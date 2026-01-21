Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    స్కోడా కైలాక్ కొత్త వేరియంట్లు విడుదల: క్లాసిక్ ప్లస్, ప్రెస్టీజ్ ప్లస్‌

    స్కోడా ఇండియా తన సబ్-కాంపాక్ట్ ఎస్‌యూవీ 'కైలాక్' (Kylaq)లో రెండు కొత్త వేరియంట్లను ప్రవేశపెట్టింది. క్లాసిక్ ప్లస్, ప్రెస్టీజ్ ప్లస్ పేరుతో వచ్చిన ఈ మోడల్స్ వల్ల కైలాక్ ఇప్పుడు మొత్తం 11 ప్రైస్ పాయింట్లలో లభిస్తోంది. సన్‌రూఫ్ వంటి ప్రీమియం ఫీచర్లను తక్కువ ధరలోనే అందించడం ఈ వేరియంట్ల ప్రత్యేకత.

    Published on: Jan 21, 2026 4:18 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    భారత మార్కెట్లో సబ్-కాంపాక్ట్ ఎస్‌యూవీ సెగ్మెంట్‌లో పోటీని పెంచుతూ స్కోడా ఆటో (Skoda) తన 'కైలాక్' మోడల్‌లో కీలక మార్పులు చేసింది. ఇప్పటివరకు క్లాసిక్, సిగ్నేచర్, సిగ్నేచర్ ప్లస్, ప్రెస్టీజ్ వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉన్న కైలాక్, ఇప్పుడు మరో రెండు కొత్త వేరియంట్లను జతచేసుకుంది.

    స్కోడా కైలాక్ కొత్త వేరియంట్లు విడుదల: క్లాసిక్ ప్లస్, ప్రెస్టీజ్ ప్లస్‌
    స్కోడా కైలాక్ కొత్త వేరియంట్లు విడుదల: క్లాసిక్ ప్లస్, ప్రెస్టీజ్ ప్లస్‌

    1. కైలాక్ క్లాసిక్ ప్లస్ (Classic Plus)

    ఇది బేస్ వేరియంట్ 'క్లాసిక్' కంటే ఒక మెట్టు పైన ఉంటుంది. బడ్జెట్ ధరలోనే అత్యాధునిక ఫీచర్లు కోరుకునే వారి కోసం దీనిని రూపొందించారు.

    ఫీచర్లు: ఎలక్ట్రిక్ సన్‌రూఫ్, ఆటో-డిమ్మింగ్ రియర్ వ్యూ మిర్రర్ (IRVM), రెయిన్ సెన్సింగ్ వైపర్స్, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, మల్టీ-ఫంక్షన్ స్టీరింగ్ వీల్.

    ధర (ఎక్స్-షోరూమ్):

    • మాన్యువల్ ట్రాన్స్‌మిషన్ (MT): 8.25 లక్షలు
    • ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్ (AT): 9.25 లక్షలు

    2. కైలాక్ ప్రెస్టీజ్ ప్లస్ (Prestige Plus)

    ఇది కైలాక్ లైనప్‌లో ఇప్పుడు అత్యంత ఖరీదైన 'టాప్ వేరియంట్'. ఇది ప్రెస్టీజ్ మోడల్ పైన ఉండి, మరింత లగ్జరీ అనుభూతిని ఇస్తుంది.

    ధర (ఎక్స్-షోరూమ్):

    • మాన్యువల్ ట్రాన్స్‌మిషన్ (MT): 11.99 లక్షలు
    • ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్ (AT): 12.99 లక్షలు

    ఇంజిన్, పనితీరు

    స్కోడా కైలాక్ అన్ని వేరియంట్లలోనూ శక్తివంతమైన 1.0 లీటర్ TSI త్రీ-సిలిండర్ టర్బోచార్జ్డ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్‌ను వాడారు.

    పవర్: 113 bhp, టార్క్: 178 Nm

    గేర్ బాక్స్: 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ లేదా 6-స్పీడ్ టార్క్ కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ ఆప్షన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

    రాబోయే 'స్పోర్ట్‌లైన్' (Sportline) వేరియంట్

    క్రీడా స్ఫూర్తిని ఇష్టపడే వారి కోసం స్కోడా 2026 రెండో త్రైమాసికం (Q2) నాటికి 'స్పోర్ట్‌లైన్' వేరియంట్‌ను విడుదల చేయనుంది. ఇది ప్రస్తుత మోడల్స్ కంటే మరింత షార్ప్‌గా, స్పోర్టియర్ లుక్‌తో ఉంటుందని సమాచారం.

    స్కోడా కుషాక్ (Kushaq) ఫేస్‌లిఫ్ట్ ముఖ్యాంశాలు

    కైలాక్‌తో పాటు తన పాపులర్ ఎస్‌యూవీ కుషాక్‌ను కూడా స్కోడా అప్‌డేట్ చేసింది. ఈ కొత్త కుషాక్‌లో సెగ్మెంట్-ఫస్ట్ రియర్ సీట్ మసాజర్ ఫీచర్‌ను ప్రవేశపెట్టారు.

    • 10.24-ఇంచుల డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్.
    • 10-ఇంచుల టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్.
    • వెంటిలేటెడ్, ఎలక్ట్రికల్లీ అడ్జస్టబుల్ ఫ్రంట్ సీట్లు.
    • 17-ఇంచుల కొత్త అలాయ్ వీల్స్.

    2025లో 36 శాతం వృద్ధితో దూసుకుపోతున్న స్కోడా, 2026లో కైలాక్ కొత్త వేరియంట్లతో, అక్టేవియా ఆర్‌ఎస్ (Octavia RS) పునరాగమనంతో మరిన్ని రికార్డులు సృష్టించే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది.

    recommendedIcon
    News/News/స్కోడా కైలాక్ కొత్త వేరియంట్లు విడుదల: క్లాసిక్ ప్లస్, ప్రెస్టీజ్ ప్లస్‌
    News/News/స్కోడా కైలాక్ కొత్త వేరియంట్లు విడుదల: క్లాసిక్ ప్లస్, ప్రెస్టీజ్ ప్లస్‌
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes