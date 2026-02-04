మార్కెట్లోకి ఏబీఎస్ (ABS) ఫీచర్తో సరికొత్త సుజుకి యాక్సెస్.. ధర ఎంతంటే?
భారత టూవీలర్ మార్కెట్లో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన స్కూటర్లలో ఒకటైన 'సుజుకి యాక్సెస్' ఇప్పుడు మరింత సురక్షితంగా మారింది. భద్రతకు పెద్దపీట వేస్తూ సుజుకి మోటార్సైకిల్ ఇండియా బుధవారం ఏబీఎస్ (ABS) వేరియంట్ను లాంచ్ చేసింది.
ప్రముఖ జపనీస్ ద్విచక్ర వాహన సంస్థ సుజుకి, తన బెస్ట్ సెల్లింగ్ స్కూటర్ 'యాక్సెస్'ను సింగిల్ ఛానల్ యాంటీ-లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ (ABS)తో అప్డేట్ చేసింది. ఈ ఏడాది జనవరిలో రికార్డు స్థాయిలో 15 శాతం విక్రయాల వృద్ధిని సాధించిన ఉత్సాహంలో ఉన్న సుజుకి, ఈ భద్రతా ఫీచర్ను పరిచయం చేయడం ద్వారా కస్టమర్లను మరింతగా ఆకట్టుకోనుంది.
ఏబీఎస్ వల్ల ఉపయోగం ఏమిటి?
ఏబీఎస్ అనేది రైడర్లకు ఎంతో ఉపయోగపడే భద్రతా ఫీచర్. అకస్మాత్తుగా బ్రేకులు వేసినప్పుడు చక్రాలు లాక్ అవ్వకుండా ఇది నియంత్రిస్తుంది. దీనివల్ల స్కూటర్ అదుపు తప్పకుండా ఉండటమే కాకుండా, యాక్సెస్ స్కూటర్ అందించే మైలేజీ, పికప్ మరియు సౌకర్యంలో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు.
వేరియంట్లు, ధరలు
సుజుకి యాక్సెస్ ఏబీఎస్ మోడల్ రెండు వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది:
- యాక్సెస్ రైడ్ కనెక్ట్ ఏబీఎస్ ఎడిషన్ (Access Ride Connect ABS Edition): దీని ధర ₹92,328 (ఎక్స్-షోరూమ్). ఇది మెటాలిక్ మ్యాట్ బ్లాక్, పర్ల్ గ్రేస్ వైట్, సాలిడ్ ఐస్ గ్రీన్ వంటి ఐదు రంగుల్లో లభిస్తుంది.
- యాక్సెస్ రైడ్ కనెక్ట్ TFT ఏబీఎస్ ఎడిషన్ (Access Ride Connect TFT ABS Edition): దీని ధర ₹98,378 (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఇందులో అత్యాధునిక టీఎఫ్టీ డిస్ప్లేతో పాటు అదనపు రంగుల ఆప్షన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ప్రత్యేక ఆఫర్లు
కొత్త స్కూటర్ కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారి కోసం సుజుకి ఆకర్షణీయమైన ఫైనాన్స్ ఆఫర్లను ప్రకటించింది. కేవలం 6.99% తక్కువ వడ్డీ రేటుతో పాటు జీరో ప్రాసెసింగ్ ఫీజుతో ఈ స్కూటర్ను సొంతం చేసుకోవచ్చు.
విక్రయాల్లో సుజుకి జోరు
సుజుకి మోటార్సైకిల్ ఇండియా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కెనిచి ఉమెడ మాట్లాడుతూ, ఈ ఏడాది జనవరిలో కంపెనీ తొలి ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ 'ఈ-యాక్సెస్' (e-Access)ను విజయవంతంగా లాంచ్ చేశామని గుర్తుచేశారు.
జనవరి 2026లో సుజుకి మొత్తం 1,25,786 యూనిట్ల విక్రయాలతో 15 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేసింది. గతేడాది ఇదే నెలలో 1,08,921 యూనిట్లు అమ్ముడయ్యాయి. దేశీయంగా 1,00,296 యూనిట్ల విక్రయాలు జరగగా, ఎగుమతులు కూడా 21 శాతం పెరిగి 25,490 యూనిట్లకు చేరుకున్నాయి.
వినియోగదారుల అంచనాలకు అనుగుణంగా ఎప్పటికప్పుడు కొత్త ఫీచర్లు, టెక్నాలజీతో కూడిన ఉత్పత్తులను అందిస్తామని సుజుకి యాజమాన్యం స్పష్టం చేసింది.