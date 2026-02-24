Edit Profile
    తక్కువ ధర.. అదిరిపోయే వేగం! రూ. 10 లక్షల లోపు బెస్ట్ 'టర్బో-పెట్రోల్' కార్లు ఇవి

    మీకు తక్కువ ధరలో మంచి పవర్, పర్ఫార్మెన్స్​ ఇచ్చే కారు కొనాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే. ఇండియాలో రూ. 10లక్షల ధరలోపు లభిస్తున్న “టర్బో- పెట్రోల్​” ఇంజిన్​తో కూడిన కార్ల వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి..

    Published on: Feb 24, 2026 4:20 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    మీరు కొనే కారు మంచి ఫీచర్స్​తో పాటు 'పవర్​పుల్​' పర్ఫార్మెన్స్​, స్పీడ్​ కూడా ఇవ్వాలని ఆలోచిస్తున్నారా? అయితే మీకు టర్బో- పెట్రోల్​ ఇంజిన్లు ఉన్న కార్లు బెస్ట్​ ఛాయిస్​! నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్​ ఇంజిన్ల కన్నా ఈ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్లు ఎక్కువ శక్తిని, వేగాన్ని ఇస్తాయి. పవర్‌ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్‌తో పాటు మంచి మైలేజీని కోరుకునే వారి కోసం భారత మార్కెట్​లో ఇప్పటికే అనేక టర్బో- పెట్రోల్​ ఇంజిన్​తో కూడిన కార్ల ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. వాటిల్లో, రూ. 10 లక్షల లోపు అందుబాటులో ఉన్న టాప్ టర్బో-పెట్రోల్ కార్ల వివరాలు ఇక్కడ చూసేయండి..

    2026 టాటా పంచ్​ ఎస్​యూవీ..
    2026 టాటా పంచ్​ ఎస్​యూవీ..

    రూ. 10 లక్షల ధరలోపు టర్బో- పెట్రోల్​ ఇంజిన్​ కార్లు..

    1. టాటా నెక్సాన్

    ప్రారంభ ధర: రూ. 7.31 లక్షలు

    ఇంజిన్: 1.2-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ (120 హెచ్​పీ పవర్​, 170 ఎన్​ఎం టార్క్​)

    విశేషాలు: ప్రస్తుతం ఇండియాలో అత్యంత చౌకైన టర్బో-పెట్రోల్ కాంపాక్ట్ ఎస్​యూవీ ఈ టాటా నెక్సాన్​. సిటీ డ్రైవింగ్‌లో చాలా స్మూత్‌గా ఉంటుంది. ఇందులో స్పోర్ట్ మోడ్ వాడితే మరింత పవర్ లభిస్తుంది. 5-స్పీడ్, 6-స్పీడ్ మాన్యువల్, ఏఎంటీ ఆప్షన్లలో ఇది లభిస్తుంది.

    2. స్కోడా కైలాక్

    ప్రారంభ ధర: రూ. 7.59 లక్షలు

    ఇంజిన్: 1.0-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ (115 హెచ్​పీ పవర్​, 178 ఎన్​ఎం)

    విశేషాలు: స్కోడా నుంచి వస్తున్న బెస్ట్ సెల్లింగ్ మోడల్ ఇది. దీనిలోని టీఎస్​ఐ ఇంజిన్ ఇచ్చే పవర్ డెలివరీ డ్రైవింగ్ ప్రియులకు బాగా నచ్చుతుంది. 6-స్పీడ్ మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్‌లతో ఇది వస్తుంది.

    3. టాటా పంచ్

    ప్రారంభ ధర: రూ. 8.29 లక్షలు (టర్బో వేరియంట్)

    ఇంజిన్: 1.2-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ (120 హెచ్​పీ పవర్​)

    విశేషాలు: 2026 మోడల్ పంచ్‌లో నెక్సాన్ ఇంజిన్‌నే వాడారు. అయితే, ఇందులో కేవలం మాన్యువల్ గేర్‌బాక్స్ మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. ఇది సబ్-కాంపాక్ట్ ఎస్​యూవీ విభాగంలో శక్తివంతమైన ఆప్షన్.

    4. కియా సైరోస్

    ప్రారంభ ధర: రూ. 8.67 లక్షలు

    ఇంజిన్: టర్బో-పెట్రోల్

    విశేషాలు: వెన్యూ, సోనెట్ వంటి కార్లలో ఉండే ఇంజిన్‌నే ఈ కియా సైరోస్​ ఎస్​యూవీలోనూ వాడినా, ధర పరంగా ఇది చాలా అఫార్డిబుల్​గా ఉండటం దీని ప్రత్యేకత. ఇందులో సాధారణ పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్ లేదు, కేవలం టర్బో మాత్రమే లభిస్తుంది. గేర్ షిఫ్టింగ్ చాలా స్మూత్‌గా ఉంటుంది.

    5. నిస్సాన్ మాగ్నైట్

    ప్రారంభ ధర: రూ. 8.70 లక్షలు

    ఇంజిన్: 1.0-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్

    విశేషాలు: రెనాల్ట్ కైగర్ తరహాలోనే ఉన్నా, ధర విషయంలో నిస్సాన్ మాగ్నైట్ చాలా అగ్రెసివ్‌గా ఉంటుంది. దీనిలోని సీవీటీ ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్ చాలా స్మూత్‌గా పనిచేస్తుంది, మిడ్-రేంజ్ పవర్ అద్భుతంగా ఉంటుంది.

    6. సిట్రోయెన్ సీ3 ఎక్స్​

    ప్రారంభ ధర: రూ. 8.74 లక్షలు

    ఇంజిన్: 1.2-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ (110 హెచ్​పీ)

    విశేషాలు: ఈ లిస్టులో అత్యధిక టార్క్‌ను (205 ఎన్​ఎం వరకు) అందించే కారు ఇదే. దీని టాప్ ట్రిమ్‌లో మాత్రమే టర్బో ఇంజిన్ లభిస్తుంది. డ్రైవింగ్ చేయడానికి ఇది చాలా ఎంగేజింగ్‌గా, రెస్పాన్సివ్‌గా ఉంటుందని డ్రైవ్​ రివ్యూలు సూచిస్తున్నాయి.

    మరి వీటిల్లో మీరు ఏ టర్బో- పెట్రోల్​ ఇంజిన్​ కారును ఎంచుకుంటారు?

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు-

    1. టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ వల్ల మైలేజీ తగ్గుతుందా?

    నిజానికి, టర్బో ఇంజిన్లు తక్కువ సామర్థ్యంతో ఎక్కువ పవర్‌ను ఇచ్చేలా ఉంటాయి. మీరు ప్రశాంతంగా, స్థిరమైన వేగంతో డ్రైవ్ చేస్తే సాధారణ ఇంజిన్ల కంటే ఇవి మెరుగైన మైలేజీని ఇస్తాయి. అయితే, మీరు వేగంగా యాక్సిలరేట్ చేస్తూ 'టర్బో కిక్' పొందేలా డ్రైవ్ చేస్తే మాత్రం మైలేజీ గణనీయంగా తగ్గుతుంది. అందుకే టర్బో కార్లలో మైలేజీ అనేది పూర్తిగా మీ డ్రైవింగ్ శైలిపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

    2. 'టర్బో ల్యాగ్' అంటే ఏంటి?

    మీరు కారు యాక్సిలరేటర్‌ను గట్టిగా నొక్కినప్పుడు, కారు వెంటనే వేగం పుంజుకోకుండా ఒక సెకను లేదా అంతకంటే తక్కువ సమయం ఆగి, ఆ తర్వాత ఒక్కసారిగా పవర్‌ను విడుదల చేయడాన్నే 'టర్బో ల్యాగ్' అంటారు. ఇంజిన్ నుంచి వచ్చే వ్యర్థ వాయువుల ద్వారా టర్బో ఛార్జర్ తిరగడానికి కొంచెం సమయం పడుతుంది, అందుకే ఈ చిన్న ఆలస్యం జరుగుతుంది. అయితే, ఆధునిక కార్లలో ఈ సమస్యను చాలా వరకు తగ్గించారు.

    3. టర్బో ఇంజిన్ ఎక్కువ కాలం మన్నాలంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?

    టర్బో ఇంజిన్లకు సాధారణ ఇంజిన్ల కంటే కొంచెం ఎక్కువ జాగ్రత్త అవసరం.

    కోల్డ్ స్టార్ట్: ఉదయం కారు స్టార్ట్ చేసిన వెంటనే రేస్ చేయకుండా, ఒక 30-40 సెకన్ల పాటు ఐడ్లింగ్‌లో ఉంచాలి. దీనివల్ల ఆయిల్ టర్బో విడిభాగాలకు సరిగ్గా చేరుతుంది.

    కూల్ డౌన్ : లాంగ్ డ్రైవ్ లేదా వేగంగా ప్రయాణించిన తర్వాత, ఇంజిన్‌ను వెంటనే ఆపకూడదు. ఒక నిమిషం పాటు ఐడ్లింగ్‌లో ఉంచి ఆ తర్వాతే ఆఫ్ చేయాలి. దీనివల్ల టర్బో ఛార్జర్ చల్లబడి, దాని జీవితకాలం పెరుగుతుంది.

