Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Tata Punch EV : సరికొత్తగా టాటా పంచ్​ ఈవీ- ఫేస్​లిఫ్ట్​ వెర్షన్​ లాంచ్​ రేపే..

    2026 మచ్​ అవైటెడ్​ ఎలక్ట్రిక్​ ఎస్​యూవీ అప్డేట్స్​లో ఒకటైన టాటా పంచ్​ ఈవీ ఫేస్​లిఫ్ట్​ ఫిబ్రవరి 20న లాంచ్​కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ మోడల్​పై ఇప్పటివరకు ఉన్న వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Feb 19, 2026 2:31 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    టాటా మోటార్స్ తన పాపులర్ మైక్రో ఎలక్ట్రిక్​ ఎస్‌యూవీ “పంచ్ ఈవీ ఫేస్‌లిఫ్ట్” వెర్షన్‌ను రేపు, ఫిబ్రవరి 20, 2026 అధికారికంగా లాంచ్ చేయనుంది. పెట్రోల్ వెర్షన్ పంచ్‌లో వచ్చిన మార్పులను అందిపుచ్చుకుంటూ, మరిన్ని హై-టెక్ ఫీచర్లతో ఈ కొత్త ఈవీ రాబోతోంది.

    2026 టాటా పంచ్​ ఈవీ..
    2026 టాటా పంచ్​ ఈవీ..

    ఈ కొత్త మోడల్‌లో ఆశించే ప్రధాన మార్పులు, విశేషాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    టాటా పంచ్​ ఈవీ ఫేస్​లిఫ్ట్​- హైలైట్స్​ ఇవి!

    1. ఎక్స్​టీరియర్​ డిజైన్​..

    ముందు భాగం: 2026 టాటా పంచ్ ఈవీలో రీడిజైన్ చేసిన ఫ్రంట్ బంపర్ ఉంటుంది. పాత మోడల్‌లో ఉన్న బ్లాక్ స్ట్రిప్‌ను తొలగించి, క్లీన్ సీల్డ్-ఆఫ్ గ్రిల్‌ను అందించారు.

    లైటింగ్: ఫుల్-విడ్త్ ఎల్‌ఈడీ లైట్ బార్ (డీఆర్​ఎల్స్​), సీక్వెన్షియల్ ఇండికేటర్లు కొనసాగుతాయి.

    సైడ్ ప్రొఫైల్: కొత్త 16 ఇంచ్​ ఏరో-డిజైన్ అల్లాయ్ వీల్స్ మినహా మిగిలిన రూపం పాత మోడల్ తరహాలోనే ఉంటుంది. డోర్లపై 'Tata.ev' బ్యాడ్జింగ్ కనిపిస్తుంది.

    వెనుక భాగం: పెట్రోల్ పంచ్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ లాగే, దీనికి కూడా కనెక్టెడ్ ఎల్‌ఈడీ టెయిల్ ల్యాంప్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది.

    2. ఇంటీరియర్​ అండ్​ ఫీచర్స్​..

    పెద్ద స్క్రీన్: ఈ ఎలక్ట్రిక్​ ఎస్​యూవీలో ప్రస్తుతమున్న 10.25-ఇంచ్​ స్క్రీన్ స్థానంలో, భారీ 12.3- ఇంచ్​ టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది.

    సేఫ్టీ (అడాస్​): ఈ అప్‌డేట్‌లో అతిపెద్ద హైలైట్ లెవల్ 2 అడాస్​ (అడ్వాన్స్​డ్​ డ్రైవర్​ అసిస్టెన్స్​ సిస్టెమ్​). దీని ద్వారా అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్, లేన్ కీప్ అసిస్ట్ వంటి సేఫ్టీ ఫీచర్లు అందుబాటులోకి వస్తాయి.

    ఇతర ఫీచర్లు: 10.25- ఇంచ్​ డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, 360-డిగ్రీ కెమెరా, వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్, సన్‌రూఫ్, వాయిస్ అసిస్టెంట్ వంటివి ఉంటాయి.

    3. బ్యాటరీ అండ్​ రేంజ్..

    మీడియం రేంజ్: 25 కేడబ్ల్యూహెచ్​ బ్యాటరీ (సుమారు 315 కి.మీ రేంజ్).

    లాంగ్ రేంజ్: 35 కేడబ్ల్యూహెచ్​ బ్యాటరీ (సుమారు 421 కి.మీ రేంజ్).

    అయితే టాటా మోటార్స్​ ఇటీవలే ఒక వీడియో రిలీజ్​ చేసింది. అందులో 2026 టాటా పంచ్​ ఈవీ ఉంది. ఆ వీడియోలో టాటా పంచ్​ ఈవీ సింగిల్​ ఛార్జ్​తో 590 కి.మీ కన్నా ఎక్కువ తిరిగినట్టు చెప్పారు. ఈ భారీ రేంజ్​కి కారణాలను లాంచ్​ టైమ్​లో సంస్థ ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.

    590 కి.మీ రేంజ్​ టాటా పంచ్​ ఈవీ గురించి తెలుసుకునేందుకు ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

    పవర్: చిన్న బ్యాటరీ 80 హెచ్​పీ పవర్‌ను, పెద్ద బ్యాటరీ 120 హెచ్​పీ పవర్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తాయి.

    టాటా పంచ్​ ఈవీ ఫేస్​లిఫ్ట్​- ధర (అంచనా)..

    కొత్త ఫీచర్ల కారణంగా ఈ టాటా పంచ్​ ఈవీ ఫేస్​లిఫ్ట్​ ధర స్వల్పంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది.

    ప్రారంభ ధర: రూ. 9.99 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).

    టాప్ వేరియంట్: రూ. 15.49 లక్షల వరకు ఉండే అవకాశం ఉంది.

    recommendedIcon
    News/News/Tata Punch EV : సరికొత్తగా టాటా పంచ్​ ఈవీ- ఫేస్​లిఫ్ట్​ వెర్షన్​ లాంచ్​ రేపే..
    News/News/Tata Punch EV : సరికొత్తగా టాటా పంచ్​ ఈవీ- ఫేస్​లిఫ్ట్​ వెర్షన్​ లాంచ్​ రేపే..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes