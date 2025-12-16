Edit Profile
    Tata Sierra ఎస్​యూవీ బుకింగ్స్​ షురూ- వేరియంట్లు, ఫీచర్లు, ధరల వివరాలు ఇవి..

    టాటా సియెర్రా ఎస్​యూవీ కొనాలని ప్లాన్​ చేస్తున్న వారికి బిగ్​ అప్డేట్​! ఈ స్టైలిష్​ ఎస్​యూవీ బుకింగ్స్​ని సంస్థ మంగళవారం ప్రారంభించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ సియెర్రా వేరియంట్లు, వాటి ఫీచర్లు, వాటి ధరలు, ఇంజిన్​ ఆప్షన్స్​ వంటి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Dec 16, 2025 12:21 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ఇండియాలో టాక్​ ఆఫ్​ ది టౌన్​గా ఉన్న టాటా సియెర్రా ఎస్​యూవీకి సంబంధించిన బుకింగ్స్​ని టాటా మోటార్స్​ అధికారికంగా ప్రారంభించింది. 1990 దశకంలో బెస్ట్​ సెల్లర్​గా నిలిచి, సరికొత్తగా మార్కెట్​లోకి రీ-ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఈ ఎస్​యూవీని కొనాలని ప్లాన్​ చేస్తున్న కస్టమర్లు.. టాటా మోటార్స్ అధికారిక వెబ్‌సైట్ లేదా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అధీకృత డీలర్‌షిప్‌లను సందర్శించడం ద్వారా బుక్ చేసుకోవచ్చు.

    టాటా సియెర్రా బుకింగ్స్​ షురూ..

    ఈ నేపథ్యంలో టాటా సియెర్రా ఎస్​యూవీ వేరియంట్లు- వాటి ధరలు, ఇంజిన్​ ఆప్షన్స్​, ఫీచర్స్​ వంటి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    టాటా సియెర్రా- వేరియంట్లు, ఎక్స్​షోరూం ధరలు..

    పెట్రోల్​ వేరియంట్లు-

    సియెర్రా 1.5 రెవోట్రాన్ స్మార్ట్+ (ఎంటీ) - రూ. 11.49 లక్షలు

    1.5 రెవోట్రాన్ ప్యూర్ (ఎంటీ) - రూ. 12.99 లక్షలు

    1.5 రెవోట్రాన్ ప్యూర్ (డీసీఏ)- రూ. 14.49 లక్షలు

    1.5 రెవోట్రాన్ ప్యూర్+ (ఎంటీ) - రూ. 14.49 లక్షలు

    1.5 రెవోట్రాన్ ప్యూర్+ (డీసీఏ) - రూ. 15.99 లక్షలు

    1.5 రెవోట్రాన్ అడ్వెంచర్ (ఎంటీ)- రూ. 15.29 లక్షలు

    1.5 రెవోట్రాన్ అడ్వెంచర్ (డీసీఏ)- రూ. 16.79 లక్షలు

    1.5 రెవోట్రాన్ అడ్వెంచర్+ (ఎంటీ)- రూ. 15.99 లక్షలు

    1.5 హైపీరియన్ అడ్వెంచర్ (ఏటీ)- రూ. 17.99 లక్షలు

    టాటా సియెర్రా ఏడు వేరియంట్లలో లభిస్తుంది. దీని ధర రూ. 11.49 లక్షల నుండి రూ. 21.29 లక్షల వరకు (ఎక్స్-షోరూమ్) ఉంది.

    డీజిల్​ వేరియంట్లు-

    1.5 క్రయోజైట్ స్మార్ట్ (ఎంటీ)- రూ. 12.99 లక్షలు

    1.5 క్రయోజైట్ ప్యూర్ (ఎంటీ)- రూ. 14.49 లక్షలు

    1.5 క్రయోజైట్ ప్యూర్ (ఏటీ)- రూ. 15.99 లక్షలు

    1.5 క్రయోజైట్ ప్యూర్+ (ఎంటీ)- రూ. 15.99 లక్షలు

    1.5 క్రయోజైట్ ప్యూర్+ (ఏటీ)- రూ. 17.49 లక్షలు

    1.5 క్రయోజైట్ అడ్వెంచర్ (ఎంటీ)- రూ. 16.49 లక్షలు

    1.5 క్రయోజైట్ అడ్వెంచర్+ (ఎంటీ)- రూ. 17.19 లక్షలు

    1.5 క్రయోజైట్ అడ్వెంచర్+ (ఏటీ)- రూ. 18.49 లక్షలు

    టాప్​ ఎండ్​ వేరియంట్ల ధరలు ఇలా-

    టాటా సియెర్రా అకంప్లీష్డ్​

    1.5 ఎన్​ఏ పెట్రోల్​ ఎంటీ- రూ. 17.99 లక్షలు

    1.5 టర్బో పెట్రోల్​ ఏటీ- రూ. 19.99 లక్షలు

    1.5 డీజిల్​ ఎంటీ- రూ. 18.99 లక్షలు

    1.5 డీజిల్​ ఏటీ- రూ. 19.99 లక్షలు

    టాటా సియెర్రా అంకప్లీష్డ్​+

    1.5 టర్బో పెట్రోల్​ ఏటీ- రూ. 20.99 లక్షలు

    1.5 డీజిల్​ ఎంటీ- రూ. 20.29 లక్షలు

    1.5 డీజిల్​ ఏటీ- రూ. 21.29 లక్షలు

    టాటా సియెర్రా ఇంజిన్ ఆప్షన్స్..

    సియెర్రా మొత్తం మూడు ఇంజిన్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది. టాటా మోటార్స్ తమ హైపీరియన్ సిరీస్ నుంచి రెండు కొత్త పెట్రోల్ ఇంజిన్‌లను పరిచయం చేసింది.

    1.5-లీటర్ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ 4-సిలిండర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ 104 హెచ్​పీ పవర్​ని, 145 ఎన్​ఎం టార్క్‌ని జనరేట్​ చేస్తుంది. ఇందులో 6-స్పీడ్ మ్యాన్యువల్ లేదా 7-స్పీడ్ డ్యూయల్-క్లచ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్‌ ఆప్షన్స్​ ఉన్నాయి.

    ఇక 1.5-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్​ 157 హెచ్​పీ పవర్​ని, 255 ఎన్​ఎం టార్క్‌ను అందిస్తుంది. ఇందులో 6-స్పీడ్ టార్క్ కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్‌ ఉంటుంది.

    1.5-లీటర్ టర్బోచార్జ్డ్ ఇంజిన్ 116 హెచ్​పీ పవర్​ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇందులోని 6-స్పీడ్ మ్యాన్యువల్ గేర్‌బాక్స్‌ 260 ఎన్​ఎం టార్క్​ని జనరేట్​ చేస్తుంది. ఇక 6-స్పీడ్ టార్క్ కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్‌ 280 ఎన్​ఎం టార్క్​ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

    టాటా సియెర్రా- ఫీచర్లు..

    సియెర్రా తన విభాగంలోనే అత్యంత ఫీచర్-రిచ్ ఎస్‌యూవీల్లో ఒకటి అని చెప్పడంలో సందేహం లేదు.

    టాప్​ ఎండ్​ వేరియంట్లలో ట్రిపుల్ స్క్రీన్ లేఅవుట్ ఉంటుంది:

    10.25-ఇంచ్​ డిజిటల్ డ్రైవర్ డిస్‌ప్లే

    12.3-ఇంచ్​ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ టచ్‌స్క్రీన్

    12.3-ఇంచ్​ ఫ్రంట్ ప్యాసింజర్ డిస్‌ప్లే

    ఇతర హైలైట్స్: వైర్‌లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, యాపిల్ కార్‌ప్లే, వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, 12-స్పీకర్ల జేబీఎల్​ ఆడియో సిస్టమ్, డ్యూయల్-జోన్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, పానోరమిక్ సన్‌రూఫ్ వంటివి ఉన్నాయి.

    అయితే టాటా సియెర్రా బేస్​ వేరియంట్​ కూడా ఫీచర్​ లోడెడ్​గా వస్తోంది. వాటి గురించి తెలుసుకునేందుకు ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

    News/News/Tata Sierra ఎస్​యూవీ బుకింగ్స్​ షురూ- వేరియంట్లు, ఫీచర్లు, ధరల వివరాలు ఇవి..
