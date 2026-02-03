Edit Profile
    వరుణ్ బెవరేజెస్ అదరగొట్టింది: క్యూ4 లాభాల్లో 33 శాతం వృద్ధి.. ఇన్వెస్టర్లకు పండగే

    Varun Beverages Q4 results: సాఫ్ట్ డ్రింక్ బాట్లింగ్ సంస్థ వరుణ్ బెవరేజెస్ (VBL) అంచనాలను మించి రాణించింది. 2025 డిసెంబర్‌తో ముగిసిన నాలుగో త్రైమాసికంలో కంపెనీ నికర లాభం 33 శాతం పెరిగి 260 కోట్లకు చేరుకుంది. విక్రయాలు పెరగడం, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో పట్టు సాధించడంతో అద్భుత ఫలితాలను సాధించింది.

    Published on: Feb 03, 2026 1:08 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    పెప్సికో బాట్లింగ్ దిగ్గజం 'వరుణ్ బెవరేజెస్' మంగళవారం (ఫిబ్రవరి 3, 2026) తన ఆర్థిక ఫలితాలను ప్రకటించింది. డిసెంబర్ 31, 2025తో ముగిసిన త్రైమాసికంలో కంపెనీ అన్ని విభాగాల్లోనూ మెరుగైన పనితీరు కనబరిచింది. గత ఏడాది ఇదే త్రైమాసికంలో 195.6 కోట్లుగా ఉన్న నికర లాభం, ఈసారి 33 శాతం వృద్ధితో 260 కోట్లకు చేరింది.

    ఆర్థిక ఫలితాల ముఖ్యాంశాలు:

    • ఆదాయం: కంపెనీ కార్యకలాపాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయం 14 శాతం పెరిగి 4,204 కోట్లుగా నమోదైంది. గత ఏడాది ఇది 3,688.79 కోట్లుగా ఉంది.
    • ఎబిటా (EBITDA): కంపెనీ నిర్వహణ లాభం (EBITDA) 10.2 శాతం పెరిగి 639.26 కోట్లకు చేరుకుంది.
    • విక్రయాల జోరు: మొత్తం సేల్స్ వాల్యూమ్ 10.2 శాతం వృద్ధితో 23.71 కోట్ల కేసులకు పెరిగింది. భారత మార్కెట్లో 10.5 శాతం, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో 10 శాతం వృద్ధి నమోదైంది.

    ఏడాది మొత్తం పనితీరు:

    2025 క్యాలెండర్ ఇయర్ మొత్తానికి చూస్తే, కంపెనీ పన్ను అనంతర లాభం (PAT) 16.2 శాతం పెరిగి 3,062 కోట్లుగా నమోదైంది. వేసవి కాలంలో వాతావరణ మార్పుల వల్ల కొన్ని ఆటంకాలు ఎదురైనప్పటికీ, కంపెనీ స్థిరమైన వృద్ధిని సాధించిందని వరుణ్ బెవరేజెస్ చైర్మన్ రవి జైపూరియా తెలిపారు. "మా బిజినెస్ మోడల్ ఎంత పటిష్టంగా ఉందో ఈ ఫలితాలే నిదర్శనం" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.

    డివిడెండ్ ప్రకటన: త్రైమాసిక ఫలితాలతో పాటు, కంపెనీ తన వాటాదారులకు ఫైనల్ డివిడెండ్‌ను కూడా ప్రకటించింది. (డివిడెండ్ వివరాలు ఇంకా అప్‌డేట్ కావాల్సి ఉంది).

    వినిమయ రంగంలో ఉన్న డిమాండ్, విస్తరిస్తున్న అంతర్జాతీయ మార్కెట్లు వరుణ్ బెవరేజెస్ స్టాక్‌కు కలిసివచ్చే అంశాలు. కంపెనీ వరుసగా రెండంకెల వృద్ధిని నమోదు చేస్తుండటం ఇన్వెస్టర్లలో నమ్మకాన్ని పెంచుతోంది.

    (గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. స్టాక్ మార్కెట్‌లో పెట్టుబడులు రిస్క్‌తో కూడుకున్నవి. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు మీ ఆర్థిక సలహాదారుని సంప్రదించండి.)

