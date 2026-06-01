Supreme Court on NEET: నీట్ రీ-టెస్ట్ ఫార్మాట్ మార్పునకు సుప్రీంకోర్టు నో.. జూన్ 21న యథాతథంగా పరీక్ష
Supreme Court on NEET: నీట్-యూజీ (NEET-UG) 2026 పునఃపరీక్షను కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష విధానంలో నిర్వహించాలన్న పిటిషన్ను సుప్రీంకోర్టు తిరస్కరించింది. ఈ తక్కువ సమయంలో పరీక్షా విధానాన్ని మార్చడం సాధ్యం కాదని స్పష్టం చేస్తూ, పాత పద్ధతిలోనే పరీక్ష నిర్వహించడానికి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది.
ఇటీవలి పేపర్ లీకేజీ వివాదం, పరీక్ష రద్దు తదితర పరిణామాలతో తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉన్న నేషనల్ Testing ఏజెన్సీ (NTA) ప్రస్తుత దశలో పరీక్షా విధానాన్ని మార్చడం ఆచరణాత్మకంగా సాధ్యం కాదని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది. నీట్-యూజీ 2026 రీ-ఎగ్జామ్ను సాంప్రదాయ పెన్-అండ్-పేపర్ మోడ్కు బదులుగా కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష (CBT) విధానంలో నిర్వహించాలని కోరుతూ దాఖలైన పిటిషన్ను కోర్టు తిరస్కరించింది.
జస్టిస్ పి.ఎస్. నరసింహ, జస్టిస్ అరవింద్ కుమార్లతో కూడిన ధర్మాసనం సోమవారం ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్రీయ జనతా దళ్ (RJD) ఎమ్మెల్యే సుధాకర్ సింగ్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై విచారణను జూలై నెలకు వాయిదా వేసింది. దీనితో జూన్ 21న జరగనున్న పునఃపరీక్ష ఎప్పటిలాగే ఫిజికల్ మోడ్లోనే జరగడానికి మార్గం సుగమమైంది.
అధికారులపై ఉన్న ఒత్తిడిని గుర్తించిన కోర్టు
విచారణ సందర్భంగా పిటిషనర్ తరపు న్యాయవాది కేవలం సీబీటీ (CBT) విధానం అమలు చేయాలనే డిమాండ్కే పరిమితమయ్యారు. అయితే, ఇలాంటి అభ్యర్థనలను గతంలోనే తాము కొట్టివేసినట్లు కోర్టు గుర్తు చేసింది.
"పరీక్ష రద్దయి, దానిని మళ్లీ నిర్వహిస్తున్న తరుణంలో పరీక్షా నిర్వహణ సంస్థలు ఎలాంటి సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నాయో మీకు తెలుసు. ప్రస్తుతం వారిపై ఉన్న విపరీతమైన ఒత్తిడిని పరిగణనలోకి తీసుకుని, ఇలాంటి అంశాలపై మేము తక్షణమే జోక్యం చేసుకోలేము. దీనిని కోర్టు సెలవుల తర్వాత (జూలైలో) పరిశీలిస్తాం" అని ధర్మాసనం వ్యాఖ్యానించింది.
ప్రస్తుతం ఈ పిటిషన్ను ఎన్టీఏ పనితీరు, జాతీయ స్థాయి పరీక్షల నిర్వహణలో సంస్కరణలు కోరుతూ దాఖలైన ఇతర ప్రధాన పిటిషన్లతో జత చేశారు.
ఎన్టీఏ జవాబుదారీతనం - భవిష్యత్తు సంస్కరణలు
మే 12న పేపర్ లీక్ ఆరోపణల నేపథ్యంలో నీట్-యూజీ 2026 పరీక్ష రద్దు కావడం విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులకు "తీవ్ర మానసిక క్షోభ" (Very Traumatic) కలిగించిందని మే 29న జరిగిన విచారణలో కోర్టు ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. పదే పదే ఇలాంటి తప్పులు జరగకుండా ఎన్టీఏ పూర్తి స్థాయి జవాబుదారీతనం వహించాలని స్పష్టం చేసింది. ప్రస్తుతం ఈ లీకేజీ ఉదంతంపై సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (CBI) దర్యాప్తు చేస్తోంది.
ఎన్టీఏ గత నెలలో కోర్టుకు సమర్పించిన అఫిడవిట్ ప్రకారం.. ప్రస్తుతం ఆ సంస్థ నిర్వహించే పెద్ద పరీక్షల్లో కేవలం 'నీట్' మాత్రమే పెన్-అండ్-పేపర్ విధానంలో జరుగుతోంది. 2024 వివాదం తర్వాత ఏర్పాటు చేసిన నిపుణుల కమిటీ కూడా నీట్ను కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్షగా మార్చాలని, మల్టీ-సెషన్ విధానాన్ని తీసుకురావాలని సిఫార్సు చేసింది. కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ, నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ (NMC)లతో సంప్రదింపులు జరిపి, ప్రస్తుత పరీక్షల సైకిల్ ముగిసిన తర్వాత దీనిపై తుది నిర్ణయం తీసుకుంటామని ఎన్టీఏ కోర్టుకు తెలిపింది.
భద్రత కోసం ఎన్టీఏ ప్రతిపాదించిన దీర్ఘకాలిక మార్పులు:
- ఏఐ (AI) ఆధారిత సీసీటీవీ నిఘా వ్యవస్థలు.
- అత్యంత సురక్షితమైన పరీక్షా కేంద్రాల ఏర్పాటు.
- పరీక్షా కేంద్రాల్లో మొబైల్ జామర్ల ఏర్పాటు.
- మానవ జోక్యాన్ని తగ్గించడానికి డిజిటల్ టెక్నాలజీ వినియోగం.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. నీట్-యూజీ 2026 పునఃపరీక్ష ఎప్పుడు జరుగుతుంది?
నీట్-యూజీ 2026 పునఃపరీక్ష (Re-examination) జూన్ 21, 2026 న దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహించనున్నారు.
2. జూన్ 21 పరీక్ష ఆన్లైన్ (CBT) విధానంలో జరుగుతుందా?
లేదు. పరీక్షా విధానాన్ని సీబీటీ (కంప్యూటర్ బేస్డ్)గా మార్చాలన్న అభ్యర్థనను సుప్రీంకోర్టు తిరస్కరించింది. ఈ పరీక్ష ఎప్పటిలాగే సాంప్రదాయ పెన్-అండ్-పేపర్ (OMR Sheet) పద్ధతిలోనే జరుగుతుంది.
3. నీట్ పరీక్షను పూర్తిగా సీబీటీ మోడ్లోకి ఎప్పుడు మారుస్తారు?
నీట్ను కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్షగా మార్చాలనే ప్రతిపాదన పరిశీలనలో ఉందని ఎన్టీఏ తెలిపింది. కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ, ఎన్ఎమ్సీలతో చర్చించిన తర్వాత, ప్రస్తుత విద్యాసంవత్సరం ముగిశాక దీనిపై స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు.