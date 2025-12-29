Edit Profile
    చరిత్ర సృష్టించిన వెండి: తొలిసారి 80 డాలర్ల మార్కు దాటిన ధర.. ప్లాటినం రికార్డు

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో వెండి సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. సరఫరా కొరత, పారిశ్రామిక డిమాండ్‌తో తొలిసారి 80 డాలర్ల మార్కును దాటింది. ప్లాటినం సైతం ఆల్-టైమ్ హైని తాకగా, పసిడి పరుగు కొనసాగుతోంది. 

    Published on: Dec 29, 2025 6:32 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    సోమవారం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో విలువైన లోహాల ధరలు ఆకాశాన్ని తాకాయి. ప్రధానంగా వెండి ధర చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఔన్స్‌ (1 ట్రాయ్ ఔన్స్ అంటే 31.1035 గ్రాములు) కు 80 డాలర్ల కీలక మైలురాయిని అధిగమించింది. సరఫరాలో ఆటంకాలు, పారిశ్రామిక రంగం నుంచి వస్తున్న విపరీతమైన డిమాండ్, అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను మరిన్ని విడతలుగా తగ్గిస్తుందన్న అంచనాలు వెండి పరుగుకు ప్రధాన కారణాలుగా నిలిచాయి. కేవలం వెండి మాత్రమే కాకుండా, ప్లాటినం కూడా తన జీవితకాల గరిష్ట స్థాయిని తాకి ట్రేడర్లను ఆశ్చర్యపరిచింది.

    బంగారం కంటే వేగంగా వెండి పరుగు

    ఈ ఏడాది ఆరంభం నుంచి చూస్తే, బంగారం కంటే వెండి అత్యంత వేగంగా లాభాలను ఆర్జించి పెట్టింది. 2025లో ఇప్పటివరకు వెండి ఏకంగా 181 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేయడం విశేషం. అమెరికా ప్రభుత్వం వెండిని 'కీలక ఖనిజాల జాబితా' (Critical Minerals List)లో చేర్చడం, గ్లోబల్ మార్కెట్‌లో స్టాక్ నిల్వలు తగ్గడం వంటి అంశాలు ధరల పెరుగుదలకు ఆజ్యం పోశాయని మార్కెట్ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. ఒకానొక దశలో వెండి ధర 83.62 డాలర్ల వద్ద ఆల్-టైమ్ హైని తాకి, ప్రస్తుతం 82 డాలర్ల ఎగువన కొనసాగుతోంది.

    రికార్డుల బాటలో పసిడి, ప్లాటినం

    బంగారం ధర కూడా ఈ ఏడాది అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబరిచింది. గత సెషన్‌లో ఔన్స్‌ బంగారం 4,549.71 డాలర్ల రికార్డు స్థాయిని తాకగా, ప్రస్తుతం స్వల్ప ఒడిదుడుకులతో 4,527 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది. 2025లో బంగారం ధర ఇప్పటివరకు 72 శాతం మేర పెరిగింది. మరోవైపు ప్లాటినం సైతం 2,478.50 డాలర్ల రికార్డు స్థాయికి చేరుకొని ఇన్వెస్టర్ల దృష్టిని ఆకర్షించింది.

    ధరల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణాలు ఇవే:

    ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లు: అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపు సంకేతాలు ఇవ్వడం విలువైన లోహాలకు కలిసొచ్చింది. వడ్డీ రేట్లు తగ్గినప్పుడు మదుపర్లు బాండ్ల కంటే బంగారం, వెండి వైపు మొగ్గు చూపుతారు.

    డాలర్ బలహీనత: అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో డాలర్ విలువ గత రెండు నెలల కనిష్ట స్థాయికి పడిపోవడం కూడా లోహాల ధరలు పెరగడానికి కారణమైంది.

    భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలు: ఉక్రెయిన్ యుద్ధం ముగింపు దిశగా రష్యా-ఉక్రెయిన్ మధ్య ఒప్పందం కుదిరే అవకాశం ఉందని డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన ప్రకటనలు మార్కెట్ సెంటిమెంట్‌ను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి.

    సెంట్రల్ బ్యాంకుల కొనుగోళ్లు: ప్రపంచవ్యాప్తంగా వివిధ దేశాల సెంట్రల్ బ్యాంకులు డాలర్ నిల్వలపై ఆధారపడటం తగ్గించి, పెద్ద ఎత్తున బంగారాన్ని కొనుగోలు చేస్తున్నాయి.

    ప్రస్తుత పరిస్థితులను బట్టి చూస్తే, పారిశ్రామికంగా వెండికి ఉన్న ప్రాధాన్యత దృష్ట్యా ధరలు మరికొంత కాలం ఇదే దూకుడును ప్రదర్శించే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

