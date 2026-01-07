నేటి ట్రేడింగ్లో లాభాల వేట: రాజా వెంకట్రామన్ సూచించిన టాప్ 3 షేర్లు ఇవే
జనవరి 7న స్టాక్ మార్కెట్ ట్రేడింగ్ కోసం మార్కెట్ నిపుణుడు రాజా వెంకట్రామన్ 3 కీలక షేర్లను సూచించారు. మారికో, దివీస్ ల్యాబ్స్, పీఎన్బీ హౌసింగ్లో పెట్టుబడి అవకాశాలను ఆయన విశ్లేషించారు.
భారత ఈక్విటీ మార్కెట్లు మంగళవారం బలహీనంగా ముగిశాయి. సెన్సెక్స్ 376 పాయింట్లు పతనమై 85,063 వద్ద స్థిరపడగా, నిఫ్టీ 72 పాయింట్లు నష్టపోయి 26,179 వద్ద ముగిసింది. మార్కెట్లో అడ్వాన్స్-డిక్లైన్ రేషియో 2:3గా ఉండటం అమ్మకాల ఒత్తిడిని స్పష్టం చేస్తోంది. ఇటువంటి అనిశ్చిత పరిస్థితుల్లో కూడా ఇన్వెస్టర్లకు లాభాలు తెచ్చిపెట్టే మూడు షేర్లను నియోట్రేడర్ (NeoTrader) కో-ఫౌండర్ రాజా వెంకట్రామన్ సిఫార్సు చేస్తున్నారు.
నేటి ట్రేడింగ్లో దృష్టి సారించాల్సిన ఆ మూడు షేర్ల వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:
1. మారికో (MARICO) - ప్రస్తుత ధర: ₹779.05
"మారికో గత 6 నెలలుగా ఒకే పరిధిలో (Ranging) కొనసాగుతోంది. అయితే గత కొన్ని రోజులుగా కనిపిస్తున్న బలమైన అప్మూవ్ ఇన్వెస్టర్లలో ఉత్సాహాన్ని నింపుతోంది. డైలీ చార్ట్లలో కనిపిస్తున్న బుల్లిష్ ట్రెండ్ కొత్త గరిష్టాలకు దారితీసే అవకాశం ఉంది" అని రాజా వెంకట్రామన్ విశ్లేషించారు.
- కొనుగోలు చేయాల్సిన ధర: ₹780 పైన
- స్టాప్ లాస్: ₹755
- టార్గెట్ ధర: ₹825 (ఒక నెల కాలపరిమితి)
- కీలక అంశాలు: పి/ఇ రేషియో 53.94, రెసిస్టెన్స్ ₹865 వద్ద ఉంది.
2. దివీస్ లాబొరేటరీస్ (DIVISLAB) - ప్రస్తుత ధర: ₹6,642.50
"మంగళవారం చోటుచేసుకున్న స్ట్రాంగ్ క్యాండిల్ బ్రేక్ అవుట్ ఈ షేరులో కొత్త ట్రెండ్కు నాంది పలికింది. ADX, DI సూచికలు పెరుగుతుండటం వల్ల ధరలు మరిన్ని గరిష్టాలను తాకే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుత ధర వద్ద లాంగ్ పొజిషన్ తీసుకోవడం ఉత్తమం" అని ఆయన వివరించారు.
- కొనుగోలు చేయాల్సిన ధర: ₹6,650 పైన
- స్టాప్ లాస్: ₹6,550
- టార్గెట్ ధర: ₹6,950 (ఒక నెల కాలపరిమితి)
- కీలక అంశాలు: ఏపీఐ (API) తయారీలో ప్రపంచంలోనే అగ్రగామి సంస్థ, 52 వారాల గరిష్టం ₹7,071.50.
3. పీఎన్బీ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ (PNBHOUSING) - ప్రస్తుత ధర: ₹1,007.85
"పీఎన్బీ హౌసింగ్లో మొమెంటం చాలా నిలకడగా ఉంది. గత కొన్ని సెషన్లలో చిన్నపాటి విరామం తర్వాత, ఇప్పుడు మళ్ళీ పైకి దూసుకెళ్లేందుకు సిద్ధంగా ఉంది. ADX చార్జ్ అవుతుండటం వల్ల ఈ షేరులో కొనుగోళ్ల జోరు పెరిగే అవకాశం ఉంది" అని పేర్కొన్నారు.
- కొనుగోలు చేయాల్సిన ధర: ₹1,010 పైన
- స్టాప్ లాస్: ₹995
- టార్గెట్ ధర: ₹1,040
- కీలక అంశాలు: పి/ఇ రేషియో 11.95 మాత్రమే, ఇది ఆకర్షణీయమైన వాల్యుయేషన్లో ఉంది.
నేటి మార్కెట్ గమనం ఎలా ఉండొచ్చు?
భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతల వల్ల మార్కెట్ ఒత్తిడికి లోనవుతోంది. నిఫ్టీ 26,000 స్థాయిని నిలబెట్టుకున్నంత కాలం ఇన్వెస్టర్లు ధైర్యంగా ఉండొచ్చు. ఒకవేళ నిఫ్టీ 26,200 పైన స్థిరపడితేనే బుల్లిష్ ట్రెండ్ మళ్ళీ ఊపందుకుంటుంది. 26,250 వద్ద మార్కెట్కు గట్టి నిరోధం (Resistance) ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది.
(గమనిక: స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడులు రిస్క్తో కూడుకున్నవి. ఇన్వెస్ట్ చేసే ముందు మీ ఆర్థిక సలహాదారుని సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)