్రమాలు జరిగాయంటూ కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి వ్యతిరేకంగా 'ఇండియా' కూటమి ‘దిల్లీ ఛలో’ పోరుబాట పట్టగా, 1984 సిక్కు వ్యతిరేక దాడులను గుర్తుచేస్తూ కాంగ్రెస్ లక్ష్యంగా బీజేపీ పోటీ ర్యాలీ చేపట్టనుంది. దేశ రాజధానిలో చెలరేగిన పొలిటికల్ హీట్ ఉద్రిక్తతకు దారితీస్తోంది.
దేశ రాజధాని దిల్లీ వేదికగా అధికార, ప్రతిపక్షాల మధ్య రాజకీయ యుద్ధం ఆదివారం పతాక స్థాయికి చేరింది. కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం (ఈసీఐ) తీరును నిరసిస్తూ ప్రతిపక్ష 'ఇండియా' కూటమి చేపడుతున్న భారీ నిరసన ర్యాలీకి పోటీగా, 1984 నాటి సిక్కు వ్యతిరేక హింసాకాండ వార్షికోత్సవాన్ని ప్రస్తావిస్తూ కాంగ్రెస్పై విరుచుకుపడేందుకు ఆధిపత్య బీజేపీ సైతం పోటీ ర్యాలీకి పిలుపునిచ్చింది. ఇరు వర్గాలు ఒకే రోజు దిల్లీ వీధుల్లోకి రావడం, పండుగ వేళ వ్యాపారుల ఆందోళనలు, భద్రతా బలగాల మోహరింపుతో దేశ రాజధానిలో తీవ్రమైన ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకుంది.
ఈసీకి వ్యతిరేకంగా విపక్షాల 'దిల్లీ ఛలో.. ఓట్ బచావో'
ఓటర్ల సంక్షిప్త సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐఆర్) ప్రక్రియలో భారీగా అక్రమాలు జరిగాయని ఆరోపిస్తూ 'ఇండియా' కూటమి సంచలన ఆరోపణలు చేసింది. 'దిల్లీ ఛలో, ఓట్ బచావో, దేశ్ బచావో' పేరుతో చేపట్టిన ఈ మార్చ్ ద్వారా ముఖ్య ఎన్నికల కమిషనర్ (సీఈసీ) జ్ఞానేష్ కుమార్ తక్షణమే రాజీనామా చేయాలని విపక్షాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.
శనివారం ఉదయం 11 గంటలకు కాన్స్టిట్యూషన్ క్లబ్లో ప్రతిపక్ష ఎంపీలు సమావేశమై, ఆ తర్వాత మింటో రోడ్ - కన్నాట్ ప్లేస్ జంక్షన్ నుంచి రామ్లీలా మైదాన్ వరకు భారీ ప్రదర్శన నిర్వహించేందుకు ప్రణాళిక రూపొందించాయి. ఈ నిరసన ర్యాలీలో రాహుల్ గాంధీ, మల్లికార్జున్ ఖార్గే, మమతా బెనర్జీ, అభిషేక్ బెనర్జీ, హేమంత్ సోరెన్, రేవంత్ రెడ్డి, తేజస్వి యాదవ్, అఖిలేష్ యాదవ్ వంటి దిగ్గజ నాయకులు పాల్గొంటున్నారు.
విపక్ష నాయకుడు మల్లికార్జున్ ఖార్గే సీఈసీ జ్ఞానేష్ కుమార్పై ఆరు తీవ్రమైన ఆరోపణలతో కూడిన సాంకేతిక తీర్మానాన్ని శుక్రవారమే ప్రవేశపెట్టారు.
- ఎన్నికల ఫలితాలను ప్రభావితం చేసేందుకు నిబంధనలు మార్చారని ఆరోపించారు.
- దేశవ్యాప్తంగా ఏకంగా 13.2 కోట్ల మంది ఓటర్ల పేర్లను జాబితా నుంచి తొలగించారని విమర్శించారు.
- పార్లమెంటు అనుమతి లేకుండానే ఫారమ్-6 ప్రక్రియను మార్చి 'ECINET' ద్వారా జాబితాలను కబ్జా చేశారని ఆరోపించారు.
- మిగిలిన ఇద్దరు ఎన్నికల కమిషనర్లను కీలక నిర్ణయాల నుంచి పక్కనబెట్టారని స్పష్టం చేశారు.
బీజేపీ పోటీ మార్చ్: 1984 సిక్కు దాడుల ప్రస్థావన
విపక్షాల ఆందోళనను "నాటకం"గా కొట్టిపారేసిన కమలం పార్టీ, పశ్చిమ దిల్లీలో పోటీ ర్యాలీని ప్రకటించనుంది. 1984 అక్టోబర్ 31న ఇందిరా గాంధీ హత్య అనంతరం నవంబర్ 1 నుంచి ప్రారంభమైన సిక్కు వ్యతిరేక హింసాకాండలో వేలాది మంది అమాయకులు బలయ్యారు. సరిగ్గా ఈ నవంబర్ 1వ తేదీనే విపక్షాలు ర్యాలీకి ఎంచుకోవడంపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన బీజేపీ, సిక్కుల గాయాలపై కాంగ్రెస్ కారం చల్లుతోందని ధ్వజమెత్తింది.
హరినగర్ బస్ డిపో నుంచి తిలక్ నగర్ మెట్రో స్టేషన్ వరకు బీజేపీ ప్రతినిధులు ర్యాలీ నిర్వహించనున్నారు. కేంద్ర మంత్రి హర్దీప్ సింగ్ పురి, దిల్లీ ముఖ్యమంత్రి రేఖా గుప్తా, సహాయ మంత్రి హర్ష్ మల్హోత్రా, హెచ్ఎస్ ఫూల్కా, మంజీందర్ సింగ్ సిర్సా, ఎంపీ బాన్సురీ స్వరాజ్ ఈ నిరసనలో పాల్గొంటున్నారు. ర్యాలీకి ముందు 1984 నాటి బాధితుల కుటుంబాలు, బాధితులు గురుద్వారా షహీద్ గంజ్ సాహిబ్ వద్ద ప్రసంగించి, బీజేపీ చేపట్టిన నిరసన ప్రదర్శనలో చేరనున్నారు.
వ్యాపారుల తీవ్ర నిరసన.. రాహుల్ గాంధీ పిలుపు!
దీపావళి పండుగ సమీపిస్తున్న తరుణంలో దిల్లీ వీధుల్లో ర్యాలీలు నిర్వహించడంపై స్థానిక వ్యాపార సంఘాలు తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ఆటోమోటివ్ పార్ట్స్ మర్చంట్ అసోసియేషన్ (ఏపీఎంఏ) అధ్యక్షుడు వినయ్ నారంగ్ మాట్లాడుతూ.. చాంద్నీ చౌక్, సదర్ బజార్, దరియాగంజ్, కాశ్మీరీ గేట్ వంటి ప్రధాన హోల్సేల్ మార్కెట్లు రామ్లీలా మైదానానికి 3 కిలోమీటర్ల పరిధిలోనే ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. ర్యాలీలు, రోడ్ల దిగ్బంధం వల్ల ఇతర రాష్ట్రాల వ్యాపారులు దిల్లీకి రాకుండా పోతారని, దీనివల్ల రూ. 2,000 కోట్లకు పైగా వ్యాపార నష్టం వాటిల్లుతుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
అయితే ఈ ఆందోళనలను తోసిపుచ్చిన రాహుల్ గాంధీ, "ధర్నాలో పాల్గొనే వారందరూ దిల్లీ మార్కెట్లలో కొనుగోళ్లు కూడా చేయండి. దీనివల్ల వ్యాపారులకు లబ్ధి చేకూరుతుంది. భయంతోనే బీజేపీ ఇలాంటి పుకార్లు వ్యాప్తి చేస్తోంది," అని స్పష్టం చేశారు.
ఏది ఏమైనప్పటికీ, దంతేరాస్, దీపావళి వేళ దిల్లీ వేదికగా జరుగుతున్న ఈ రాజకీయ సవాళ్లు, ప్రతిసవాళ్లు దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర ఉత్కంఠను రేపుతున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More