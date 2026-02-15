Edit Profile
    Tata Punch EV : టాటా పంచ్​ ఈవీ ఫేస్​లిఫ్ట్​ నుంచి బిగ్​ అప్డేట్! ఏకంగా 593 కి.మీ రేంజ్​..​

    టాటా మోటార్స్ తన పాపులర్ ఎలక్ట్రిక్ కార్ ‘పంచ్ ఈవీ’ ఫేస్‌లిఫ్ట్ వెర్షన్‌ను ఫిబ్రవరి 20, 2026న భారత్‌లో విడుదల చేయనుంది. లాంచ్‌కు ముందే ఈ కారు రేంజ్‌కు సంబంధించిన ఒక ఆసక్తికర వీడియోను టాటా విడుదల చేసింది. ఈ కారు ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే ఏకంగా 593.6 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది.

    Published on: Feb 15, 2026 1:31 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    భారత ఎలక్ట్రిక్ వాహన రంగంలో అగ్రగామిగా ఉన్న టాటా మోటార్స్, తన సరికొత్త 'పంచ్ ఈవీ ఫేస్‌లిఫ్ట్' విడుదలకు సర్వం సిద్ధం చేసింది. ఈ నెల 20న మార్కెట్​లోకి రానున్న ఈ మోడల్, ఇప్పటికే రహదారులపై టెస్టింగ్ చేస్తూ కనిపించింది. అయితే తాజాగా టాటా తన అధికారిక యూట్యూబ్ ఛానల్‌లో విడుదల చేసిన ఒక వీడియో ఇప్పుడు ఆటోమొబైల్ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. ఇది టాటా పంచ్​ ఈవీ ఫేస్​లిఫ్ట్​ రేంజ్​కి సంబంధించినది.

    టాటా పంచ్​ ఈవీ..
    2026 టాటా పంచ్​ ఈవీ- రియల్​ టైమ్​ రేంజ్ టెస్ట్..

    టాటా విడుదల చేసిన వీడియోలో ఒక ఆటోమొబైల్ జర్నలిస్ట్ ఈ ఎలక్ట్రిక్​ కారును జైపూర్ నుంచి ఉదయపూర్ వరకు డ్రైవ్ చేశారు.

    ప్రయాణం: జైపూర్‌లో 100% ఛార్జింగ్‌తో మొదలైన ప్రయాణం 200 కిలోమీటర్లు సాగిన తర్వాత (బిజైన్‌నగర్ వద్ద), కారులో ఇంకా 67% బ్యాటరీ మిగిలి ఉంది.

    మైలురాయి: 400 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి ఉదయపూర్ చేరుకున్నాక కూడా బ్యాటరీ 34% ఉంది.

    ఫైనల్​ రిజల్ట్​: టాటా పంచ్​ ఈవీ ఫేస్​లిఫ్ట్​ వర్షెన్​ ఛార్జింగ్ పూర్తిగా అయిపోయే వరకు ప్రయాణాన్ని కొనసాగించగా, గుజరాత్‌లోని హిమత్‌నగర్ వద్ద కారు ఆగింది. అప్పటికి ఈ కారు సింగిల్ ఛార్జ్‌పై ఏకంగా 593.6 కిలోమీటర్ల రేంజ్​ని ఇవ్వడం విశేషం.

    ప్రస్తుతం మార్కెట్​లో ఉన్న ఎలక్ట్రిక్ కార్లతో పోలిస్తే ఇది అత్యుత్తమ రేంజ్ అని చెప్పవచ్చు. అయితే, టాటా ఇంకా కొత్త బ్యాటరీ వివరాలను అధికారికంగా వెల్లడించలేదు.

    2026 టాటా పంచ్​ ఈవీ- బ్యాటరీ, పవర్..

    ప్రస్తుతానికి అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం, కొత్త పంచ్ ఈవీలో పాత బ్యాటరీ ప్యాక్‌లనే కొనసాగించే అవకాశం ఉంది:

    25 కేడబ్ల్యూహెచ్​ బ్యాటరీ: ఇది 82 హెచ్​పీ పవర్, 114 ఎన్​ఎం టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. (ప్రస్తుత ఏఆర్​ఏఐ రేంజ్: 265 కిమీ)

    35 కేడబ్ల్యూహెచ్​ బ్యాటరీ: ఇది 122 హెచ్​పీ పవర్, 190 ఎన్​ఎం టార్క్‌ను అందిస్తుంది. (ప్రస్తుత ఏఆర్​ఏఐ రేంజ్: 365 కిమీ)

    లేటెస్ట్​ రేంజ్ టెస్ట్ ఫలితాలను బట్టి చూస్తుంటే, టాటా తన నెక్సాన్ ఈవీలో వాడే 45 కేడబ్ల్యూహెచ్​ బ్యాటరీని ఈ ఫేస్‌లిఫ్ట్ వర్షెన్‌లో ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. అదే జరిగితే, దీని రేంజ్ అధికారికంగా మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.

    2026 టాటా పంచ్​ ఈవీ- కొత్త డిజైన్, రంగులు..

    బయట కనిపించిన చిత్రాల ప్రకారం, టాటా పంచ్ ఈవీ ఫేస్‌లిఫ్ట్‌లో కొన్ని కీలక మార్పులు జరిగాయి:

    ముందు భాగం: బంపర్ డిజైన్‌ను మార్చారు. పాత మోడల్‌లో ఉన్న బ్లాక్ ట్రిమ్‌ను తొలగించి, క్లీన్ లుక్ ఇచ్చారు. వై-షేప్ ఎల్ఈడీ డీఆర్ఎల్స్ అలాగే ఉన్నాయి.

    వెనుక భాగం: పెట్రోల్ వెర్షన్ పంచ్‌లాగే, దీనికి కూడా ఫుల్-విడ్త్ ఎల్ఈడీ లైట్ బార్ మరియు కొత్త బంపర్‌ను అమర్చారు.

    రంగులు: ఇప్పటికే ఉన్న రెడ్ డ్యూయల్-టోన్ రంగుతో పాటు కొత్తగా బ్రౌన్, బ్రైట్ యెల్లో రంగుల్లో కూడా ఈ కారు లభించనుంది.

