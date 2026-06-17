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    శివసేన (UBT)లో చీలిక? 6 గురు ఎంపీలు తిరుగుబాటు.. లోక్‌సభలో ఎన్డీయేకు పెరగనున్న బలం

    మహారాష్ట్ర రాజకీయాల్లో మరోసారి ఉద్ధవ్ ఠాక్రే నేతృత్వంలోని శివసేన (UBT) పెద్ద కుదుపునకు గురవుతోంది. టీఎంసీకి చెందిన 20 మంది ఎంపీలు ఎన్డీయే వైపు వెళ్లిన కొద్ది రోజులకే, ఇప్పుడు శివసేన (UBT)కి చెందిన ఆరుగురు లోక్‌సభ సభ్యులు ఏకనాథ్ షిండే వర్గంలో విలీనం కావడానికి సిద్ధమయ్యారు. 

    Published on: Jun 17, 2026 12:56 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    మహారాష్ట్రలో 2022 నాటి శివసేన చీలిక ఉదంతం మళ్లీ పునరావృతం కాబోతోంది. ఈసారి లోక్‌సభ వేదికగా ఉద్ధవ్ ఠాక్రే వర్గానికి పెద్ద షాక్ తగలనుంది. పార్టీకి ఉన్న 9 మంది లోక్‌సభ సభ్యులలో ఆరుగురు ఎంపీలు తిరుగుబాటు చేసి ప్రత్యేక గ్రూప్‌గా ఏర్పడేందుకు సిద్ధమయ్యారు.

    శివసేన (UBT) రాజ్యసభ ఎంపీ సంజయ్ రౌత్ (PTI)
    శివసేన (UBT) రాజ్యసభ ఎంపీ సంజయ్ రౌత్ (PTI)

    ఢిల్లీ వేదికగా రాజకీయ వ్యూహం

    విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం.. శివసేన (UBT) ఎంపీలు సంజయ్ జాదవ్, భౌసాహెబ్ వాక్‌చౌరే, సంజయ్ దేశ్‌ముఖ్, నగేష్ పాటిల్ అస్తికార్, సంజయ్ పాటిల్, మరియు ఓంరాజే నింబాల్కర్ ప్రస్తుతం ఢిల్లీలోని ఒక రహస్య ప్రాంతంలో ఉన్నారు. వీరంతా బుధవారం లోక్‌సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లాను కలిసి తమను ప్రత్యేక గ్రూప్‌గా గుర్తించాలని లేఖ ఇవ్వనున్నారు.

    షిండే వర్గంలో విలీనం:

    ఈ తిరుగుబాటు గ్రూపునకు సంజయ్ జాదవ్ నాయకుడిగా ఎన్నికయ్యే అవకాశం ఉంది. ఆ తర్వాత ఈ గ్రూపును మహారాష్ట్ర డిప్యూటీ సీఎం ఏకనాథ్ షిండే నేతృత్వంలోని అసలు శివసేనలో విలీనం చేయనున్నారు.

    విప్ జారీ చేసిన ఉద్ధవ్ వర్గం

    ఈ పరిణామాలపై ఉద్ధవ్ వర్గం అప్రమత్తమైంది. శివసేన (UBT) పార్లమెంటరీ పార్టీ చీఫ్ అరవింద్ సావంత్ గురువారం ఉదయం 11 గంటలకు అత్యవసర సమావేశానికి హాజరుకావాలని లోక్‌సభ, రాజ్యసభ సభ్యులందరికీ (మొత్తం 10 మంది) విప్ జారీ చేశారు.

    సంజయ్ రౌత్ సంచలన ఆరోపణలు:

    "మన ఎంపీలంతా ఉద్ధవ్ ఠాక్రే పేరు మీద, మన గుర్తు మీద గెలిచారు. పార్టీకి ద్రోహం చేసే హక్కు వారికి లేదు. ఒక్కో ఎంపీకి రూ.50 కోట్లు ఆఫర్ చేశారు, అందులో రూ.15 కోట్లు అడ్వాన్స్‌గా ఇచ్చారు. ఆ డబ్బు చేతికి అందే వరకు వారు చార్టర్డ్ విమానాలు ఎక్కడానికి కూడా నిరాకరించారని నాకు సమాచారం అందింది. విప్‌ను ఉల్లంఘిస్తే చట్టపరమైన చర్యలు ఉంటాయి" అని శివసేన (UBT) రాజ్యసభ ఎంపీ సంజయ్ రౌత్ ఆరోపించారు.

    మరోవైపు, స్పీకర్ ఓం బిర్లాకు అరవింద్ సావంత్ లేఖ రాస్తూ, తమ పార్టీ నుంచి విడిపోయిన ఏ గ్రూపునకు కూడా గుర్తింపు ఇవ్వవద్దని, తమ వాదనలు వినకుండా ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోవద్దని కోరారు.

    బీజేపీ వైఖరి

    ఈ పరిణామాలతో తమకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని బీజేపీ స్పష్టం చేసింది. మహారాష్ట్ర మంత్రి, బీజేపీ నేత చంద్రశేఖర్ బవాన్‌కులే మాట్లాడుతూ "దీని గురించి మాకు ఏమీ తెలియదు" అని పేర్కొన్నారు.

    కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఎందుకు కీలకం?

    ఈ చీలిక కేంద్రంలోని బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీయే ప్రభుత్వానికి అత్యంత కీలకంగా మారింది.

    డీలిమిటేషన్ బిల్లు (Delimitation Bill): నియోజకవర్గాల పునర్విభజన బిల్లును లోక్‌సభలో ఆమోదించడానికి ప్రభుత్వానికి మూడింట రెండు వంతుల (2/3rd) మెజారిటీ అవసరం. ప్రస్తుతం ఎన్డీయేకు మరో 46 మంది సభ్యుల మద్దతు తక్కువగా ఉంది.

    టీఎంసీ, శివసేన ఎంపీల మద్దతు: ఇటీవల టీఎంసీకి చెందిన 20 మంది ఎంపీలు ఎన్డీయే వైపు రావడం, ఇప్పుడు శివసేన (UBT) లోని 6 గురు ఎంపీలు తోడవుతుండటంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ బిల్లును సులభంగా ఆమోదించుకునే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/శివసేన (UBT)లో చీలిక? 6 గురు ఎంపీలు తిరుగుబాటు.. లోక్‌సభలో ఎన్డీయేకు పెరగనున్న బలం
    Home/News/శివసేన (UBT)లో చీలిక? 6 గురు ఎంపీలు తిరుగుబాటు.. లోక్‌సభలో ఎన్డీయేకు పెరగనున్న బలం
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