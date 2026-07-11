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    Nissan Tekton : వాల్యూ ఫర్​ మనీ ఆప్షన్​గా నిస్సాన్ టెక్టాన్ బేస్​ వేరియంట్! తక్కువ ధరకే అదిరే ఫీచర్లు..

    Nissan Tekton price : భారతీయ మిడ్-సైజ్ ఎస్‌యూవీ మార్కెట్లోకి నిస్సాన్ సంస్థ తన సరికొత్త అస్త్రం 'టెక్టాన్'ను ప్రయోగించింది. సాధారణంగా బేస్ వేరియంట్ అంటే ఫీచర్లు ఉండవనే అంచనాలను తలకిందులు చేస్తూ, ప్రాథమిక మోడల్‌లోనే నిస్సాన్ అందించిన అదిరిపోయే సేఫ్టీ, డిజైన్ హంగుల విశ్లేషణ. అది కూడా తక్కువ ధరకే!

    Published on: Jul 11, 2026, 05:41:38 IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    భారతీయ ఆటోమొబైల్ రంగంలో మిడ్-సైజ్ ఎస్‌యూవీల హవా నడుస్తోంది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని నగరాల్లో ట్రాఫిక్ తిప్పలను తట్టుకుంటూ, హైవేలపై హుందాగా దూసుకెళ్లే ఎస్‌యూవీల కోసం కస్టమర్లు ఎగబడుతున్నారు. ఈ సెగ్మెంట్లో ఇప్పటికే జెండాలు పాతిన హ్యుందాయ్ క్రెటా, కియా సెల్టోస్ వంటి దిగ్గజాలకు సవాలు విసురుతూ జపనీస్ కార్ల తయారీ సంస్థ నిస్సాన్, తన సరికొత్త ‘టెక్టాన్’ ఎస్‌యూవీని మార్కెట్లోకి తెచ్చింది. సాధారణంగా ఏ కారులోనైనా టాప్-ఎండ్ వేరియంట్లలోనే అడ్వాన్స్‌డ్ ఫీచర్లు, పెద్ద స్క్రీన్లు ఉంటాయని అందరూ అనుకుంటారు. కానీ, టెక్టాన్ విషయంలో నిస్సాన్ భిన్నమైన వ్యూహాన్ని అమలు చేసింది! టెక్టాన్ బేస్ (ఎంట్రీ-లెవల్) వేరియంట్‌ ‘విసియా’ను సైతం ఫీచర్ల జాతరతో ముంచెత్తింది. కారు కోసం ఎక్కువ బడ్జెట్ కేటాయించలేని మధ్యతరగతి వాహనదారులకు ఈ బేస్ మోడల్ ఒక పర్‌ఫెక్ట్ ఛాయిస్‌గా మారనుంది.

    నిస్సాన్ టెక్టాన్ ఎస్​యూవీ..
    నిస్సాన్ టెక్టాన్ ఎస్​యూవీ..

    నిస్సాన్ టెక్టాన్ బేస్​ వేరియంట్- తక్కువ ధరలో ఎక్కువ రాజసం!

    చౌకైన మోడల్ అనగానే పాతకాలపు స్టీల్ వీల్స్, సాదాసీదా లైట్లతో కారు బోసిగా కనిపిస్తుందనే భయం వద్దు. టెక్టాన్ బేస్ వేరియంట్‌ను రోడ్డుపై చూస్తే ఎవరూ ఇది బేస్ మోడల్ అని గుర్తుపట్టలేనంత రిచ్‌గా డిజైన్ చేశారు.

    దీని ముఖభాగంలో అత్యాధునిక 'మాట్రిక్స్ విజన్ ఎల్‌ఈడీ హెడ్‌ల్యాంప్స్'తో పాటు సిగ్నేచర్ సి-షేప్డ్ ఎల్‌ఈడీ డీఆర్‌ఎల్‌లను అందించారు.

    వెనుక వైపు కూడా అదే సీ-షేప్డ్ ఎల్‌ఈడీ టెయిల్ ల్యాంప్స్, రూఫ్ స్పాయిలర్ కారుకు స్పోర్టీ లుక్ ఇస్తాయి.

    బోనెట్‌పై గంభీరంగా కనిపించే 'TEKTON' అక్షరాలు, కారు చుట్టూ ఉన్న బలమైన వీల్ ఆర్చ్ క్లాడింగ్ దీనికి రగ్గడ్ ఎస్‌యూవీ రూపాన్ని తెచ్చాయి.

    బాడీ కలర్ డోర్ హ్యాండిల్స్, సైడ్ మిర్రర్లపైనే ఎల్‌ఈడీ టర్న్ ఇండికేటర్లు, 17-ఇంచుల స్టీల్ వీల్స్‌కు అందమైన వీల్ కవర్లు ఉండటం విశేషం.

    నిస్సాన్ టెక్టాన్ బేస్​ వేరియంట్- క్యాబిన్ లోపల లగ్జరీ టచ్!

    నిస్సాన్ టెక్టాన్ బేస్​ వేరియంట్ లోపల అడుగుపెడితే ప్రీమియం ఫీలింగ్ కలుగుతుంది. డ్యాష్‌బోర్డ్‌పై సాఫ్ట్-టచ్ గ్రాఫైట్ వోవెన్ మెటీరియల్‌ను వాడటంతో ఇంటీరియర్ క్లాస్‌గా మారింది. డ్రైవర్ కోసం 7-ఇంచుల అడ్వాన్స్‌డ్ డ్రైవ్-అసిస్ట్ డిస్‌ప్లేను ఏర్పాటు చేశారు, ఇది కారుకు సంబంధించిన కీలక సమాచారాన్ని అందిస్తుంది. స్టీరింగ్ వీల్‌ను మనకు నచ్చినట్లు అడ్జస్ట్ చేసుకోవడానికి టిల్ట్ అండ్ టెలిస్కోపిక్ ఫీచర్ ఇచ్చారు.

    ఇక ప్రయాణికుల సౌకర్యం కోసం నాలుగు పవర్ విండోస్ (వన్-టాప్ అప్/డౌన్, యాంటీ-పించ్ ఫీచర్‌తో), ఎలక్ట్రికల్‌గా అడ్జస్ట్ చేసుకునే సైడ్ మిర్రర్లు, డ్రైవర్ సీట్ హైట్ అడ్జస్ట్‌మెంట్ ఉన్నాయి. ఎండకాలంలో వెనుక సీట్లో కూర్చునే వారికి ఇబ్బంది లేకుండా ప్రత్యేకంగా రేర్ ఏసీ వెంట్లను బేస్ మోడల్ నుంచే ఇవ్వడం గమనార్హం. ప్రయాణంలో వినోదం కోసం ఆర్కామిస్ సౌండ్ సిస్టమ్‌తో కూడిన 4 స్పీకర్లను అమర్చారు.

    నిస్సాన్ టెక్టాన్ బేస్​ వేరియంట్- భద్రతలో నెక్ట్స్ లెవెల్!

    ఈ మధ్యకాలంలో కార్లు కొనేవారు సేఫ్టీకి అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. నిస్సాన్ ఈ విషయాన్ని బాగా వంటబట్టించుకుంది. ప్రాణరక్షణకు సంబంధించిన ఫీచర్లలో బేస్ వేరియంట్ అని ఎక్కడా రాజీ పడలేదు.

    "మా వినియోగదారుల భద్రతే మాకు ముఖ్యం, అందుకే టెక్టాన్ ఎస్​యూవీలో బేస్ మోడల్ నుంచే 6 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లను ప్రామాణికంగా అందిస్తున్నాము," అని నిస్సాన్ ఇండియా ప్రతినిధులు స్పష్టం చేశారు.

    దీనితో పాటు ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్, కార్నరింగ్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్, ఏబీఎస్ విత్ ఈబీడీ, బ్రేక్ అసిస్ట్ వంటి కీలక సేఫ్టీ ఫీచర్లు ప్రమాదాలు జరగకుండా కాపాడతాయి. ఘాట్ రోడ్లపై కారు వెనక్కి జారిపోకుండా ఉండేందుకు 'హిల్ స్టార్ట్ అసిస్ట్' ఉంది. కారు టైర్లలో గాలి ఒత్తిడిని పర్యవేక్షించే టీపీఎమ్ఎస్, పిల్లల రక్షణ కోసం ఐసోఫిక్స్ (ISOFIX) చైల్డ్ సీట్ మౌంట్లు కూడా ఉన్నాయి. కారు కింది భాగం దెబ్బతినకుండా ఫుల్ అండర్ బాడీ ప్రొటెక్టర్‌ను కూడా అమర్చడం విశేషం.

    నిస్సాన్ టెక్టాన్ బేస్​ వేరియంట్- మైనిస్సాన్ కనెక్టెడ్ ఫీచర్లు..

    ఈ ఎంట్రీ-లెవల్ వేరియంట్ కొనుగోలు చేసిన కస్టమర్లకు కూడా నిస్సాన్ తన కనెక్టెడ్ కార్ టెక్నాలజీ యాక్సెస్‌ను ఇస్తోంది. దీని ద్వారా కస్టమర్లు 23కు పైగా 'మైనిస్సాన్' ఓనర్‌షిప్ ఫీచర్లను ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఇవి కారు సర్వీసింగ్, డీలర్‌షిప్ కనెక్టివిటీ మరియు రోడ్‌సైడ్ అసిస్టెన్స్ వంటి సేవలను సులభతరం చేస్తాయి.

    మార్కెట్లో గట్టి పోటీ ఉన్న మిడ్-సైజ్ ఎస్‌యూవీ సెగ్మెంట్‌లో నిస్సాన్ టెక్టాన్ బేస్ వేరియంట్ ఒక వాల్యూ-ఫర్-మనీ ఆప్షన్‌గా నిలుస్తుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. హ్యుందాయ్ క్రెటా, కియా సెల్టోస్, రెనాల్ట్ డస్టర్, ఎమ్జీ హెక్టర్ వంటి కార్లకు బడ్జెట్ ధరలో గట్టి ప్రత్యామ్నాయంగా ఈ మోడల్ నిలవనుంది.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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    Home/News/Nissan Tekton : వాల్యూ ఫర్​ మనీ ఆప్షన్​గా నిస్సాన్ టెక్టాన్ బేస్​ వేరియంట్! తక్కువ ధరకే అదిరే ఫీచర్లు..
    Home/News/Nissan Tekton : వాల్యూ ఫర్​ మనీ ఆప్షన్​గా నిస్సాన్ టెక్టాన్ బేస్​ వేరియంట్! తక్కువ ధరకే అదిరే ఫీచర్లు..
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