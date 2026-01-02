Edit Profile
    సూరత్ నుంచి చెన్నైకి కేవలం 17 గంటలే! 19,142 కోట్ల హైవే ప్రాజెక్టుకు కేంద్రం ఓకే

    సూరత్ - చెన్నై ప్రయాణ సమయాన్ని 31 గంటల నుంచి 17 గంటలకు తగ్గించేలా 19,142 కోట్ల హైవే ప్రాజెక్టుకు కేంద్రం ఆమోదం తెలిపింది. నాశిక్ - సోలాపూర్ - అక్కల్‌కోట్ కారిడార్‌తో రవాణా రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులు రానున్నాయి.

    Published on: Jan 02, 2026 3:33 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    ఇకపై సూరత్ నుంచి చెన్నైకి రోడ్డు మార్గంలో వెళ్లడం మరింత సులభం కానుంది. గంటల కొద్దీ సాగే సుదీర్ఘ ప్రయాణ భారానికి చెక్ పెడుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక భారీ ప్రాజెక్టుకు శ్రీకారం చుట్టింది. నేషనల్ హైవే ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ప్లాన్‌లో భాగంగా 19,142 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించనున్న కొత్త కారిడార్‌కు కేంద్ర క్యాబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. దీనివల్ల ప్రస్తుతం పడుతున్న 31 గంటల ప్రయాణ సమయం ఏకంగా 14 గంటలు తగ్గి, కేవలం 17 గంటల్లోనే గమ్యస్థానానికి చేరుకోవచ్చు.

    సూరత్ నుంచి చెన్నైకి కేవలం 17 గంటలే! 19,142 కోట్ల హైవే ప్రాజెక్టుకు కేంద్రం ఓకే (@narendramodi)
    సూరత్ నుంచి చెన్నైకి కేవలం 17 గంటలే! 19,142 కోట్ల హైవే ప్రాజెక్టుకు కేంద్రం ఓకే (@narendramodi)

    మహారాష్ట్రలో నిర్మించే 374 కిలోమీటర్ల పొడవైన 'గ్రీన్‌ఫీల్డ్ నాశిక్-సోలాపూర్-అక్కల్‌కోట్' హైవే నిర్మాణానికి డిసెంబర్ 31, 2025న జరిగిన క్యాబినెట్ సమావేశంలో పచ్చజెండా ఊపారు. ఇది సూరత్-చెన్నై హైస్పీడ్ కారిడార్‌లో కీలక భాగంగా ఉంటుంది.

    నాశిక్-సోలాపూర్-అక్కల్‌కోట్ హైవే ప్రత్యేకతలు:

    దేశంలోని హైస్పీడ్ జాతీయ రహదారుల మౌలిక సదుపాయాల్లో ఇదొక మైలురాయి అని నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (NHAI) పేర్కొంది. ఈ ప్రాజెక్టు ప్రధాన ఫీచర్లు ఇవే:

    వేగవంతమైన ప్రయాణం: ప్రస్తుతం వాహనాల సగటు వేగం గంటకు 60 కిమీ ఉంటే, ఈ కొత్త రహదారి వల్ల అది 100 కిలోమీటర్లకు పెరుగుతుంది.

    దూరం తగ్గింపు: నాశిక్ - సోలాపూర్ మధ్య దూరం 432 కిమీ నుంచి 374 కిమీకి (సుమారు 14 శాతం) తగ్గుతుంది.

    ప్రత్యామ్నాయ మార్గం: ప్రస్తుతం ఉన్న ముంబై-చెన్నై కారిడార్‌కు ఇది అద్భుతమైన ప్రత్యామ్నాయంగా మారుతుంది.

    నిర్మాణ శైలి: దేశ హైవేల చరిత్రలోనే 'బిల్డ్, ఆపరేట్, ట్రాన్స్‌ఫర్' (BOT) పద్ధతిలో చేపడుతున్న అతిపెద్ద విలువైన ప్రాజెక్టు ఇదేనని కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ వెల్లడించారు.

    రెండు ప్యాకేజీలు: ఈ 374 కిమీ రహదారిని నాశిక్ నుంచి అహల్యనగర్ (152 కిమీ), అహల్యనగర్ నుంచి అక్కల్‌కోట్ (222 కిమీ) అనే రెండు భాగాలుగా నిర్మించనున్నారు.

    ఈ ప్రాజెక్టు గురించి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ స్పందిస్తూ.. "పీఎం గతిశక్తికి అనుగుణంగా చేపట్టిన ఈ విప్లవాత్మక మార్పు ప్రయాణ సమయాన్ని తగ్గించడమే కాకుండా, తూర్పు-పడమర కనెక్టివిటీని బలపరుస్తుంది. దీనివల్ల రవాణా ఖర్చులు తగ్గి, భారీగా ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయి" అని పేర్కొన్నారు.

    ఒడిశాలోనూ రహదారుల విస్తరణ

    ఈ సమావేశంలోనే ఒడిశాలోని NH-326 రహదారి విస్తరణకు కూడా క్యాబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. మొహనా నుంచి కోరాపుట్ వరకు 206 కిలోమీటర్ల మేర ఈ రహదారిని రెండు వరుసలుగా విస్తరిస్తారు. దీనివల్ల ప్రయాణ సమయం 3 గంటలు తగ్గనుంది.

    ముఖ్యంగా గజపతి, రాయగడ, కోరాపుట్ వంటి గిరిజన జిల్లాల్లో ఆర్థిక కార్యకలాపాలు పెరుగుతాయని, ప్రపంచ ప్రసిద్ధి గాంచిన 'కోరాపుట్ కాఫీ' రవాణాకు ఇది ఎంతో తోడ్పడుతుందని అశ్విని వైష్ణవ్ వివరించారు. ఈ పనులు రెండేళ్లలో పూర్తి కావాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.

