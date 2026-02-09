Edit Profile
    దీర్ఘకాల సంపద కోసం ఈ 5 స్టాక్స్ - ICICI నిపుణుల సిఫార్సు

    భారత స్టాక్ మార్కెట్ సానుకూల ధోరణితో ఉంది. ఐసీఐసీఐ సెక్యూరిటీస్ రీసెర్చ్ హెడ్ పంకజ్ పాండే దీర్ఘకాలంలో మంచి రాబడినిచ్చే 5 క్వాలిటీ స్టాక్స్‌ను సూచించారు. బ్యాంకింగ్ నుంచి రియల్ ఎస్టేట్ వరకు టాప్ పిక్స్ ఇవే.

    Published on: Feb 09, 2026 10:07 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    భారత స్టాక్ మార్కెట్ రానున్న రోజుల్లో సరికొత్త శిఖరాలను తాకుతుందని ఆర్థిక నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. ఆరోగ్యకరమైన వృద్ధి రేటు, అదుపులో ఉన్న ద్రవ్యోల్బణం మరియు కంపెనీల మెరుగైన ఆదాయాలు మార్కెట్‌కు ఊతాన్నిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో, ఐసీఐసీఐ సెక్యూరిటీస్ రీసెర్చ్ హెడ్ పంకజ్ పాండే మదుపరుల కోసం ఐదు బలమైన షేర్లను సిఫార్సు చేశారు.

    ఐసీఐసీఐ సెక్యూరిటీస్ రీసెర్చ్ హెడ్ పంకజ్ పాండే (ICICI Securities)

    ప్రస్తుత ఆర్థిక పరిస్థితులపై పాండే స్పందిస్తూ.. "2026 క్యాలెండర్ సంవత్సరం చివరి నాటికి నిఫ్టీ 50 దాదాపు 29,500 పాయింట్ల స్థాయికి చేరుకోవచ్చు. మార్కెట్ స్వల్పంగా తగ్గినప్పుడల్లా క్వాలిటీ స్టాక్స్‌ను కొనుగోలు చేయడం దీర్ఘకాలంలో లాభదాయకం" అని పేర్కొన్నారు. ఆర్‌బీఐ అంచనాల ప్రకారం.. దేశ ఆర్థిక వృద్ధి రేటు (GDP) 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి 7.4 శాతంగా ఉండనుంది, ఇది ఇన్వెస్టర్లలో నమ్మకాన్ని పెంచుతోంది.

    పంకజ్ పాండే సూచించిన ఆ ఐదు షేర్ల వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:

    1. ఐడీఎఫ్‌సీ ఫస్ట్ బ్యాంక్ (IDFC First Bank)

    ప్రస్తుత ధర: 85.11 | లక్ష్య ధర (Target): 100

    వృద్ధి అవకాశం: 17.5% బ్యాంకు తన బ్యాలెన్స్ షీట్‌ను సమర్థవంతంగా పునర్నిర్మించిందని పాండే అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రస్తుతం వృద్ధిని కొనసాగించడం మరియు నిర్వహణ సామర్థ్యాన్ని పెంచడంపై బ్యాంక్ దృష్టి సారించింది. అధిక వడ్డీతో కూడిన డిపాజిట్లపై ఆధారపడటం తగ్గడం వల్ల మార్జిన్లు మెరుగుపడతాయని, 2027-28 ఆర్థిక సంవత్సరం నాటికి ఆస్తులపై రాబడి (RoA) 1% దాటే అవకాశం ఉందని ఆయన వివరించారు.

    2. పెర్ల్ గ్లోబల్ ఇండస్ట్రీస్ (Pearl Global Industries)

    ప్రస్తుత ధర: 1,834.80 | లక్ష్య ధర: 2,255

    వృద్ధి అవకాశం: 23% అమెరికా, యూరప్, బ్రిటన్‌లతో కుదుర్చుకున్న వాణిజ్య ఒప్పందాలు (FTAs) ఈ కంపెనీకి పెద్ద వరంగా మారనున్నాయి. సుమారు 340 బిలియన్ డాలర్ల ఎగుమతి అవకాశం ఉన్న ఈ రంగంలో భారత వాటా పెరగనుంది. "కంపెనీ ఆదాయం మరియు నికర లాభం (PAT) రానున్న మూడేళ్లలో వరుసగా 12%, 21% చొప్పున వృద్ధి చెందుతాయని భావిస్తున్నాం" అని పాండే పేర్కొన్నారు.

    3. అలీవస్ లైఫ్ సైన్సెస్ (Alivus Life Sciences)

    ప్రస్తుత ధర: 932.45 | లక్ష్య ధర: 1,190

    వృద్ధి అవకాశం: 28% గతంలో గ్లెన్‌మార్క్ లైఫ్ సైన్సెస్‌గా పిలిచే ఈ కంపెనీ, ఫార్మా రంగంలో కీలకమైన ఏపీఐ (API) తయారీలో అగ్రగామిగా ఉంది. కొత్త ప్రమోటర్లు (నిర్మా గ్రూప్) అండదండలతో కంపెనీ తన ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని భారీగా పెంచుకుంటోంది. 2028 నాటికి ఈ సామర్థ్యం రెట్టింపు కానుందని, ఇది భవిష్యత్తులో కంపెనీ వేగంగా ఎదగడానికి దోహదపడుతుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

    4. ఏరోఫ్లెక్స్ ఇండస్ట్రీస్ (Aeroflex Industries)

    ప్రస్తుత ధర: 185.65 | లక్ష్య ధర: 245

    వృద్ధి అవకాశం: 32% స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్ ఫ్లెక్సిబుల్ ఫ్లో సొల్యూషన్స్ తయారీలో ఉన్న ఈ కంపెనీకి అప్పులు లేకపోవడం (Debt-free) పెద్ద ప్లస్ పాయింట్. 2027 రెండో అర్థభాగం నాటికి కొత్త ప్లాంట్లు పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోకి రానున్నాయి. దీనివల్ల కంపెనీ లాభాల్లో 26% వార్షిక వృద్ధి (CAGR) నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని పాండే అంచనా వేస్తున్నారు.

    5. మహీంద్రా లైఫ్ స్పేస్ డెవలపర్స్ (Mahindra Lifespace)

    ప్రస్తుత ధర: 369.40 | లక్ష్య ధర: 505

    వృద్ధి అవకాశం: 37% మహీంద్రా గ్రూపునకు చెందిన ఈ రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ ప్రస్తుతం దూకుడుగా విస్తరిస్తోంది. లాభాలు తక్కువగా ఉన్న ప్రాజెక్టుల నుండి తప్పుకుంటూ, ప్రీమియం రెసిడెన్షియల్ ప్రాజెక్టులపై దృష్టి సారిస్తోంది. "2030 నాటికి 9,500 కోట్ల ప్రీ-సేల్స్ సాధించాలని కంపెనీ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ప్రస్తుతం ఈ స్టాక్ తక్కువ విలువలో లభిస్తుండటం మదుపరులకు మంచి అవకాశం" అని పాండే వివరించారు.

    (గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. నిపుణుల అంచనాలు మార్కెట్ పరిస్థితులకు లోబడి మారుతుంటాయి. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక సలహాదారులను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)

