టాటా నుంచి అదిరిపోయే అప్డేట్: పంచ్ EV ఫేస్లిఫ్ట్లో 'లైఫ్ టైమ్' వారంటీ?
టాటా మోటార్స్ తన పాపులర్ ఎలక్ట్రిక్ కారు 'పంచ్ EV' ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్ను ఫిబ్రవరి 20న విడుదల చేయనుంది. కొత్త టీజర్ ప్రకారం ఈ కారు బ్యాటరీపై లైఫ్ టైమ్ వారంటీ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
భారతీయ ఎలక్ట్రిక్ వాహన మార్కెట్లో తిరుగులేని ఆధిపత్యం చలాయిస్తున్న టాటా మోటార్స్, తన అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన 'పంచ్ EV' (Punch EV)ని కొత్త హంగులతో సిద్ధం చేసింది. త్వరలో విడుదల కానున్న ఈ ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్కు సంబంధించి కంపెనీ తాజాగా ఒక ఆసక్తికరమైన టీజర్ను విడుదల చేసింది. ఇందులో "లైఫ్ టైమ్ కాన్ఫిడెన్స్ గ్యారెంటీ" (Lifetime confidence guaranteed) అనే నినాదాన్ని వాడటం ఇప్పుడు ఆటోమొబైల్ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
బ్యాటరీపై జీవితకాల భరోసా?
ఈ టీజర్ చూస్తుంటే, టాటా మోటార్స్ తన పంచ్ EV బ్యాటరీ ప్యాక్పై 'లైఫ్ టైమ్ వారంటీ'ని ప్రకటించే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ఇప్పటికే కంపెనీ తన ప్రీమియం మోడల్స్ అయిన హారియర్ EV, కర్వ్ EV, నెక్సాన్ EV లలో ఇలాంటి ఆఫర్నే అందిస్తోంది. ఒకవేళ ఇదే నిజమైతే, బడ్జెట్ ఎలక్ట్రిక్ కార్ల విభాగంలో టాటాకు ఇది పెద్ద ప్లస్ పాయింట్ అవుతుంది. కొనుగోలుదారుల్లో బ్యాటరీ లైఫ్ గురించి ఉండే సందేహాలను ఇది పూర్తిగా పటాపంచలు చేస్తుంది.
పెరగనున్న రేంజ్.. వేగంగా ఛార్జింగ్
కొత్త పంచ్ EVలో కేవలం పైపైన మెరుగులు మాత్రమే కాదు, ఇంజిన్ (బ్యాటరీ) లోనూ కీలక మార్పులు ఉండనున్నాయి.
- కొత్త బ్యాటరీ: ఇందులో నెక్సాన్ EVలో వాడే 45 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ను అమర్చే అవకాశం ఉంది.
- మెరుగైన రేంజ్: దీనివల్ల ఒకసారి ఛార్జ్ చేస్తే వాస్తవ పరిస్థితుల్లో (Real-world range) దాదాపు 350 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణించవచ్చని అంచనా.
- ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్: ఛార్జింగ్ స్పీడ్ కూడా 50 kW నుండి 60 kW కి పెరిగే అవకాశం ఉంది.
కొత్త లుక్.. కొత్త రంగులు
పంచ్ EV ఫేస్లిఫ్ట్ బయటి వైపు కొన్ని స్పష్టమైన మార్పులను సంతరించుకుంది. ముందు భాగంలో రీడిజైన్ చేసిన హెడ్ల్యాంప్స్ మరింత షార్ప్గా కనిపిస్తున్నాయి. బంపర్ వద్ద వర్టికల్ స్లాట్స్ (నిలువు గీతలు), సిల్వర్ ఫినిషింగ్తో కూడిన ఫాక్స్ స్కిడ్ ప్లేట్ కారుకు రగ్గడ్ లుక్ని ఇస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా కొత్తగా వస్తున్న 'నియాన్ ఎల్లో' (బ్లాక్ రూఫ్ కాంబినేషన్), 'కాపర్-బ్రాంజ్' రంగులు యువతను ఎక్కువగా ఆకట్టుకునేలా ఉన్నాయి. సైడ్ ప్రొఫైల్లో కొత్త ఏరోడైనమిక్ అలాయ్ వీల్స్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి.
ఇంటీరియర్, ఫీచర్లు
లోపలి భాగంలో పెద్దగా మార్పులు లేకపోయినా, కొత్త అప్హోల్స్టరీ (సీట్ల కవర్లు), డ్యాష్బోర్డ్ డిజైన్లో చిన్నపాటి మార్పులు ఉండవచ్చు.
టూ-స్పోక్ స్టీరింగ్ వీల్, ఫుల్లీ డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, సన్రూఫ్, ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ వంటి ప్రీమియం ఫీచర్లు ఇందులో కొనసాగనున్నాయి.
టాటా మోటార్స్ ఈ కొత్త పంచ్ EV ఫేస్లిఫ్ట్ను ఫిబ్రవరి 20న అధికారికంగా మార్కెట్లోకి విడుదల చేయనుంది. ధర, ఇతర సాంకేతిక వివరాల కోసం ఆ రోజు వరకు వేచి చూడాల్సిందే.