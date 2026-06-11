Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    నౌకపై దాడి.. ఇద్దరు భారతీయ నావికులు మృతి.. చీఫ్ ఇంజనీర్ గల్లంతు.. బాధితుల్లో ఒకరు తెలుగు వారు

    పశ్చిమాసియా సంక్షోభంలో భాగంగా హార్ముజ్ జలసంధి సమీపంలో 'ఎంటీ సెట్టెబెల్లో' వాణిజ్య నౌకపై జరిగిన దాడిలో ఇద్దరు భారతీయ నావికులు మరణించగా, ఒకరు గల్లంతయ్యారు. నౌకలో ఉన్నవారి జాతీయత గురించి అమెరికా నౌకాదళానికి ముందే తెలుసని, కావాలనే దాడి జరిగిందని ఫార్వర్డ్ సీమెన్స్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా (FSUI) ఆరోపించింది.

    Published on: Jun 11, 2026 11:44 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    పశ్చిమాసియాలో అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలు చివరకు భారతీయ నావికుల ప్రాణాల మీదకు తెచ్చాయి. హార్ముజ్ జలసంధి సమీపంలో ఒక వాణిజ్య నౌకపై జరిగిన దాడిలో ఇద్దరు భారతీయ నావికులు మరణించగా, ఒకరు అదృశ్యమైనట్లు ఫార్వర్డ్ సీమెన్స్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా (FSUI) ధృవీకరించింది.

    నౌకపై దాడి.. ఇద్దరు భారతీయ నావికులు మృతి.. చీఫ్ ఇంజనీర్ గల్లంతు.. బాధితుల్లో ఒకరు తెలుగు వారు (Forward Seamen’s Union of Indi)
    నౌకపై దాడి.. ఇద్దరు భారతీయ నావికులు మృతి.. చీఫ్ ఇంజనీర్ గల్లంతు.. బాధితుల్లో ఒకరు తెలుగు వారు (Forward Seamen’s Union of Indi)

    ఈ ఘటనకు సంబంధించి ముంబైలో FSUI జనరల్ సెక్రటరీ మనోజ్ యాదవ్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ, సదరు నౌకతో కమ్యూనికేషన్ పూర్తిగా తెగిపోయిందని, వివరాలను సేకరించడం కష్టంగా మారిందని తెలిపారు. "మాకు అందిన తాజా సమాచారం ప్రకారం ఇద్దరు నావికులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. నౌకకు చీఫ్ ఇంజనీర్‌గా వ్యవహరిస్తున్న వ్యక్తి కనిపించడం లేదు" అని ఆయన పేర్కొన్నారు. బాధిత నావికులు హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని డియోరియా, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలకు చెందిన వారని ఆయన వెల్లడించారు.

    అమెరికాకు ముందే తెలుసు: సీమెన్స్ యూనియన్ ఆరోపణ

    ఈ దాడిపై మనోజ్ యాదవ్ అమెరికా నౌకాదళంపై తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. సదరు నౌకలో భారతీయులతో పాటు ఇతర విదేశీయులు ఎంతమంది ఉన్నారనే ఖచ్చితమైన సమాచారం అమెరికా సైన్యానికి ముందే తెలుసని ఆయన వాదించారు. "నౌకలో ఉన్నవారి జాతీయత గురించి అమెరికాకు తెలియదనే మాటను నేను అస్సలు నమ్మను. ఇందులో నాకు 101 శాతం నమ్మకం ఉంది. ఒకవేళ ఆ నౌక అమెరికా సైన్యం ఇచ్చిన ఆదేశాలను పాటించకపోతే, దానిని అదుపులోకి (Detain) తీసుకోవడానికి ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు ఉన్నాయి. కానీ అలా చేయకుండా దాడికి దిగడం దారుణం" అని యాదవ్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

    భారత విదేశాంగ శాఖ తీవ్ర ఖండన

    దీనికి ముందు, ఒమన్ తీరంలో 'ఎంటీ సెట్టెబెల్లో' (MT Settebello) అనే వాణిజ్య నౌకపై జరిగిన దాడిని భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ (MEA) తీవ్రంగా ఖండించింది. ఆ నౌకలో మొత్తం 24 మంది భారతీయ సిబ్బంది ఉండగా, వారిలో 21 మందిని సురక్షితంగా రక్షించినట్లు, ముగ్గురు అదృశ్యమయ్యారని మొదట ప్రకటించింది. ఒమన్‌లోని భారత రాయబార కార్యాలయం అక్కడి అధికారులతో కలిసి సహాయక చర్యలను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తోందని తెలిపింది.

    ప్రాంతీయంగా సాగుతున్న యుద్ధ వాతావరణం వల్ల అంతర్జాతీయ నౌకలపై దాడులు జరగడం అత్యంత ఆందోళనకరమని భారత ప్రభుత్వం పేర్కొంది. ఈ ఉద్రిక్తతలను తక్షణమే తగ్గించాలని, చర్చల ద్వారా దౌత్యపరమైన పరిష్కారాన్ని కనుగొని పశ్చిమాసియాలో శాంతి భద్రతలను పునరుద్ధరించాలని భారతదేశం ప్రపంచ దేశాలకు విజ్ఞప్తి చేసింది.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/News/నౌకపై దాడి.. ఇద్దరు భారతీయ నావికులు మృతి.. చీఫ్ ఇంజనీర్ గల్లంతు.. బాధితుల్లో ఒకరు తెలుగు వారు
    Home/News/నౌకపై దాడి.. ఇద్దరు భారతీయ నావికులు మృతి.. చీఫ్ ఇంజనీర్ గల్లంతు.. బాధితుల్లో ఒకరు తెలుగు వారు
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes