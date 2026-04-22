టాటా గ్రూప్ ట్రెంట్ లాభాల జాతర: క్యూ4 ప్రాఫిట్ 32% అప్.. షేర్ హోల్డర్లకు భారీ డివిడెండ్
టాటా గ్రూప్ రిటైల్ దిగ్గజం ట్రెంట్ లిమిటెడ్ తన అద్భుతమైన పనితీరుతో మార్కెట్ వర్గాలను ఆశ్చర్యపరిచింది. నాలుగో త్రైమాసికంలో లాభాల్లో రికార్డు వృద్ధి నమోదు చేయడమే కాకుండా, ఇన్వెస్టర్లకు బోనస్ షేర్లు, భారీ డివిడెండ్ను ప్రకటించి డబుల్ ధమాకా అందించింది.
ప్రముఖ రిటైల్ బ్రాండ్లు జుడియో (Zudio), వెస్ట్సైడ్ (Westside)లను నిర్వహిస్తున్న ట్రెంట్ లిమిటెడ్ బుధవారం మార్కెట్ ముగిసిన తర్వాత తన ఆర్థిక ఫలితాలను వెల్లడించింది. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరం నాలుగో త్రైమాసికంలో (Q4 FY26) కంపెనీ నికర లాభం ఏడాది ప్రాతిపదికన 32.6% పెరిగి రూ. 413.10 కోట్లకు చేరుకుంది. గతేడాది ఇదే సమయానికి కంపెనీ లాభం రూ. 311.60 కోట్లుగా ఉంది.
కంపెనీ కార్యకలాపాల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయం కూడా భారీగా వృద్ధి చెందింది. గత ఆర్థిక సంవత్సరం క్యూ4లో రూ. 4,216.94 కోట్లుగా ఉన్న ఆదాయం, ఈ ఏడాది 19.23% వృద్ధి చెంది రూ. 5,027.99 కోట్లుగా నమోదైంది. వినియోగదారుల నుంచి పెరిగిన డిమాండ్, కంపెనీ వ్యూహాత్మక విస్తరణే ఈ వృద్ధికి ప్రధాన కారణాలుగా విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
ఇన్వెస్టర్లకు పండగే: 1:2 బోనస్, 600% డివిడెండ్
తమపై నమ్మకం ఉంచిన వాటాదారుల కోసం ట్రెంట్ బోర్డు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. ప్రతి రెండు షేర్లకు ఒక అదనపు షేరును (1:2 రేషియో) ఉచితంగా ఇచ్చేందుకు అంటే బోనస్ ఇష్యూకు ఆమోదం తెలిపింది. దీనితో పాటు రూపాయి ముఖ విలువ గల ప్రతి షేరుపై రూ. 6 (600%) డివిడెండ్ను కూడా సిఫార్సు చేసింది. దీనివల్ల లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్ల పోర్ట్ఫోలియో విలువ మరింత పెరగనుంది.
అంతేకాకుండా, భవిష్యత్ అవసరాల కోసం స్టాక్ ఇష్యూ లేదా రైట్స్ ఇష్యూ ద్వారా రూ. 2,500 కోట్ల వరకు నిధులను సేకరించేందుకు బోర్డు అనుమతించింది.
స్టార్ బజార్తో పెరుగుతున్న బలం
ట్రెంట్ చైర్మన్ నోయెల్ ఎన్ టాటా ఈ ఫలితాలపై స్పందిస్తూ.. అంతర్జాతీయ సవాళ్లు, ఆర్థిక అస్థిరత ఉన్నప్పటికీ కంపెనీ నిలకడైన వృద్ధిని సాధించిందని పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా 'స్టార్' (Star) బిజినెస్లో కంపెనీ సొంత బ్రాండ్ల వాటా 73 శాతానికి చేరడం విశేషం. దీనివల్ల ధరలపై నియంత్రణ పెరగడమే కాకుండా మార్జిన్లు కూడా మెరుగుపడ్డాయని ఆయన వివరించారు. రాబోయే రోజుల్లో హై-డెన్సిటీ మార్కెట్లలో రిటైల్ రియల్ ఎస్టేట్ పెట్టుబడులను పెంచుతామని ఆయన వెల్లడించారు.
స్టాక్ మార్కెట్ రియాక్షన్
ఫలితాల ప్రకటనకు ముందే మార్కెట్లో ట్రెంట్ షేరు జోరు చూపించింది. బీఎస్ఈ (BSE)లో ఈ షేరు దాదాపు 1% పెరిగి రూ. 4,435.60 వద్ద ముగిసింది. ఇంట్రాడేలో రూ. 4,493.90 గరిష్ట స్థాయిని తాకిన ఈ స్టాక్, రేపు (గురువారం) బోనస్, లాభాల ప్రకటన నేపథ్యంలో మరింత ఉత్సాహంగా ట్రేడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. ట్రెంట్ లిమిటెడ్ ప్రకటించిన బోనస్ షేర్ల నిష్పత్తి ఎంత?
ట్రెంట్ లిమిటెడ్ 1:2 నిష్పత్తిలో బోనస్ షేర్లను ప్రకటించింది. అంటే కంపెనీలో ప్రతి రెండు షేర్లు కలిగిన ఇన్వెస్టర్కు ఒక అదనపు షేరు ఉచితంగా లభిస్తుంది.
2. కంపెనీ ఎంత డివిడెండ్ ప్రకటించింది?
కంపెనీ ప్రతి షేరుపై రూ. 6 డివిడెండ్ను ప్రకటించింది. ఇది షేరు ముఖ విలువపై 600 శాతానికి సమానం.
3. ట్రెంట్ క్యూ4 ఆదాయం ఎంత పెరిగింది?
గతేడాది క్యూ4తో పోలిస్తే ఈసారి ఆదాయం 19.23% పెరిగి రూ. 5,027.99 కోట్లకు చేరుకుంది.
4. ట్రెంట్ సంస్థ ఏయే బ్రాండ్లను నిర్వహిస్తోంది?
టాటా గ్రూప్కు చెందిన ఈ సంస్థ ప్రధానంగా జుడియో (Zudio), వెస్ట్సైడ్ (Westside), స్టార్ బజార్ (Star Bazaar), మిసబు (Misabu) వంటి ప్రముఖ రిటైల్ బ్రాండ్లను నిర్వహిస్తోంది.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More