నేటి ట్రేడింగ్లో గమనించాల్సిన 10 షేర్లు.. జాబితాలో ఎయిర్టెల్, జొమాటో.. ఇంకా
బుధవారం స్టాక్ మార్కెట్లు లాభాలతో ఆరంభమయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ఎయిర్టెల్, జొమాటో, ఇన్ఫోసిస్ వంటి 10 దిగ్గజ సంస్థలు కీలక నిర్ణయాలతో వార్తల్లో నిలిచాయి. నేటి మార్కెట్ గమనాన్ని ప్రభావితం చేసే ప్రధాన అంశాలు ఇక్కడ చూడండి.
భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్లు బుధవారం (ఫిబ్రవరి 18, 2026) సానుకూల ధోరణితో ప్రారంభమయ్యే అవకాశం కనిపిస్తోంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల నుంచి అందుతున్న సానుకూల సంకేతాలతో సెన్సెక్స్, నిఫ్టీలు లాభాల బాట పట్టవచ్చని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు. మంగళవారం నాటి ట్రేడింగ్లో సెన్సెక్స్ 174 పాయింట్లు లాభపడి 83,450 వద్ద ముగియగా, నిఫ్టీ 43 పాయింట్లు పెరిగి 25,725 వద్ద స్థిరపడింది.
నేటి ట్రేడింగ్లో ఇన్వెస్టర్లు ప్రత్యేకంగా గమనించాల్సిన 10 కీలక షేర్ల వివరాలు ఇవే:
1. భారతీ ఎయిర్టెల్ (Bharti Airtel):
ఎయిర్టెల్ అనుబంధ సంస్థ 'ఎయిర్టెల్ మనీ'కి భారత రిజర్వ్ బ్యాంక్ (RBI) నుంచి ఎన్బీఎఫ్సీ (NBFC) లైసెన్స్ లభించింది. దీనివల్ల కంపెనీ ఆర్థిక సేవల విభాగంలో మరింత పట్టు సాధించే అవకాశం ఉంది.
2. ఎటర్నల్ (జొమాటో/బ్లింకిట్):
జొమాటో, బ్లింకిట్ మాతృ సంస్థ 'ఎటర్నల్'.. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) దిగ్గజం 'OpenAI'తో వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని ప్రకటించింది. తమ ప్లాట్ఫారమ్ కార్యకలాపాల్లో ఏఐ వినియోగాన్ని పెంచడం దీని ప్రధాన ఉద్దేశ్యం.
3. ఇన్ఫోసిస్ (Infosys):
గ్లోబల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ కోసం ‘AI-ఫస్ట్ వ్యాల్యూ ఫ్రేమ్వర్క్’ను ఇన్ఫోసిస్ లాంచ్ చేసింది. తమ అడ్వాన్స్డ్ ఏఐ ప్లాట్ఫారమ్ ‘ఇన్ఫోసిస్ టోపాజ్’ (Infosys Topaz) ద్వారా వ్యాపార విలువను పెంచేలా ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ను రూపొందించారు.
4. బీహెచ్ఈఎల్ (BHEL):
ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ భెల్ (BHEL)కు భారీ ఆర్డర్ దక్కింది. వెస్ట్ బెంగాల్లోని ఐఐఎస్సీఓ (IISCO) స్టీల్ ప్లాంట్ కోసం క్యాప్టివ్ పవర్ ప్లాంట్ నిర్మించేందుకు సెయిల్ (SAIL) నుంచి లెటర్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ పొందింది.
5. అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్ (Adani Enterprises):
అదానీ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లిమిటెడ్.. శ్రీ విశ్వ వారధి ప్రైవేట్ లిమిటెడ్లో 49% వాటాను కొనుగోలు చేసే ప్రక్రియను పూర్తి చేసింది.
6. దిలీప్ బిల్డ్కాన్ (Dilip Buildcon):
గుజరాత్ ప్రభుత్వానికి చెందిన రూ. 702 కోట్ల ప్రాజెక్టులో ఈ కంపెనీ అతి తక్కువ ధరకు కోట్ చేసి ఎల్-1 (L-1) బిడ్డర్గా నిలిచింది.
7. హెక్సావేర్ టెక్నాలజీస్ (Hexaware):
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ప్లాట్ఫారమ్ 'రెప్లిట్' (Replit)తో కలిసి రాపిడ్-ఎక్స్ (RapidX) ఓపెన్ వెర్షన్ను లాంచ్ చేసింది. ఇది సహజ భాషా ఆదేశాలను సాఫ్ట్వేర్గా మార్చడానికి ఉపయోగపడుతుంది.
8. ఇంజనీర్స్ ఇండియా (Engineers India):
రెండో మధ్యంతర డివిడెండ్ ప్రకటించే అంశంపై చర్చించేందుకు ఫిబ్రవరి 26న బోర్డు సమావేశం కానుంది. డివిడెండ్ ఆశించే ఇన్వెస్టర్ల కన్ను ఈ షేర్ పై ఉంటుంది.
9. ఎన్డీఎల్ వెంచర్స్ (NDL Ventures):
హిందుజా లేలాండ్ ఫైనాన్స్, ఎన్డీఎల్ వెంచర్స్ విలీనానికి కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా (CCI) గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది.
10. హెల్త్కేర్ గ్లోబల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ (HCG):
రైట్స్ ఇష్యూ ద్వారా రూ. 425 కోట్ల నిధులను సమీకరించే ప్రతిపాదనకు కంపెనీ బోర్డు ఆమోదం తెలిపింది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
ప్రశ్న: స్టాక్ మార్కెట్ నేడు ఎలా ఉండవచ్చు?
ప్రపంచ మార్కెట్ల సానుకూల ప్రభావంతో భారత మార్కెట్లు లాభాల్లో మొదలయ్యే అవకాశం ఉంది.
ప్రశ్న: ఎయిర్టెల్ షేర్ ఎందుకు వార్తల్లో ఉంది?
దాని అనుబంధ సంస్థ ఎయిర్టెల్ మనీకి ఆర్బీఐ నుంచి ఎన్బీఎఫ్సీ లైసెన్స్ రావడం సానుకూల అంశం.
ప్రశ్న: జొమాటో ఏఐ కంపెనీతో ఒప్పందం చేసుకుందా?
అవును, తన టెక్నాలజీని మెరుగుపరచుకోవడానికి జొమాటో మాతృ సంస్థ ఎటర్నల్ 'OpenAI'తో జతకట్టింది.
(డిస్క్లైమర్: ఈ సమాచారం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. ఏదైనా పెట్టుబడి నిర్ణయం తీసుకునే ముందు దయచేసి మీ ఆర్థిక సలహాదారుని సంప్రదించండి.)