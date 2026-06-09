టీసీఎస్లో 3 ఏళ్లలో ఉద్యోగులతో సమానంగా ఏఐ ఏజెంట్లు: ఎన్ చంద్రశేఖరన్
రాబోయే మూడేళ్లలో ఐటీ దిగ్గజం టీసీఎస్ (TCS) లో మానవ వనరులతో సమానంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ఏజెంట్లు కొలువు దీరనున్నారని టాటా సన్స్ ఛైర్మన్ ఎన్ చంద్రశేఖరన్ ప్రకటించారు. దీనివల్ల ప్రస్తుత ఉద్యోగులకు ముప్పేమీ లేకపోయినా, కొత్త నియామకాల వేగం మాత్రం తగ్గుతుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
భారత ఐటీ రంగంలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) విప్లవం కొత్త పుంతలు తొక్కుతోంది. రాబోయే మూడేళ్లలో దేశీయ ఐటీ దిగ్గజం టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ (TCS) లో పని చేసే ఉద్యోగుల సంఖ్యకు సమానంగా ఏఐ ఏజెంట్లు (AI Workers) అందుబాటులోకి రాబోతున్నారని కంపెనీ ఛైర్మన్ ఎన్ చంద్రశేఖరన్ సంచలన అంచనా వేశారు. అయితే, ఈ సాంకేతిక మార్పు వల్ల ఉద్యోగులను తొలగించే ఆలోచనేదీ కంపెనీకి లేదని, కాకపోతే కొత్త పాత్రల కోసం చేపట్టే నియామకాల ప్రక్రియ కొంత మందగిస్తుందని ఆయన వివరించారు.
కంపెనీ వార్షిక సాధారణ సర్వసభ్య సమావేశంలో (AGM) చంద్రశేఖరన్ ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అంతర్గత కార్యకలాపాలు, సొల్యూషన్ ఫ్రేమ్వర్క్లు, క్లయింట్ల ప్రత్యేక అవసరాల కోసం ఏఐ ఏజెంట్లను పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి చేయడానికి టీసీఎస్ భారీగా పెట్టుబడులు పెడుతోందని ఆయన వెల్లడించారు.
ఉద్యోగులు సగం.. ఏఐ ఏజెంట్లు సగం
"రాబోయే మూడేళ్లలో టీసీఎస్లో ఉద్యోగుల సంఖ్యకు సమానంగా ఏఐ ఏజెంట్లు ఉంటారని నేను అంచనా వేస్తున్నాను. కంపెనీలో ఫిజికల్ వర్కర్లతో సమానంగా డిజిటల్ లేదా ఏఐ వర్కర్లు పని చేసే రోజులు ఎంతో దూరంలో లేవు" అని చంద్రశేఖరన్ పేర్కొన్నారు.
కంపెనీ భవిష్యత్తు రోడ్మ్యాప్ను వివరిస్తూ.. "ప్రస్తుతం కంపెనీలో 5 లక్షల మంది ఉద్యోగులు ఉంటే, భవిష్యత్తులో అంతే సంఖ్యలో ఏఐ ఏజెంట్లు కూడా ఉంటారు. మానవ మేధస్సు, కృత్రిమ మేధస్సు కలిసికట్టుగా పనిచేసే వినూత్న పని సంస్కృతే భవిష్యత్తు కాబోతోంది" అని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
కంపెనీ ఆర్థిక వృద్ధిలోనూ ఏఐ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. టీసీఎస్ ఏఐ ఆధారిత ఆదాయం స్థిరంగా పెరుగుతోందని, త్రైమాసిక చక్రవృద్ది రేటు (CQGR) 22 శాతానికి పైగా నమోదవుతోందని చంద్రశేఖరన్ వెల్లడించారు. తాజా త్రైమాసికంలో దీని వార్షిక రన్ రేట్ దాదాపు 2.5 బిలియన్ డాలర్లకు చేరిందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఐటీ నియామకాలపై ఏఐ ప్రభావం
ఏఐ ఏజెంట్ల వినియోగం పెరగడం వల్ల టీసీఎస్తో పాటు మొత్తంగా ఐటీ పరిశ్రమలోనూ కొత్త నియామకాలు తగ్గుముఖం పడతాయని చంద్రశేఖరన్ అభిప్రాయపడ్డారు. అయినప్పటికీ, ఈ సరికొత్త టెక్నాలజీ వల్ల సరికొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు, కొత్త రకాల పాత్రలు కూడా వస్తాయని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
"ప్రస్తుతం మనుషులు చేస్తున్న కొన్ని పనులు భవిష్యత్తులో ఏఐ ఏజెంట్ల పరిధిలోకి వెళ్తాయి. ఒక కంపెనీగానే కాకుండా, ఒక పరిశ్రమగా, దేశంగా మనం ఈ సాంకేతిక పరివర్తనను (Transition) ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి" అని చంద్రశేఖరన్ పిలుపునిచ్చారు.
టీసీఎస్ 'ఐదు సూత్రాల' ఏఐ వ్యూహం
టీసీఎస్ కేవలం ఏఐని వాడుకోవడమే కాకుండా, అంతర్జాతీయ సంస్థలకు పూర్తి స్థాయి ఏఐ సేవలందించే 'ఫుల్-స్టాక్ ఏఐ సర్వీసెస్ ప్రొవైడర్'గా ఎదగాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుందని కంపెనీ సీఈఓ, ఎండీ కె. కృతివాసన్ తెలిపారు. మౌలిక సదుపాయాలు, డేటా, మోడల్స్, అప్లికేషన్లు, ఏఐ ఏజెంట్ల ద్వారా వ్యాపారాలకు సరికొత్త రూపునిచ్చేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసినట్లు ఆయన వివరించారు.
"ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఏఐ ఆధారిత టెక్నాలజీ సర్వీసెస్ కంపెనీగా ఎదగాలన్నది టీసీఎస్ బలమైన ఆకాంక్ష. ఇది కేవలం వ్యాపార పరిమాణానికి సంబంధించింది మాత్రమే కాదు. అంతర్జాతీయ సంస్థలు ఏఐని స్వీకరించేలా చేయడంలో ముందంజలో ఉండటం, నమ్మకమైన ఏఐ పర్యావరణాన్ని నిర్మించడమే మా ప్రధాన ఉద్దేశం" అని కృతివాసన్ వివరించారు.
ఈ పరివర్తన కోసం టీసీఎస్ ఐదు ప్రధాన వ్యూహాత్మక సూత్రాలను (Five Pillars) అనుసరిస్తోందని ఆయన వెల్లడించారు.
టీసీఎస్ ఏఐ ఇంటర్నల్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్: కంపెనీ అంతర్గతంగా ఏఐ సంస్కృతిని పెంపొందించడం దీని ముఖ్య ఉద్దేశం. ఇందులో భాగంగానే గత ఏడాది ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఏఐ హ్యాకథాన్ను నిర్వహించడమే కాకుండా, ప్రత్యేకంగా 'ఏఐ అండ్ సర్వీస్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్'ను ఏర్పాటు చేశారు. సాంప్రదాయ సేవలను ఆధునీకరించేందుకు సొంతంగా 'సర్వీస్ అటానమీ మోడల్'ను అభివృద్ధి చేశారు.
సేవల పునర్నిర్వచనం: విడివిడిగా కాకుండా, ప్రతి సర్వీస్ లైన్లోనూ ఏఐ సామర్థ్యాలను జోడించడం ద్వారా క్లయింట్ల వ్యాపారాలను సమూలంగా మార్చడం దీని లక్ష్యం.
ఫ్యూచర్ రెడీ టాలెంట్ మోడల్: ఉద్యోగులకు ఏఐ నైపుణ్యాలను నేర్పించడంపై టీసీఎస్ ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టింది. ఆర్థిక సంవత్సరం 2026 (FY26) లో ఏఐ శిక్షణ కోసం ఏకంగా 6.9 కోట్ల (69 మిలియన్) గంటలను కేటాయించింది. ప్రస్తుతం 2,17,000 మందికి పైగా అసోసియేట్స్ అధునాతన ఏఐ నైపుణ్యాలు కలిగి ఉన్నారు.
క్లయింట్లకు మేలు చేసే ఏఐ పరిష్కారాలు: బ్యాంకింగ్, ఇన్సూరెన్స్, ఎనర్జీ మేనేజ్మెంట్, లైఫ్ సైన్సెస్, మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ రంగాల కోసం ప్రత్యేక ఏఐ సొల్యూషన్లను టీసీఎస్ అభివృద్ధి చేస్తోంది.
ఏఐ ఎకోసిస్టమ్ ప్లే: అంతర్జాతీయ టెక్ దిగ్గజాలైన ఏఎండీ (AMD), ఏడబ్ల్యూఎస్ (AWS), గూగుల్ (Google), ఓపెన్ఏఐ (OpenAI) లతో వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాలను కుదుర్చుకుంటూనే, సొంత ఏఐ సామర్థ్యాలను టీసీఎస్ బలోపేతం చేసుకుంటోంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More