    New SUVs : ఇండియాలో ఎస్​యూవీల జాతర- లాంచ్​కు రెడీ అవుతున్న టాప్​-5 మోడల్స్​ ఇవే..

    SUVs under 10 lakhs : భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్​లో ఎస్‌యూవీల హవా కొనసాగుతోంది. ఇప్పటికే ఉన్న పోటీని మరింత పెంచుతూ టాటా, మహీంద్రా, టయోటా వంటి దిగ్గజ సంస్థలు సరికొత్త మోడళ్లను, అప్డేటెడ్​ వర్షెన్​లను సిద్ధం చేస్తున్నాయి. వాటి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి..

    Published on: Apr 29, 2026 9:08 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Upcoming SUVs in India : భారతదేశంలో ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా ఎస్‌యూవీలే కనిపిస్తున్నాయి! ఒకప్పుడు సెడాన్ కార్లకు ఉన్న క్రేజ్ ఇప్పుడు పూర్తిగా స్పోర్ట్స్ యుటిలిటీ వెహికల్స్ వైపు మళ్లింది. దీనికి తగ్గట్టే వాహన తయారీ సంస్థలు కూడా కస్టమర్ల అభిరుచికి అనుగుణంగా ఫీచర్లు, మైలేజ్, పవర్‌తో కూడిన కొత్త మోడళ్లను క్యూ కట్టిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో.. ఈ ఏడాది ద్వితీయార్థంలో భారత రోడ్లపై సందడి చేయబోతున్న టాప్-5 ఎస్‌యూవీల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    1. టాటా సియెర్రా ఈవీ..

    1990వ దశకంలో 'సియెర్రా' అంటే ఒక బ్రాండ్. ఇప్పుడు అదే ఐకానిక్ కారును ఎలక్ట్రిక్ అవతార్‌లో టాటా మోటార్స్ తిరిగి తీసుకువస్తోంది. మరో మూడు నెలల్లోనే ఇది మార్కెట్​లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.

    రేంజ్: హారియర్ ఈవీ నుంచి తీసుకున్న పెద్ద బ్యాటరీ ప్యాక్‌ను ఇందులో వాడనున్నారు. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే దాదాపు 500 కిలోమీటర్లకు పైగా ప్రయాణించవచ్చని కంపెనీ అంచనా వేస్తోంది.

    ప్రత్యేకత: పాత సియెర్రాను గుర్తుకు తెచ్చే విండో డిజైన్‌ను ఆధునికీకరించి, సరికొత్త ఇంటీరియర్‌తో దీన్ని రూపొందించారు.

    2. మహీంద్రా స్కార్పియో ఎన్ ఫేస్‌లిఫ్ట్..

    ఎస్‌యూవీల ప్రపంచంలో 'బిగ్ డాడీ'గా పేరుగాంచిన స్కార్పియో ఎన్ మరింత హంగులతో మన ముందుకు రాబోతోంది. ప్రస్తుతం ఉన్న మోడల్‌కు మిడ్-సైకిల్ అప్‌డేట్ ఇవ్వాలని మహీంద్రా నిర్ణయించింది.

    మార్పులు: లోపలి భాగంలో పెద్ద టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్, మెరుగైన కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు ఉంటాయి. వెలుపల కొత్త గ్రిల్, రివైజ్డ్ లైటింగ్, స్టైలిష్ అలాయ్ వీల్స్‌ను చేర్చనున్నారు.

    పవర్‌ట్రైన్: ఇంజిన్ ఆప్షన్లలో ఎలాంటి మార్పులు ఉండవు. ఇప్పటికే పవర్‌ఫుల్‌గా ఉన్న డీజిల్, పెట్రోల్ ఇంజిన్లే కొనసాగుతాయి.

    3. టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లా..

    టయోటా సంస్థ తన తొలి పూర్తిస్థాయి ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీ 'ఎబెల్లా'ను విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది. మారుతి సుజుకి ఈ-విటారా నిర్మించిన ప్లాట్‌ఫారమ్‌పైనే ఇది కూడా రూపొందింది.

    బ్యాటరీ అండ్ రేంజ్: ఇందులో 49 కేడబ్ల్యూహెచ్, 61 కేడబ్ల్యూహెచ్ అనే రెండు బ్యాటరీ ఆప్షన్లు ఉంటాయి. పెద్ద బ్యాటరీ కలిగిన మోడల్ 543 కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇస్తుందని సమాచారం.

    డిజైన్: టయోటా గ్లోబల్ కాన్సెప్ట్ కార్ల ప్రేరణతో దీన్ని అత్యంత విలాసవంతంగా తీర్చిదిద్దారు.

    4. స్కోడా కైలాక్ స్పోర్ట్‌లైన్..

    కాంపాక్ట్ ఎస్‌యూవీ సెగ్మెంట్‌లో సంచలనం సృష్టిస్తున్న స్కోడా కైలాక్, ఇప్పుడు 'స్పోర్ట్‌లైన్' వేరియంట్‌ను పరిచయం చేయబోతోంది. ఇది చూడటానికి చాలా అగ్రెసివ్‌గా ఉంటుంది.

    లుక్స్: బ్లాక్-అవుట్ ఎలిమెంట్స్, కాంట్రాస్ట్ యాక్సెంట్స్, ప్రత్యేకమైన అలాయ్ వీల్ డిజైన్ దీనికి కొత్త అందాన్ని ఇస్తాయి.

    ఇంటీరియర్: లోపల ఆల్-బ్లాక్ థీమ్‌తో పాటు రెడ్ హైలైట్స్ ఉండటంతో కారు రేసింగ్ కార్ ఫీల్‌ను ఇస్తుంది. అయితే ఇంజిన్ పెర్ఫార్మెన్స్‌లో పెద్దగా మార్పులు ఉండకపోవచ్చు.

    5. నిస్సాన్ టెక్టాన్..

    రెనాల్ట్ డస్టర్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌పై ఆధారపడి వస్తున్న నిస్సాన్ టెక్టాన్ కోసం కారు ప్రియులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇది 2026 రెండో భాగంలో వచ్చే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, ఇప్పటికే టెస్టింగ్ సమయంలో దొరికిన ఫోటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి.

    ఇంజిన్: ఇందులో 1.0 లీటర్ టర్బో, 1.3 లీటర్ టర్బోతో పాటు పెట్రోల్ హైబ్రిడ్ సెటప్ కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది.

    డిజైన్: గ్లోబల్ మార్కెట్​లో ఉన్న నిస్సాన్ పెట్రోల్ ఎస్‌యూవీ పోలికలతో ఇది అత్యంత గంభీరంగా ఉండబోతోంది.

    ఎస్‌యూవీల జోరుకు కారణం ఏంటి?

    భారతీయ రోడ్ల పరిస్థితి, కుటుంబంతో కలిసి ప్రయాణించే సౌలభ్యం, ఇప్పుడు వస్తున్న అడ్వాన్స్‌డ్ సేఫ్టీ ఫీచర్లు (అడాస్) ప్రజలను ఎస్‌యూవీల వైపు ఆకర్షిస్తున్నాయి. పైన పేర్కొన్న కార్లు కేవలం లగ్జరీనే కాకుండా, మైలేజ్, ఎలక్ట్రిక్ రేంజ్ విషయంలో కూడా వినియోగదారులను సంతృప్తి పరిచేలా ఉన్నాయి.

      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

