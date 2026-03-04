Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Stock market crash : స్టాక్​ మార్కెట్లు ఢమాల్​- ఇన్వెస్టర్లకు రూ. 12లక్షల కోట్ల నష్టం..

    Stock market crash : దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు బుధవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని నష్టాల్లో ప్రారంభించాయి. పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలే ఇందుకు కారణం.

    Published on: Mar 04, 2026 9:18 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    పశ్చిమాశియాలో ఇరాన్​- అమెరికా, ఇజ్రాయెల్​ మధ్య ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో ప్రపంచ దేశాల స్టాక్​ మార్కెట్​లు భారీ నష్టాలను చూస్తున్నాయి. ఈ తరుణంలోనే దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు సైతం బుధవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని భారీ నష్టాలతో ప్రారంభించాయి.

    స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​..
    స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​..

    బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 1694 పాయింట్లు పడి 78.545 వద్ద ప్రారంభమైంది. ఎన్​ఎస్​ఈ నిఫ్టీ50 477 పాయింట్లు కోల్పోయి 24,389 వద్ద ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని మొదలుపెట్టింది.

    ఒకానొక సందర్భంలో సెన్సెక్స్​ 1,750 పాయింట్లు కోల్పోయి 78,481 వద్ద ఇంట్రాడే- లోని నమోదు చేసింది. నిఫ్టీ50 ఏకంగా 500 పాయింట్లు డౌన్​ అయ్యి 24,335కి కూడా చేరింది.

    సెన్సెక్స్​30లో 4 ఐటీ స్టాక్స్​లు (ఇన్ఫోసిస్​, టీసీఎస్​, హెచ్​సీఎల్​టెక్​, టెక్​ఎం) మినహా అన్ని నష్టాల్లో కొనసాగుతున్నాయి. ఎల్​ అండ్​ టీ 6శాతం నష్టపోగా, టాటా స్టీల్​ దాదాపు 4శాతం డౌన్​లో ఉంది.

    మొత్తం మీద బుధవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో కనిపిస్తున్న రక్తపాతం కారణంగా మదుపర్లు ఏకంగా రూ. 12లక్షల కోట్లను పోగొట్టుకున్నారు. బీఎస్​ఈ మార్కెట్​ క్యాపిటలైజేషన్​ రూ.457 లక్షల కోట్ల నుంచి రూ. 445 లక్షల కోట్లకు పడిపోయింది.

    స్టాక్​ మార్కెట్​ క్రాష్​- పతనానికి కారణాలు ఏంటి?

    పశ్చిమాసియాలో అనిశ్చితి:- అమెరికా- ఇజ్రాయెల్​ దేశాలు శనివారం ఇరాన్​పై దాడి చేశాయి. ఈ దాడుల్లో ఇరాన్​ సుప్రీం లీడర్​ అయతొల్లా అల్​ ఖమేనీ మృతిచెందారు. ఇరాన్​ ప్రతీకార దాడులు ప్రారంభించింది. ఈ పరిణామాలతో ప్రపంచ దేశాలు ఒక్కసారిగా ఉల్లికిపడ్డాయి. ఈ కారణాల వల్ల సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ప్రపంచ స్టాక్​ మార్కెట్​లతో పాటు దేశీయ సూచీలు భారీగా నష్టపోయాయి.

    ముడి చమురు- హోలీ సందర్భంగా మంగళవారం స్టాక్​ మార్కెట్​లకు సెలవు లభించింది. అయితే, ముడి చమురు సరఫరాకు జీవనాధారంగా భావించే హర్ముజ్​ జలసంధిని మూసివేస్తున్నట్టు ఇరాన్​ చేసిన ప్రకటనలు మంగళవారం తీవ్ర కలకలం సృష్టించాయి. అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లతో పాటు ప్రపంచ దేశాలు సూచీలు భారీ నష్టాలను చూశాయి.

    ఈ పరిణామాల మధ్య బుధవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని సెన్సెక్స్​, నిఫ్టీలు అతి భారీ నష్టాలతో ప్రారంభించాయి.

    ముడి చమురు దిగుమతులపై అధికంగా ఆధారపడే దేశాల్లో ఇండియా ఒకటి. చమురు ధరలు పెరిగితే దేశంలో ద్రవ్యోల్బణం పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఇది స్టాక్​ మార్కెట్​లకు మంచిది కాదు!

    ఆర్థిక నిపుణుల ప్రకారం భారత దేశంలో వాడుతున్న చమురులో 90శాతం దిగుమతులదే వాటా. బ్యారెల్​ మీద ఒక్క డాలరు పెరిగినా దేశానికి రూ. 16వేల కోట్ల అదనపు ఖర్చు అవుతుంది!

    “తాజా పరిణామాల మధ్య భారత్​కి ఉన్న ప్రధాన సమస్య.. ముడి చమురు ధర పెరుగుదల, ద్రవ్యోల్బణం, ఆర్థిక వ్యవస్థపై వీటి ప్రభావం. మార్కెట్​ పరంగా చూసుకుంటే వాణిజ్య లోటు పెరిగిపోతుంది. జీడీపీ తగ్గే అవకాశం ఉంది. ఇదే ఇన్వెస్టర్లకున్న భయం. ఇంకో 3, 4 వారాల్లో పరిస్థితులు సాధారణ స్థితికి చేరుకుంటే సూచీలు కూడా పెరుగుతాయి,” అని జియోజిత్​ ఇన్వెస్ట్​మెంట్​కి చెందిన విజయ్​కుమార్​ తెలిపారు.

    ఇక్కడ అన్నింటి కన్నా ఆందోళనకర విషయం ఏంటంటే.. పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు ఎప్పుడు తగ్గుతాయి? అన్న ప్రశ్నకు సమాధానం లేకపోవడం! ఈ అనిశ్చితి సైతం మార్కెట్​లకు వేధిస్తోంది.

    రూపాయి పతనం- అంతర్జాతీయ పరిణామాల మధ్య రూపాయి మారకం విలువ జీవితకాల గరిష్ఠానికి పడిపోయింది. ప్రస్తుతం డాలరుతో పోల్చితే రూపాయి విలువ 92.15 వద్ద ఉంది. రూపాయి పతనం సైతం స్టాక్​ మార్కెట్​లకు మంచిది కాదు. రూపాయి పడిపోతూ ఉంటే, ఎఫ్​ఐఐల (ఫారిన్​ ఇన్​స్టిట్యూషనల్​ ఇన్వెస్టర్లు) అమ్మకాలు పెరుగుతాయి.

    recommendedIcon
    News/News/Stock Market Crash : స్టాక్​ మార్కెట్లు ఢమాల్​- ఇన్వెస్టర్లకు రూ. 12లక్షల కోట్ల నష్టం..
    News/News/Stock Market Crash : స్టాక్​ మార్కెట్లు ఢమాల్​- ఇన్వెస్టర్లకు రూ. 12లక్షల కోట్ల నష్టం..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes