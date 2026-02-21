Tata Punch EV facelift : టాటా పంచ్ ఈవీ ఫేస్లిఫ్ట్- మీరు తెలుసుకోవాల్సిన టాప్ 5 ఫీచర్స్..
టాటా పంచ్ ఈవీ ఫేస్లిఫ్ట్ మిమ్మల్ని ఇంప్రెస్ చేసిందా? ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీని కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే. ఈ 2026 టాటా పంచ్ ఈవీ ధర, రేంజ్తో పాటు మీరు తెలుసుకోవాల్సిన టాప్ ఫీచర్స్ వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి..
టాటా మోటార్స్ తన పాపులర్ మైక్రో ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ 'పంచ్ ఈవీ'ని సరికొత్త ఫేస్లిఫ్ట్ రూపంలో భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. దీని ప్రారంభ ధరను రూ. 9.69 లక్షలుగా నిర్ణయించింది. ఈ అప్డేటెడ్ వెర్షన్ ద్వారా ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ ధరలను సాధారణ పెట్రోల్ (ఐసీఈ) కార్ల ధరలకు మరింత చేరువ చేయాలని టాటా లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ 2026 టాటా పంచ్ ఈవీ రేంజ్ సహా టాప్-5 ఫీచర్స్ వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
టాటా పంచ్ ఈవీ ఫేస్లిఫ్ట్ ధరల వివరాలు..
ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 9.69 లక్షల నుంచి మొదలవుతుంది. అయితే, వినియోగదారులు బ్యాటరీ-యాజ్-ఎ-సర్వీస్ (బీఏఏఎస్) ఆప్షన్ను ఎంచుకుంటే, 2026 టాటా పంచ్ ఈవీ ధర కేవలం రూ. 6.49 లక్షల నుంచే ప్రారంభమవుతుంది. దీనికి అదనంగా బ్యాటరీ వినియోగానికి కిలోమీటరుకు రూ. 2.6 చొప్పున ఈఎంఐ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
వేరియంట్ల వారీగా ధరల పట్టిక:
30 కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీ ప్యాక్: బేస్ వేరియంట్ 'స్మార్ట్' ధర రూ. 9.69 లక్షలు కాగా, 'స్మార్ట్+' ధర రూ. 10.29 లక్షలు.
40 కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీ ప్యాక్: 'అడ్వెంచర్' ట్రిమ్ ధర రూ. 10.89 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. 'ఎంపవర్డ్' ధర రూ. 11.59 లక్షలు. ఇక టాప్-స్పెక్ మోడల్ 'ఎంపవర్డ్ +S' ధర రూ. 12.29 లక్షల నుంచి రూ. 12.59 లక్షల మధ్య ఉంటుంది.
టాటా పంచ్ ఈవీ ఫేస్లిఫ్ట్- టాప్ 5 ఫీచర్స్..
1) కొత్త బ్యాటరీ ప్యాక్ - 468 కి.మీ రేంజ్:
టాటా మోటార్స్ ఈ టాటా పంచ్ ఈవీ ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్ను రెండు బ్యాటరీ ఆప్షన్లతో అందిస్తోంది. అవి.. 30 కేడబ్ల్యూహెచ్, పెద్దదైన 40 కేడబ్ల్యూహెచ్ ఎల్ఎఫ్పీ ప్రిస్మాటిక్ సెల్ బ్యాటరీ. 40 కేడబ్ల్యూహెచ్ ప్యాక్ ఏఆర్ఏఐ సర్టిఫైడ్ రేంజ్ 468 కి.మీలను ఇస్తుంది (రియల్ వరల్డ్ రేంజ్ సుమారు 355 కి.మీ). ముఖ్యంగా, 40 కేడబ్ల్యూహెచ్ ప్యాక్ కొనే అభ్యర్థులకు మొదటి 15 ఏళ్ల వరకు అన్లిమిటెడ్ కిలోమీటర్ల లైఫ్ టైమ్ హై-వోల్టేజ్ బ్యాటరీ వారంటీని కంపెనీ అందిస్తోంది!
2) ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సదుపాయం:
ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీలో ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సౌకర్యం ఉంది. దీని ద్వారా బ్యాటరీని కేవలం 26 నిమిషాల్లో 20% నుంచి 80% వరకు ఛార్జ్ చేయవచ్చు. కేవలం 15 నిమిషాల ఛార్జింగ్తో 135 కిలోమీటర్ల రియల్ వరల్డ్ రేంజ్ను పొందవచ్చని కంపెనీ తెలిపింది. IRA.ev యాప్ ద్వారా వినియోగదారులు 1,500 నగరాల్లో ఉన్న 2.3 లక్షల ఛార్జింగ్ పాయింట్లను, 2,500 ఫాస్ట్ ఛార్జర్ల నెట్వర్క్ను యాక్సెస్ చేయవచ్చు.
3) కొత్త రంగులు:
2026 పంచ్ ఈవీ మూడు కొత్త కలర్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది: బెంగాల్ రూజ్, ఫియర్లెస్ యెల్లో, కారామెల్. దీని డిజైన్ కూడా ఇటీవలే లాంచ్ అయిన టాటా పంచ్ ఫేస్లిఫ్ట్ తరహాలోనే ఉంటుంది.
4) మెరుగైన ఇంటీరియర్:
హయ్యర్ వేరియంట్లలో 10.25-ఇంచ్ హర్మాన్ డిస్ప్లే ఉంటుంది. ఇది Arcade.ev 2.0 యాప్ సూట్, వైర్లెస్ యాపిల్ కార్ప్లే/ఆండ్రాయిడ్ ఆటోను సపోర్ట్ చేస్తుంది. అదనంగా వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, 360-డిగ్రీ సరౌండ్-వ్యూ కెమెరా, టచ్-బేస్డ్ ఏసీ కంట్రోల్ ప్యానెల్ ఉన్నాయి.
5) భారీ బూట్ స్పేస్:
ఈ టాటా పంచ్ ఈవీ ఫేస్లిఫ్ట్లో 366 లీటర్ల వెనుక బూట్ స్పేస్ ఉంది. అంతేకాకుండా, ముందు భాగంలో చిన్న వస్తువులను దాచుకోవడానికి 14 లీటర్ల ‘ఫ్రంక్’ కూడా కేటాయించారు.
వీటితో పాటు ఐ-ఎఫ్ఏటీసీ (ఇంటెలిజెంట్, ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ టెంపరేచర్ కంట్రోల్ వ్యవస్థ), సెగ్మెంట్లోనే తొలి ఈటీఎక్స్వీ సిస్టెమ్ (క్యాబిన్ని ఆప్టిమైజ్ చేసే, బ్యాటరీని కూల్ చేసే సెటప్), ఐ- హై బీమ్ అసిస్ట్ (హై బీమ్ని డిటెక్ట్ చేసి, డ్రైవర్ని అలర్ట్ చేసే) వంటి ఫీచర్లు కూడా ఆకర్షణీయంగా ఉన్నాయి.
ప్రశ్నలు- సమాధానాలు :-
ప్రశ్న- బ్యాటరీ-యాజ్-ఎ-సర్వీస్ మోడల్ ఎలా పనిచేస్తుంది? దీనివల్ల లాభమా?
సమాధానం- బీఏఏఎస్ మోడల్ కింద మీరు కారును కొనేటప్పుడు బ్యాటరీ ధరను చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. దీనివల్ల కారు ప్రారంభ ధర రూ. 6.49 లక్షలకే లభిస్తుంది.
ఎలా పనిచేస్తుంది?: మీరు వాడిన ప్రతి కిలోమీటరుకు రూ. 2.6 చొప్పున బ్యాటరీ వినియోగ రుసుము చెల్లించాలి.
ఎవరికి లాభం?: ఎవరైతే తక్కువ పెట్టుబడితో ఎలక్ట్రిక్ కారు కొనాలనుకుంటారో, నెలకు సుమారు 1,000 - 1,500 కి.మీ కంటే తక్కువ తిరుగుతారో, వారికి ఈ ప్లాన్ ఆర్థికంగా భారమవ్వదు. పెట్రోల్ కార్లతో పోలిస్తే రన్నింగ్ కాస్ట్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది.
ప్రశ్న- 2026 టాటా పంచ్ ఈవీ 30 కేడబ్ల్యూహెచ్ రేంజ్ ఎంత?
సమాధానం- దీని రియల్ వరల్డ్ రేంజ్ 265- 270 కి.మీ వరకు ఉంటుంది. పాత మోడల్లోని 25 కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీ ప్యాక్ని సంస్థ డిస్కంటిన్యూ చేసింది.