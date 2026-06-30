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    ఉబెర్ సరికొత్త సేఫ్టీ ఫీచర్లు: అత్యవసర అంబులెన్స్ సేవలు, డ్రైవర్ల కోసం ‘రికార్డ్ మై రైడ్’

    ప్రయాణికులు, డ్రైవర్ల భద్రతను మరింత పెంపొందించేందుకు 'ఉబెర్' (Uber) పలు వినూత్న ఫీచర్లను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ప్రమాద సమయాల్లో తక్షణ అంబులెన్స్ సాయం, క్యాబ్ లోపల సురక్షిత వీడియో రికార్డింగ్ వంటి ఫీచర్లను కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ సమక్షంలో కంపెనీ మంగళవారం ఆవిష్కరించింది.

    Published on: Jun 30, 2026 4:24 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    దేశంలో సురక్షిత ప్రయాణాన్ని అందించడమే లక్ష్యంగా ఉబెర్ ఇండియా కీలక అడుగులు వేస్తోంది. మంగళవారం సెంట్రల్ ఢిల్లీలోని ఒక ప్రముఖ హోటల్‌లో ఉబెర్ ఇండియా వార్షిక భద్రతా సదస్సు 'ఉబెర్ సురక్షిత్: సేఫ్టీ నెవర్ స్టాప్స్' (Uber Surakshit: Safety Never Stops) నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి కేంద్ర రోడ్డు రవాణా, రహదారుల శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఉబెర్ ఇండియా అవుట్‌గోయింగ్ ప్రెసిడెంట్ ప్రభ్‌జీత్ సింగ్, సేఫ్టీ ఆపరేషన్స్ హెడ్ సూరజ్ నాయర్ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.

    ప్రమాద సమయాల్లో తక్షణ అంబులెన్స్ సాయం, క్యాబ్ లోపల సురక్షిత వీడియో రికార్డింగ్ వంటి ఫీచర్లను కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ సమక్షంలో కంపెనీ మంగళవారం ఆవిష్కరించింది. (PTI)
    ప్రమాద సమయాల్లో తక్షణ అంబులెన్స్ సాయం, క్యాబ్ లోపల సురక్షిత వీడియో రికార్డింగ్ వంటి ఫీచర్లను కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ సమక్షంలో కంపెనీ మంగళవారం ఆవిష్కరించింది. (PTI)

    ఈ సందర్భంగా ప్రయాణికుల, డ్రైవర్ల అత్యవసర రక్షణ కోసం ఉబెర్ నాలుగు సరికొత్త టెక్నాలజీ ఆధారిత ఫీచర్లను ప్రకటించింది.

    నాలుగు సరికొత్త భద్రతా ఫీచర్లు ఇవే:

    అంబులెన్స్ అసిస్టెన్స్ (Ambulance Assistance): మెడికల్ లాజిస్టిక్స్ ప్రొవైడర్ 'డయల్ 4242' (Dial 4242) భాగస్వామ్యంతో ఉబెర్ ఈ సేవలను అనుసంధానించింది. ప్రయాణంలో ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే, రైడర్లు లేదా డ్రైవర్లు ఉబెర్ యాప్‌లోని 24x7 సేఫ్టీ లైన్ ద్వారా తక్షణమే వైద్య సహాయం లేదా అంబులెన్స్‌ను అభ్యర్థించవచ్చు.

    రికార్డ్ మై రైడ్ (Record My Ride): రైడ్ సమయంలో డ్రైవర్లు అభద్రతాభావానికి గురైతే, తమ సొంత ఫోన్ల ద్వారా ఉబెర్ యాప్‌లోనే క్యాబ్ లోపలి దృశ్యాలను వీడియో రికార్డ్ చేయవచ్చు. వినియోగదారుల ప్రైవసీని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ వీడియో పూర్తిగా ఎన్‌క్రిప్ట్ (Encrypted) అయి ఉంటుంది. డ్రైవర్ కానీ, ఉబెర్ సంస్థ కానీ దీనిని నేరుగా చూడలేరు. కేవలం భద్రతా ఫిర్యాదు (Safety Report) సమర్పించినప్పుడు మాత్రమే దీనిని యాక్సెస్ చేయడానికి వీలవుతుంది.

    డోంట్ టైప్ అండ్ డ్రైవ్ (Don't Type & Drive): వాహనం కదులుతున్నప్పుడు డ్రైవర్లు యాప్‌లో మాన్యువల్‌గా టైప్ చేయకుండా ఈ ఫీచర్ నిరోధిస్తుంది. డ్రైవర్ల పరధ్యానాన్ని తగ్గించేందుకు తీసుకొచ్చిన ఈ ఫీచర్ వల్ల, ఏదైనా మెసేజ్‌కు రిప్లై ఇవ్వాలంటే డ్రైవర్లు వాహనాన్ని పక్కకు సురక్షితంగా ఆపాల్సి ఉంటుంది.

    సెట్ యువర్ ఓన్ పిన్ (Set Your Own PIN): రైడర్లు తమ ప్రయాణ భద్రతను నిర్ధారించుకోవడానికి తమకు నచ్చిన విలక్షణమైన ట్రిప్ వెరిఫికేషన్ పిన్ (PIN)ను స్వయంగా సెట్ చేసుకునేలా ఉబెర్ పూర్తి నియంత్రణను ఇచ్చింది.

    కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ ప్రశంసలు

    ఈ సందర్భంగా కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ మాట్లాడుతూ, "ట్రాఫిక్ నిబంధనలు పాటించడం, సీట్ బెల్టులు, హెల్మెట్లు ధరించడం వంటివి చిన్న విషయాలుగా అనిపించినప్పటికీ, రోడ్డు ప్రమాదాల్లో మరణాలను తగ్గించడంలో ఇవి పెద్ద పాత్ర పోషిస్తాయి. రోడ్లను మరింత సురక్షితంగా మార్చడంలో సాంకేతికత కీలకపాత్ర పోషిస్తుంది," అని పేర్కొన్నారు. ఉబెర్ సంస్థ రవాణా మంత్రిత్వ శాఖతో కలిసి నిర్వహిస్తోన్న 'సడక్ సురక్షా అభియాన్' (Sadak Suraksha Abhiyaan) భాగస్వామ్యాన్ని ఆయన అభినందించారు. అలాగే, ట్రాఫిక్ నిబంధనలను ఖచ్చితంగా పాటించే డ్రైవర్లకు ప్రైవేట్ రవాణా సంస్థలు ప్రత్యేక ప్రోత్సాహకాలు (Incentives) అందించాలని ఆయన సూచించారు.

    సురక్షిత ప్రయాణమే బేస్‌లైన్

    "ఈ రోజు వినూత్నంగా అనిపించే సాంకేతికత రేపు అందరికీ ఒక అలవాటుగా మారుతుంది. భద్రత అనేది ఒక ప్రత్యేకతలా కాకుండా పరిశ్రమకు కనీస ప్రమాణంగా (Baseline) మారాలి" అని ఉబెర్ ఇండియా సేఫ్టీ ఆపరేషన్స్ హెడ్ సూరజ్ నాయర్ అన్నారు. గతంలో ఉబెర్ ప్రవేశపెట్టిన ఆడియో రికార్డింగ్, ఉమెన్ రైడర్ ప్రిఫరెన్స్, హెల్మెట్ సెల్ఫీ వెరిఫికేషన్, సీట్‌బెల్ట్ రిమైండర్స్ వంటి ఫీచర్ల సరసన ఈ కొత్త ఫీచర్లు చేరాయని ఆయన తెలిపారు. వీటితో పాటు యువత కోసం 'ఉబెర్ ఫర్ టీన్స్', వృద్ధుల కోసం 'ఉబెర్ ఫర్ సీనియర్స్' వంటి ప్రత్యేక సేవలను కూడా ఉబెర్ విజయవంతంగా నిర్వహిస్తోంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    ప్రశ్న 1: ఉబెర్ కొత్తగా తీసుకొచ్చిన 'అంబులెన్స్ అసిస్టెన్స్' ఎలా పనిచేస్తుంది?

    జవాబు: ఉబెర్ ప్రయాణంలో ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే కస్టమర్లు లేదా డ్రైవర్లు ఉబెర్ యాప్‌లోని 24x7 సేఫ్టీ లైన్ ద్వారా 'డయల్ 4242' నెట్‌వర్క్ సహాయంతో తక్షణ అంబులెన్స్ వైద్య సేవలను అందుకోవచ్చు.

    ప్రశ్న 2: 'రికార్డ్ మై రైడ్' ఫీచర్ వల్ల ప్రయాణికుల ప్రైవసీకి భంగం కలుగుతుందా?

    జవాబు: లేదు. ఈ వీడియో పూర్తిగా ఎన్‌క్రిప్ట్ అయి ఉంటుంది. డ్రైవర్ కానీ, ఉబెర్ యాజమాన్యం కానీ దీనిని సాధారణ సమయంలో చూడలేరు. ప్రయాణంలో ఏదైనా అవాంఛనీయ ఘటన జరిగి డ్రైవర్ సేఫ్టీ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేస్తేనే ఆ రికార్డింగ్‌ను పరిశీలిస్తారు.

    ప్రశ్న 3: 'డోంట్ టైప్ అండ్ డ్రైవ్' ఫీచర్ వల్ల ఉపయోగం ఏంటి?

    జవాబు: కారు రన్నింగ్‌లో ఉన్నప్పుడు డ్రైవర్లు యాప్‌లో టైప్ చేయకుండా ఈ ఫీచర్ లాక్ చేస్తుంది. దీనివల్ల డ్రైవర్ల పరధ్యానం తగ్గి రోడ్డు ప్రమాదాలు అదుపులోకి వస్తాయి.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/ఉబెర్ సరికొత్త సేఫ్టీ ఫీచర్లు: అత్యవసర అంబులెన్స్ సేవలు, డ్రైవర్ల కోసం ‘రికార్డ్ మై రైడ్’
    Home/News/ఉబెర్ సరికొత్త సేఫ్టీ ఫీచర్లు: అత్యవసర అంబులెన్స్ సేవలు, డ్రైవర్ల కోసం ‘రికార్డ్ మై రైడ్’
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