    Stocks to buy : ఫిబ్రవరి 17- ట్రేడర్లు ట్రాక్​ చేయాల్సిన స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​..

    ఫిబ్రవరి 17, ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Feb 17, 2026 8:17 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు లాభాల్లో ముగించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 650 పాయింట్లు పెరిగి 83,277 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 212 పాయింట్లు వృద్ధిచెంది 25,683 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ 762 పాయింట్లు పెరిగి 60,949 వద్దకు చేరింది.

    స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​..
    స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​..

    ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

    సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 972.13 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 1,666.98 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈ ఫిబ్రవరి​​​ నెలలో ఎఫ్​ఐఐలు ఇప్పటివరకు మొత్తం మీద రూ. 2,345.69 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను అమ్మేశారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 11,442.93 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

    ఇక మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ నష్టాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 80 పాయింట్ల నష్టంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

    “నిఫ్టీ50 డైలీ చార్ట్​లో లాంగ్​ బుల్​ క్యాండిల్​ ఏర్పడింది. ఇది బుల్లిష్​ ఎంగల్ఫింగ్​ క్యాండిల్​ పాటర్న్​లా ఉంది. ఇది సానుకూల సంకేతం. ఇది బుల్స్​ ఎంట్రీని సూచిస్తోంది. 25,550 వద్ద నిఫ్టీ50కి కీలక సపోర్ట్​ ఉంది. 25,700 వద్ద ఉన్న రెసిస్టెన్స్​ని దాటితే సూచీ 26,000 వరకు వెళ్లొచ్చు,” అని హెచ్​డీఎఫ్​సీ సెక్యూరిటీస్​కి చెందిన సీనియర్​ టెక్నికల్​ రీసెర్చ్​ ఎనలిస్ట్​ నాగరాజ్​ శెట్టి తెలిపారు.

    అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

    ప్రెసిడెంట్స్​ డే సందర్భంగా సోమవారం అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లకు సెలవు. కాగా యూఎస్​ స్టాక్​ ఫ్యూచర్స్​ మాత్రం ఫ్లాట్​గా ట్రేడ్​ అవుతున్నాయి.

    మరోవైపు ఆసియా స్టాక్​ మార్కెట్​లు మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో నష్టాల్లో కొనసాగుతున్నాయి.

    బంగారం, వెండి ధరలు..

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్​లో బంగారం, వెండి ధరల పతనం కొనసాగుతోంది. మంగళవారం ఉదయం స్పాట్​ గోల్డ్​ 0.43శాతం పడి ఔన్సుకు 4,992 డాలర్లకు చేరింది. ఇక స్పాట్​ సిల్వర్​ ఏకంగా 3శాతం పతనమై ఔన్సుకు 74.24 డాలర్లకు వెళ్లింది.

    స్టాక్స్​ టు బై..

    బంధన్​ బ్యాంక్​- బై రూ. 167.9, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 162, టార్గెట్​ రూ. 180

    టాటా స్టీల్​- బై రూ. 205.81, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 198, టార్గెట్​ రూ. 220

    కెనరా బ్యాంక్​- బై రూ. 146, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 142, టార్గెట్​ రూ. 154

    బీడీఎల్​- బై రూ. 1250, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1230, టార్గెట్​ రూ. 1330

    కోల్​ ఇండియా- బై రూ. 422, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 410, టార్గెట్​ రూ. 440

    (గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

