భీకర గాలుల వల్ల నేలకూలిన Statue of Liberty! వీడియో వైరల్- కానీ..
తీవ్రమైన తుపాను ధాటికి 'స్టాట్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ' కూలిపోయింది! ఇందుకు సంబంధించిన ఒక వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. అయితే, ఇక్కడే ఒక ట్విస్ట్ ఉంది. కూలిపోయింది అమెరికాలోని ప్రపంచ ప్రఖ్యాత స్టాట్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ కాదు. అసలు కథ ఏంటంటే..
‘స్టాట్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ’కి సంబంధించిన ఒక వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. భీకర గాలుల కారణంగా విగ్రహం నేలకూలడం ఆ వీడియోలో కనిపిస్తోంది. అయితే, ఇది అమెరికాలోని ప్రపంచ ప్రఖ్యాత స్టాట్యూ ఆఫ్ లిబర్డీ కాదు! బ్రెజిల్లోని దాని రెప్లికా (ప్రతిరూపం).
నేలకూలిన స్టాట్యూ ఆఫ్ లిబర్డీ రెప్లికా- అసలేం జరిగింది?
ఓ తీవ్ర తుపాను సోమవారం మధ్యాహ్నం (స్థానిక కాలమానం) బ్రెజిల్లోని గుయిబా నగరాన్ని తాకింది. ఈ నేపథ్యంలో, 3 గంటల ప్రాంతంలో సంభవించిన భీకర గాలులకు దాదాపు 40 మీటర్ల ఎత్తైన ‘స్టాట్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ’ ప్రతిరూపం కూలిపోయింది!
అయితే, ఈ ఘటనలో ఎవరికీ గాయాలు కాలేదని స్థానిక అధికారులు వెల్లడించారు. ఆ విగ్రహాన్ని రూపొందించిన కంపెనీ సైతం ఈ విషయాన్ని ధ్రువీకరించింది.
హవన్ రిటైల్ మెగాస్టోర్ కార్ పార్కింగ్లో ఈ విగ్రహం ఉంటుంది. దక్షిణ బ్రెజిల్ మీదుగా తుపానులు కదులుతున్న సమయంలో బలమైన ఈ విగ్రహాన్ని గాలులు తాకాయి. ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన ఫుటేజీలో, విపరీతమైన గాలి వేగానికి ఆ పొడవైన విగ్రహం వంగిపోయి, చివరకు నేలకూలి ముక్కలైన దృశ్యాలు కనిపించాయి.
నేలపై పడగానే విగ్రహం తల భాగం పూర్తిగా ధ్వంసమైంది.
ఈ స్టాట్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ ప్రతిరూపం సుమారు 131 అడుగుల ఎత్తు ఉంటుంది. బ్రెజిల్ వ్యాప్తంగా ఉన్న హావన్ స్టోర్ల వెలుపల ఏర్పాటు చేసిన అనేక విగ్రహాల్లో ఇది కూడా ఒకటి!
స్థానిక నివేదికల ప్రకారం.. ప్రతిరూపం కింద భాగం (11 మీటర్ల (36 అడుగుల)) చెక్కుచెదరలేదు. అయితే దాదాపు 24 మీటర్ల (78 అడుగుల) ఎగువ భాగం మాత్రం కూలిపోయి ప్రభావితమైందని కంపెనీ అధికారులు తెలిపారు.
సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారిన దృశ్యాలను ఇక్కడ చూడండి:
2020లో స్టోర్ ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఆ విగ్రహం అక్కడే ఉందని, దానికి అవసరమైన టెక్నికల్ సర్టిఫికేషన్ కూడా ఉందని హావన్ సంస్థ ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించింది. వినియోగదారులు, సిబ్బంది భద్రత కోసం వెంటనే ఆ ప్రాంతాన్ని ఖాళీ చేయించామని, శిథిలాలను తొలగించడానికి నిపుణుల బృందాలను కొన్ని గంటల్లోనే తరలించామని కంపెనీ తెలిపింది.
గుయిబా మేయర్ మార్సెలో మరానటా మాట్లాడుతూ.. ప్రాణనష్టం జరగకపోవడం ఊరటనిచ్చిందన్నారు. అదే సమయంలో ప్రమాద స్థలంలో శీఘ్రంగా స్పందించినందుకు సహాయక బృందాలను ప్రశంసించారు. అదనపు నష్టం ఏమైనా జరిగిందా అని తనిఖీ చేయడానికి స్థానిక బృందాలు రాష్ట్ర పౌర రక్షణ అధికారులతో కలిసి పనిచేసినట్లు ఆయన తెలిపారు.
వాతావరణ అధికారులు ఈ ప్రాంతంలో గంటకు 90 కిలోమీటర్లకు పైగా గాలుల వేగాన్ని నమోదు చేశారు. అంతకుముందే, రాష్ట్ర పౌర రక్షణ విభాగం మెట్రోపాలిటన్ ప్రాంతానికి తీవ్ర వాతావరణ హెచ్చరికను జారీ చేసింది. బలమైన గాలులు, భారీ వర్షాల ప్రమాదం గురించి నేరుగా మొబైల్ ఫోన్లకు అత్యవసర సందేశాల ద్వారా నివాసితులను అప్రమత్తం చేసింది.
ఇక కూలిపోయిన విగ్రహం చుట్టూ ఉన్న ప్రాంతంలోకి ప్రవేశాన్ని నిషేధించినప్పటికీ, ప్రభావితం కాని ప్రాంతాల్లో సూపర్ మార్కెట్ కార్యకలాపాలను కొనసాగించింది. తీవ్ర వాతావరణం కాకుండా ఇతర అంశాలు ఏవైనా ఈ విపత్తుకు కారణమయ్యాయా? అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవడానికి సాంకేతిక తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నట్టు హావన్ సంస్థ తెలిపింది.
గుయిబాలో వచ్చిన తుపాను రియో గ్రాండే దో సుల్ ప్రాంతంలో కూడా తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపింది. ఇతర ప్రాంతాల్లో వడగళ్లు, దెబ్బతిన్న పైకప్పులు, చెట్లు కూలడం, తాత్కాలిక విద్యుత్ అంతరాయాలు వంటివి నమోదయ్యాయి. భారీ వర్షాల కారణంగా కొన్ని వీధులు పాక్షికంగా నీట మునిగాయి. గంటకు 100 కి.మీ వరకు గాలుల వేగంతో తుపాను హెచ్చరికలను నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెటియోరాలజీ కొనసాగించింది. మంగళవారం నుంచి వాతావరణ పరిస్థితులు మెరుగుపడే అవకాశం ఉందని, అయినప్పటికీ కొంత వర్షం కొనసాగవచ్చని పేర్కొంది.