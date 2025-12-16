Tata Sierra ఎస్యూవీ బుకింగ్స్ షురూ- వేరియంట్లు, ఫీచర్లు, ధరల వివరాలు ఇవి..
టాటా సియెర్రా ఎస్యూవీ కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్న వారికి బిగ్ అప్డేట్! ఈ స్టైలిష్ ఎస్యూవీ బుకింగ్స్ని సంస్థ మంగళవారం ప్రారంభించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ సియెర్రా వేరియంట్లు, వాటి ఫీచర్లు, వాటి ధరలు, ఇంజిన్ ఆప్షన్స్ వంటి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
ఇండియాలో టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్గా ఉన్న టాటా సియెర్రా ఎస్యూవీకి సంబంధించిన బుకింగ్స్ని టాటా మోటార్స్ అధికారికంగా ప్రారంభించింది. 1990 దశకంలో బెస్ట్ సెల్లర్గా నిలిచి, సరికొత్తగా మార్కెట్లోకి రీ-ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఈ ఎస్యూవీని కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్న కస్టమర్లు.. టాటా మోటార్స్ అధికారిక వెబ్సైట్ లేదా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అధీకృత డీలర్షిప్లను సందర్శించడం ద్వారా బుక్ చేసుకోవచ్చు.
ఈ నేపథ్యంలో టాటా సియెర్రా ఎస్యూవీ వేరియంట్లు- వాటి ధరలు, ఇంజిన్ ఆప్షన్స్, ఫీచర్స్ వంటి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
టాటా సియెర్రా- వేరియంట్లు, ఎక్స్షోరూం ధరలు..
పెట్రోల్ వేరియంట్లు-
సియెర్రా 1.5 రెవోట్రాన్ స్మార్ట్+ (ఎంటీ) - రూ. 11.49 లక్షలు
1.5 రెవోట్రాన్ ప్యూర్ (ఎంటీ) - రూ. 12.99 లక్షలు
1.5 రెవోట్రాన్ ప్యూర్ (డీసీఏ)- రూ. 14.49 లక్షలు
1.5 రెవోట్రాన్ ప్యూర్+ (ఎంటీ) - రూ. 14.49 లక్షలు
1.5 రెవోట్రాన్ ప్యూర్+ (డీసీఏ) - రూ. 15.99 లక్షలు
1.5 రెవోట్రాన్ అడ్వెంచర్ (ఎంటీ)- రూ. 15.29 లక్షలు
1.5 రెవోట్రాన్ అడ్వెంచర్ (డీసీఏ)- రూ. 16.79 లక్షలు
1.5 రెవోట్రాన్ అడ్వెంచర్+ (ఎంటీ)- రూ. 15.99 లక్షలు
1.5 హైపీరియన్ అడ్వెంచర్ (ఏటీ)- రూ. 17.99 లక్షలు
టాటా సియెర్రా ఏడు వేరియంట్లలో లభిస్తుంది. దీని ధర రూ. 11.49 లక్షల నుండి రూ. 21.29 లక్షల వరకు (ఎక్స్-షోరూమ్) ఉంది.
డీజిల్ వేరియంట్లు-
1.5 క్రయోజైట్ స్మార్ట్ (ఎంటీ)- రూ. 12.99 లక్షలు
1.5 క్రయోజైట్ ప్యూర్ (ఎంటీ)- రూ. 14.49 లక్షలు
1.5 క్రయోజైట్ ప్యూర్ (ఏటీ)- రూ. 15.99 లక్షలు
1.5 క్రయోజైట్ ప్యూర్+ (ఎంటీ)- రూ. 15.99 లక్షలు
1.5 క్రయోజైట్ ప్యూర్+ (ఏటీ)- రూ. 17.49 లక్షలు
1.5 క్రయోజైట్ అడ్వెంచర్ (ఎంటీ)- రూ. 16.49 లక్షలు
1.5 క్రయోజైట్ అడ్వెంచర్+ (ఎంటీ)- రూ. 17.19 లక్షలు
1.5 క్రయోజైట్ అడ్వెంచర్+ (ఏటీ)- రూ. 18.49 లక్షలు
టాప్ ఎండ్ వేరియంట్ల ధరలు ఇలా-
టాటా సియెర్రా అకంప్లీష్డ్
1.5 ఎన్ఏ పెట్రోల్ ఎంటీ- రూ. 17.99 లక్షలు
1.5 టర్బో పెట్రోల్ ఏటీ- రూ. 19.99 లక్షలు
1.5 డీజిల్ ఎంటీ- రూ. 18.99 లక్షలు
1.5 డీజిల్ ఏటీ- రూ. 19.99 లక్షలు
టాటా సియెర్రా అంకప్లీష్డ్+
1.5 టర్బో పెట్రోల్ ఏటీ- రూ. 20.99 లక్షలు
1.5 డీజిల్ ఎంటీ- రూ. 20.29 లక్షలు
1.5 డీజిల్ ఏటీ- రూ. 21.29 లక్షలు
టాటా సియెర్రా ఇంజిన్ ఆప్షన్స్..
సియెర్రా మొత్తం మూడు ఇంజిన్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది. టాటా మోటార్స్ తమ హైపీరియన్ సిరీస్ నుంచి రెండు కొత్త పెట్రోల్ ఇంజిన్లను పరిచయం చేసింది.
1.5-లీటర్ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ 4-సిలిండర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ 104 హెచ్పీ పవర్ని, 145 ఎన్ఎం టార్క్ని జనరేట్ చేస్తుంది. ఇందులో 6-స్పీడ్ మ్యాన్యువల్ లేదా 7-స్పీడ్ డ్యూయల్-క్లచ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి.
ఇక 1.5-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ 157 హెచ్పీ పవర్ని, 255 ఎన్ఎం టార్క్ను అందిస్తుంది. ఇందులో 6-స్పీడ్ టార్క్ కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ ఉంటుంది.
1.5-లీటర్ టర్బోచార్జ్డ్ ఇంజిన్ 116 హెచ్పీ పవర్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇందులోని 6-స్పీడ్ మ్యాన్యువల్ గేర్బాక్స్ 260 ఎన్ఎం టార్క్ని జనరేట్ చేస్తుంది. ఇక 6-స్పీడ్ టార్క్ కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ 280 ఎన్ఎం టార్క్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
టాటా సియెర్రా- ఫీచర్లు..
సియెర్రా తన విభాగంలోనే అత్యంత ఫీచర్-రిచ్ ఎస్యూవీల్లో ఒకటి అని చెప్పడంలో సందేహం లేదు.
టాప్ ఎండ్ వేరియంట్లలో ట్రిపుల్ స్క్రీన్ లేఅవుట్ ఉంటుంది:
10.25-ఇంచ్ డిజిటల్ డ్రైవర్ డిస్ప్లే
12.3-ఇంచ్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ టచ్స్క్రీన్
12.3-ఇంచ్ ఫ్రంట్ ప్యాసింజర్ డిస్ప్లే
ఇతర హైలైట్స్: వైర్లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, యాపిల్ కార్ప్లే, వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, 12-స్పీకర్ల జేబీఎల్ ఆడియో సిస్టమ్, డ్యూయల్-జోన్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, పానోరమిక్ సన్రూఫ్ వంటివి ఉన్నాయి.
అయితే టాటా సియెర్రా బేస్ వేరియంట్ కూడా ఫీచర్ లోడెడ్గా వస్తోంది. వాటి గురించి తెలుసుకునేందుకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.