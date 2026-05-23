    UPSC prelims 2026 : రేపే యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్- డ్రెస్​ కోడ్​, రిపోర్టింగ్​ టైమ్, గైడ్​లైన్స్​ వివరాలు..

    UPSC news : యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ రేపు, మే 24, 2026 (ఆదివారం) దేశవ్యాప్తంగా సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిలిమినరీ పరీక్షను నిర్వహించనుంది. ఈ ప్రతిష్టాత్మక పరీక్షకు హాజరయ్యే అభ్యర్థులు ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడకుండా ఉండేందుకు యూపీఎస్సీ పలు కీలక మార్గదర్శకాలను విడుదల చేసింది. ఆ వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: May 23, 2026 12:19 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    UPSC CSC prelims 2026 : దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది అభ్యర్థులు వేచి చూస్తున్న యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిలిమ్స్ పరీక్ష 2026 రేపు, మే 24న జరగనుంది. పరీక్షను పారదర్శకంగా, కట్టుదిట్టమైన భద్రత మధ్య నిర్వహించేందుకు కమిషన్ అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ రిపోర్టింగ్​ టైమ్, డ్రెస్​ కోడ్​ సహా ఇతర గైడ్​లైన్స్​కి సంబంధించిన కీలక సూచనలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ 2026 అప్డేట్స్..
    యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ 2026- పరీక్ష సమయాలు, గేట్ క్లోజింగ్ టైమ్..

    ప్రిలిమ్స్ పరీక్ష రెండు షిఫ్టుల్లో (జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ 1, సీశాట్ పేపర్ 2) జరగనుంది. పరీక్ష ప్రారంభానికి 30 నిమిషాల ముందే కేంద్రం ప్రధాన ద్వారాలను మూసివేస్తారని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఒక్క నిమిషం ఆలస్యమైనా లోపలికి అనుమతించరు.

    జీఎస్ పేపర్ 1 : ఉదయం 9:30 గంటల నుంచి 11:30 గంటల వరకు జరుగుతుంది.

    గేట్ క్లోజింగ్ సమయం: ఉదయం 9:00 గంటలు. (అభ్యర్థులు ఉదయం 8:15 గంటలకే కేంద్రానికి చేరుకోవడం మంచిది).

    సీశాట్ పేపర్ 2 (: మధ్యాహ్నం 2:30 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4:30 గంటల వరకు జరుగుతుంది.

    గేట్ క్లోజింగ్ సమయం: మధ్యాహ్నం 2:00 గంటలు. (అభ్యర్థులు మధ్యాహ్నం 1:15 గంటలకే రిపోర్ట్ చేయాలి).

    యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ 2026- అభ్యర్థుల డ్రెస్ కోడ్..

    • యూపీఎస్సీ అధికారికంగా ఎలాంటి డ్రెస్ కోడ్‌ను ప్రకటించలేదు. అయితే, యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ 2026 సెక్యూరిటీ చెకింగ్ వేగంగా పూర్తి కావడానికి అభ్యర్థులు కింది విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలి:
    • సాధారణ, తేలికపాటి రంగుల దుస్తులు, సాధారణ పాదరక్షలు ధరించడం ఉత్తమం.
    • పెద్ద జేబులు, ఎక్కువ ఎంబ్రాయిడరీ లేదా భారీ డిజైన్లు ఉన్న దుస్తులు వేసుకోవద్దు.
    • భారీ నగలు, మెటాలిక్ యాక్సెసరీలు, మందపాటి అడుగు భాగం ఉన్న షూస్ ధరించకపోవడం మంచిది.

    యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ 2026- ఎగ్జామ్ సెంటర్‌కు ఏమేం తీసుకెళ్లాలి?

    పరీక్షా కేంద్రంలోకి కింది వస్తువులను మాత్రమే అనుమతిస్తారు:

    ప్రింట్ తీసిన UPSC Prelims Admit Card 2026. ఒకవేళ మీరు ఇంకా అడ్మిట్​ కార్డ్​ని డౌన్​లోడ్​ చేసుకోకపోతే, ఎలా డౌన్​లోడ్​ చేసుకోవాలో తెలుసుకునేందుకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

    • ఒరిజినల్ ప్రభుత్వ గుర్తింపు కార్డు (పాన్ కార్డ్, పాస్‌పోర్ట్, ఓటర్ ఐడీ, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేదా ఆధార్ కార్డ్).
    • అవసరమైతే రెండు పాస్‌పోర్ట్ సైజు ఫోటోగ్రాఫ్‌లు.
    • ఓఎంఆర్ షీట్ నింపడానికి కేవలం బ్లాక్ బాల్ పాయింట్ పెన్నులు మాత్రమే వాడాలి.
    • ట్రాన్స్​పరెంట్ వాటర్ బాటిల్.
    • సాధారణ అనలాగ్ వాచ్ (ముళ్లు ఉన్న సాధారణ గడియారం).

    నిషేధిత వస్తువులు: మొబైల్ ఫోన్లు, స్మార్ట్‌వాచ్‌లు, కాలిక్యులేటర్లు, బ్లూటూత్ డివైజ్‌లు, ఇయర్‌ఫోన్లు, డిజిటల్ వాచ్‌లు వంటి ఎలాంటి ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులను పరీక్షా హాల్‌లోకి అనుమతించరు. ఒకవేళ ఇవి మీ వద్ద దొరికితే పరీక్ష నుంచి డిస్‌క్వాలిఫై చేస్తారు. చాలా కేంద్రాల్లో వీటిని భద్రపరుచుకోవడానికి స్టోరేజ్ సదుపాయం ఉండదు, కాబట్టి విలువైన వస్తువులను తెచ్చుకోకపోవడమే మంచిది.

    యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ 2026- ఓఎంఆర్ షీట్ విషయంలో జాగ్రత్తలు..

    అభ్యర్థులు తమ రోల్ నంబర్, బుక్‌లెట్ కోడ్‌ను ఓఎంఆర్ షీట్‌లో చాలా జాగ్రత్తగా బబ్లింగ్ చేయాలి. దీనికోసం పెన్సిల్, జెల్ పెన్, వైట్నర్ లేదా కరెక్షన్ ఫ్లూయిడ్స్ వాడటానికి వీల్లేదు.

      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

