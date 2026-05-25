    టీవీఎస్ జూపిటర్ 125.. రెండు సరికొత్త రంగుల్లో మెరుపులు

    టీవీఎస్ మోటార్స్ తన పాపులర్ స్కూటర్ జూపిటర్ 125ను మరింత స్టైలిష్‌గా మార్చింది. రెండు కొత్త డ్యూయల్-టోన్ కలర్ ఆప్షన్లను ప్రవేశపెట్టడంతో పాటు, అన్ని వేరియంట్ల ధరలను స్వల్పంగా పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకుంది.

    Published on: May 25, 2026 5:44 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    భారతీయ రహదారులపై ఫ్యామిలీ స్కూటర్లకు ఉన్న క్రేజ్ అంతా ఇంతా కాదు. ముఖ్యంగా 125సీసీ విభాగంలో హోండా యాక్టివాకు గట్టి పోటీనిస్తున్న టీవీఎస్ జూపిటర్ 125, ఇప్పుడు మరింత ప్రీమియం లుక్‌తో కస్టమర్ల ముందుకు వచ్చింది. పండుగ సీజన్ లేదా మార్కెట్ డిమాండ్‌ను దృష్టిలో ఉంచుకుని కంపెనీలు అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి 'కలర్ అప్‌డేట్స్' ఇస్తుంటాయి. అయితే, ఈసారి కేవలం రంగులు మార్చడమే కాకుండా, స్కూటర్ ధరను కూడా రూ. 1,000 వరకు పెంచడం గమనార్హం.

    టీవీఎస్ జూపిటర్ 125 డిటి ఎస్ఎక్స్‌సీ
    కొత్త రంగులు.. అదిరిపోయే లుక్

    టీవీఎస్ జూపిటర్ 125లో ఇప్పుడు ఐవరీ ఎలైట్ గ్రీన్ (Ivory Elite Green), ఐవరీ మ్యాట్ కాపర్ బ్రాంజ్ (Ivory Matte Copper Bronze) అనే రెండు కొత్త షేడ్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఈ రెండు రంగులు కేవలం టాప్-ఎండ్ వేరియంట్ అయిన 'DT SXC' ట్రిమ్‌లో మాత్రమే లభిస్తాయి.

    ఐవరీ ఎలైట్ గ్రీన్: దీని ఫెండర్, అప్రాన్ మధ్య భాగం మరియు బాడీ ప్యానెల్స్‌పై లైట్ గ్రీన్ ఫినిషింగ్ ఇచ్చారు. అప్రాన్ సైడ్స్, పిలియన్ గ్రాబ్ రైల్ దగ్గర వైట్ హైలైట్స్ జత చేశారు. లోపలి భాగం బేజ్ (Beige) రంగులో ఉండటంతో స్కూటర్ క్లాసిక్ లుక్‌ను సంతరించుకుంది.

    ఐవరీ మ్యాట్ కాపర్ బ్రాంజ్: ఇది కూడా దాదాపు అదే డిజైన్ ప్యాటర్న్‌ను అనుసరిస్తుంది. కాకపోతే గ్రీన్‌కు బదులుగా బ్రాంజ్ (కాంస్య) ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. ఈ కొత్త రంగులు స్కూటర్‌కు మరింత ఎలిగెంట్ లుక్‌ను ఇస్తాయని కంపెనీ ప్రతినిధులు చెబుతున్నారు.

    వేరియంట్ల వారీగా పెరిగిన ధరలు

    కొత్త రంగులతో పాటు ధరల పెంపు కూడా అమల్లోకి వచ్చింది. ఢిల్లీ ఎక్స్‌షోరూమ్ ధరల ప్రకారం మార్పులు ఇలా ఉన్నాయి:

    డ్రమ్-అలోయ్ వేరియంట్: దీని ధర రూ. 600 పెరిగి ఇప్పుడు రూ. 78,700 వద్ద ఉంది.

    డిస్క్ వేరియంట్: ఈ వేరియంట్ ధర కూడా రూ. 600 పెరగడంతో రూ. 83,900కు చేరింది.

    DT SXC ట్రిమ్: కొత్త కలర్స్ వచ్చిన ఈ వేరియంట్ ధరలో ఎలాంటి మార్పు లేదు. ఇది రూ. 86,750 వద్దే కొనసాగుతోంది.

    SmartXonnect వేరియంట్: అత్యధికంగా రూ. 1,000 పెంపును చూసిన ఈ టాప్ మోడల్ ధర ఇప్పుడు రూ. 89,060గా ఉంది.

    ఇంజన్, ఫీచర్లు మారాయా?

    లుక్ విషయంలో మార్పులు చేసినా, ఇంజన్ పరంగా టీవీఎస్ ఎలాంటి ప్రయోగాలు చేయలేదు. ఇందులో మునుపటిలాగే 124.8సీసీ, ఎయిర్-కూల్డ్ సింగిల్ సిలిండర్ ఇంజన్ ఉంటుంది. ఇది 8.7 bhp శక్తిని, 11.1 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. సిటీలో ప్రయాణించడానికి, ఫ్యామిలీతో కలిసి తిరగడానికి ఈ పవర్ సరిపోతుంది.

    ముఖ్యంగా జూపిటర్ 125లో ఉండే 33 లీటర్ల భారీ అండర్-సీట్ స్టోరేజ్ (రెండు హెల్మెట్లు పట్టేంత చోటు) ఈ స్కూటర్‌ను తన విభాగంలో టాప్‌లో నిలబెడుతోంది. అలాగే ముందు వైపు ఉండే ఫ్యూయల్ ఫిల్లింగ్ క్యాప్ వల్ల పెట్రోల్ పోయించుకునేటప్పుడు సీటు దిగాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఈ సౌకర్యాల వల్లే చాలా మంది మధ్యతరగతి ప్రజలు జూపిటర్ వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు.

    ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న సుజుకి యాక్సెస్ 125, హోండా యాక్టివా 125, యమహా ఫాసినో 125 వంటి స్కూటర్లకు ఈ కొత్త అప్‌డేట్‌తో జూపిటర్ 125 గట్టి పోటీనిచ్చే అవకాశం ఉంది.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    Home/News/టీవీఎస్ జూపిటర్ 125.. రెండు సరికొత్త రంగుల్లో మెరుపులు
