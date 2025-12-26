డిసెంబర్ 26న కొనుగోలు చేసేందుకు నిపుణుడు రాజా వెంకట్రామన్ టాప్ 3 పిక్స్ ఇవే
స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడి పెట్టే వారికి నిపుణుడు రాజా వెంకట్రామన్ 3 కీలక షేర్లను సూచించారు. గ్రావిటా ఇండియా, లారస్ ల్యాబ్స్, పీఎన్బీ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్లో ప్రస్తుత ట్రెండ్ ఆధారంగా లాభాలు పొందే అవకాశం ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
భారత స్టాక్ మార్కెట్లు క్రిస్మస్ సెలవులకు ముందు కొంత ఒత్తిడికి లోనయ్యాయి. విదేశీ సంస్థాగత ఇన్వెస్టర్ల (FII) అమ్మకాలు, ఐటీ రంగంలో నెలకొన్న ఆందోళనల నేపథ్యంలో డిసెంబర్ 24న సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ స్వల్ప నష్టాలతో ముగిశాయి. ముఖ్యంగా అమెరికా హెచ్-1బీ వీసా (H-1B Visa) నిబంధనల్లో మార్పులు ఐటీ షేర్లపై ప్రభావం చూపాయి. ఈ నేపథ్యంలో డిసెంబర్ 26 (గురువారం) ట్రేడింగ్ కోసం నియో ట్రేడర్ కో-ఫౌండర్ రాజా వెంకట్రామన్ తన అగ్రశ్రేణి స్టాక్ ఎంపికలను వెల్లడించారు.
మార్కెట్ గమనాన్ని విశ్లేషిస్తూ.. "ప్రస్తుతం మార్కెట్లో కొంత అనిశ్చితి కనిపిస్తున్నప్పటికీ, ప్రతి తగ్గుదలనూ కొనుగోలు అవకాశంగా (Buy on dips) చూడవచ్చు. సూచీలు కొంత సమయం తీసుకున్నప్పటికీ, నిర్దిష్ట షేర్లలో మూమెంటం బలంగా ఉంది" అని రాజా వెంకట్రామన్ వివరించారు.
సూచించిన ఆ 3 షేర్ల వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:
1. గ్రావిటా ఇండియా (Gravita India Ltd)
రీసైక్లింగ్ రంగంలో గ్లోబల్ లీడర్గా ఉన్న ఈ సంస్థ షేరు ప్రస్తుతం సాంకేతికంగా బలంగా కనిపిస్తోంది. గత కొన్ని రోజులుగా కన్సాలిడేట్ అయిన ఈ షేరు, ఇప్పుడు రికవరీ బాట పట్టింది.
- ఎప్పుడు కొనాలి: ₹1,870 పైన
- స్టాప్ లాస్: ₹1,800
- లక్ష్యం (Target): ₹2,030 (మల్టీ డే)
- ప్రస్తుత ధర: ₹1,867.90
2. లారస్ ల్యాబ్స్ (Laurus Labs Ltd)
ఫార్మా రంగంలోని ఈ దిగ్గజ సంస్థ షేరులో అస్థిరత ఉన్నప్పటికీ, నిలకడగా పైకి కదిలే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ఆర్ఎస్ఐ (RSI) కూడా సానుకూలంగా ఉండటంతో ఇంట్రాడే లాభాలకు అవకాశం ఉంది.
- ఎప్పుడు కొనాలి: ₹1,088 పైన
- స్టాప్ లాస్: ₹1,072
- లక్ష్యం (Target): ₹1,115 (ఇంట్రాడే)
- ప్రస్తుత ధర: ₹1,084.80
3. పీఎన్బీ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ (PNB Housing Finance Ltd)
హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ రంగంలో ఉన్న ఈ షేరులో బుల్లిష్ క్యాండిల్ ఏర్పడటం సానుకూల పరిణామం. ఆర్ఎస్ఐ 60 మార్కును దాటడం వల్ల రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
- ఎప్పుడు కొనాలి: ₹970 పైన
- స్టాప్ లాస్: ₹950
- లక్ష్యం (Target): ₹1,030 (ఇంట్రాడే)
- ప్రస్తుత ధర: ₹966.30
మార్కెట్ అవుట్లుక్
ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ ట్రెండ్స్ను బట్టి మన మార్కెట్లు కదులుతున్నాయి. ఐటీ రంగంలో హెచ్-1బీ వీసా ప్రాధాన్యతల్లో మార్పులు భారతీయ కంపెనీలకు సవాలుగా మారవచ్చు. అయినప్పటికీ, చిన్న తరహా షేర్లు (Small-cap stocks) కొంత నిలకడను ప్రదర్శిస్తున్నాయి. నెలవారీ ఎక్స్పైరీ సమీపిస్తున్న తరుణంలో ఇన్వెస్టర్లు అప్రమత్తంగా ఉంటూ, నాణ్యమైన షేర్లలో పెట్టుబడి పెట్టాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
(గమనిక: స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడులు రిస్క్తో కూడుకున్నవి. పైన పేర్కొన్నవి నిపుణుల వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలు మాత్రమే. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు మీ ఆర్థిక సలహాదారుని సంప్రదించడం మంచిది.)