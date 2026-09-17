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Triumph Bonneville 400 : ఇండియాలోకి ట్రయంఫ్ కొత్త రెట్రో బైక్.. క్లాసిక్ 350కి గట్టి పోటీ!

భారత మోటార్‌సైకిల్ మార్కెట్‌లో రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్‌కు గట్టి పోటీ ఇచ్చేందుకు ట్రయంఫ్ సంస్థ 'బోనెవిల్లే 400' రెట్రో బైక్‌ను సిద్ధం చేస్తోంది. పూణేలోని బజాజ్ ప్లాంట్‌లో తయారవుతున్న ఈ మోటార్‌సైకిల్ డిజైన్, ఇంజిన్ సామర్థ్యం, అంచనా ధర వివరాలు తెలుసుకోండి.

Published on: Sep 17, 2026, 16:31:41 IST
By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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భారత టూవీలర్ మార్కెట్‌లో రెట్రో క్లాసిక్ మోటార్‌సైకిళ్లకు ఉన్న క్రేజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. ముఖ్యంగా 350 సీసీ క్లాసిక్ బైక్ సెగ్మెంట్‌లో రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ ఆధిపత్యానికి చెక్ పెట్టేందుకు ప్రముఖ బ్రిటీష్ బ్రాండ్ 'ట్రయంఫ్ మోటార్‌సైకిల్స్' వ్యూహాత్మక అడుగులు వేస్తోంది. రాబోయే దీపావళి పండుగ కానుకగా భారత మార్కెట్లోకి 'బోనెవిల్లే 400' (Bonneville 400) మోడల్‌ను లాంచ్ చేయడానికి కంపెనీ సర్వం సిద్ధం చేసింది.

ఇండియాలోకి ట్రయంఫ్​ కొత్త బైక్.. (Representative Image)
ఇండియాలోకి ట్రయంఫ్​ కొత్త బైక్.. (Representative Image)

బజాజ్ భాగస్వామ్యం - మేడ్ ఇన్ ఇండియా!

స్పీడ్ 400, స్క్రాంబ్లర్ 400 ఎక్స్ మోడళ్ల అపార విజయం తర్వాత ట్రయంఫ్ అందిస్తున్న మరో పవర్‌ఫుల్ కాంపాక్ట్ బైక్ ఇది. మహారాష్ట్ర పూణేలోని బజాజ్ ఆటో చాకన్ తయారీ కేంద్రంలో ఈ బైక్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు. స్థానిక తయారీ వల్ల నాణ్యమైన ప్రీమియం బైక్‌ను సామాన్యులకు అందుబాటు ధరలో తీసుకొచ్చే అవకాశం ట్రయంఫ్‌కు దక్కింది. సాంప్రదాయ క్లాసిక్ డిజైన్‌ను ఇష్టపడే భారతీయ బైక్ ప్రియులను లక్ష్యంగా చేసుకుని దీనిని రూపుదిద్దింది.

వింటేజ్ డిజైన్.. మోడర్న్ టచ్!

డిజైన్ పరంగా ట్రయంఫ్ బోనెవిల్లే 400 పూర్తిగా ఐకానిక్ వింటేజ్ లుక్‌లో మెరిసిపోనుంది. మార్కెట్లో ఇప్పటికే మంచి ఆదరణ పొందుతున్న రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ క్లాసిక్ 350, హోండా సీబీ 350 బైక్‌లకు ఇది ప్రత్యక్ష పోటీగా నిలుస్తుంది.

రైడింగ్ పొజిషన్: రైడర్ సునాయాసంగా, నేరుగా కూర్చునేలా ఉండే అప్‌రైట్ రైడింగ్ స్టాన్స్, సుదీర్ఘ ప్రయాణాలకు అనువుగా ఉండే ఫ్లాట్ బెంచ్ సీటు, వైర్-స్పోక్ వీల్స్, ట్విన్ రియర్ షాక్ అబ్సార్బర్లు దీని ప్రత్యేకతలు.

క్రోమ్ మెరుగులు: పెద్ద బోనెవిల్లే మోడళ్ల తరహాలోనే దీనికి కూడా పుష్కలంగా క్రోమ్ ఫినిషింగ్ ఇచ్చారు.

ఐకానిక్ ఎలిమెంట్స్: ముందు వైపు టెలిస్కోపిక్ ఫోర్క్స్, టియర్ డ్రాప్ ఆకారంలో ఉండే ఫ్యూయల్ ట్యాంక్, రౌండ్ ఎల్‌ఈడీ హెడ్‌లాంప్, వెడల్పాటి మడ్‌గార్డ్‌లు, సైడ్ ప్యానెళ్లు, పీషూటర్ శైలి సైలెన్సర్ బైక్‌కు రాజసమైన లుక్‌ను ఇస్తాయి.

రోడ్డుపై పరీక్షించే సమయంలో లీకైన చిత్రాలను గమనిస్తే.. పాతకాలపు ఫీల్ కోసం ట్యూబ్ టైర్లతో కూడిన వైర్ స్పోక్ వీల్స్‌ను ఇందులో ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. పంక్చర్ రిపేర్ల విషయంలో ఇది కాస్త శ్రమతో కూడుకున్నదే అయినప్పటికీ, రెట్రో బైక్ ప్రియులకు ఇది నిజమైన క్లాసిక్ అనుభూతిని అందిస్తుంది.

శక్తివంతమైన ఇంజిన్.. పర్ఫార్మెన్స్ అదుర్స్!

సామర్థ్యం విషయంలో ట్రయంఫ్ బోనెవిల్లే 400 తన ప్రత్యర్థుల కంటే చాలా ముందంజలో ఉంది. ఇందులో 349 సీసీ, సింగిల్ సిలిండర్, లిక్విడ్-కూల్డ్ ఇంజిన్‌ను అమర్చనున్నారు. ఇది 36.5 బిహెచ్‌పీ పవర్, 32 ఎన్‌ఎమ్ టార్క్‌ను విడుదల చేస్తుంది. దీనికి 6-స్పీడ్ గేర్‌బాక్స్‌ను జత చేశారు.

రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ క్లాసిక్ 350 (20.2 బీహెచ్‌పీ పవర్, 27 ఎన్‌ఎమ్ టార్క్), హోండా సీబీ350 (21 బిహెచ్‌పీ పవర్, 29.5 ఎన్‌ఎమ్ టార్క్) ఇంజిన్లతో పోలిస్తే ట్రయంఫ్ బోనెవిల్లే 400 దాదాపు రెట్టింపు పవర్‌ను అందిస్తుంది. రోజూవారీ ప్రయాణాల్లో మంచి టార్క్ అందిస్తూనే, హైవేలపై హాయిగా దూసుకెళ్లేలా ఈ ఇంజిన్‌ను ట్యూన్ చేశారు.

ధర ఎంత ఉండొచ్చు?

కంపెనీ అధికారికంగా ధరను ప్రకటించకపోయినప్పటికీ, ఈ ట్రయంఫ్ బోనెవిల్లే 400 ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 2.30 లక్షల నుంచి రూ. 2.60 లక్షల పరిధిలో ఉండే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. ఈ ధర క్లాసిక్ 350, సీబీ350 టాప్ వేరియంట్ల ధరలకు దగ్గరగా ఉండటంతో పాటు, ట్రయంఫ్ స్పీడ్ 400 మోడల్ ధరతో దాదాపు సమానంగా ఉంటుంది.

ఇండియాలో విస్తరిస్తున్న ట్రయంఫ్ 400 కుటుంబం

భారత్‌లో ట్రయంఫ్ 400 సీసీ పోర్ట్‌ఫోలియో వేగంగా విస్తరిస్తోంది. ఇప్పటికే మార్కెట్లో ఉన్న స్పీడ్ 400, స్పీడ్ టి4, స్క్రాంబ్లర్ 400 ఎక్స్, స్క్రాంబ్లర్ 400 ఎక్స్‌సీ, త్రక్స్​టన్ 400, ట్రాకర్ 400 మోడళ్ల సరసన ఇప్పుడు బోనెవిల్లే 400 చేరనుంది.

ఒకే ప్లాట్‌ఫామ్‌పై వేర్వేరు రైడింగ్ శైలులకు తగ్గట్టు బైక్‌లను అందిస్తూ భారతీయ యువతను ఆకట్టుకోవడంలో ట్రయంఫ్-బజాజ్ జోడీ విజయం సాధిస్తోంది.

  • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ABOUT THE AUTHOR
    Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

    శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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Home/News/Triumph Bonneville 400 : ఇండియాలోకి ట్రయంఫ్ కొత్త రెట్రో బైక్.. క్లాసిక్ 350కి గట్టి పోటీ!
Home/News/Triumph Bonneville 400 : ఇండియాలోకి ట్రయంఫ్ కొత్త రెట్రో బైక్.. క్లాసిక్ 350కి గట్టి పోటీ!
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