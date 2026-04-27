'వరుణ్ బెవరేజెస్' జోరు.. నికర లాభం 20 శాతం జంప్
పానీయాల తయారీ సంస్థ వరుణ్ బెవరేజెస్ 2026 మార్చితో ముగిసిన త్రైమాసికంలో అద్భుతమైన ఫలితాలను నమోదు చేసింది. నికర లాభం ఏడాది ప్రాతిపదికన 20 శాతం పెరిగి రూ. 872.3 కోట్లకు చేరగా, ఆదాయం కూడా 18 శాతం వృద్ధి చెందింది. కంపెనీ తన వాటాదారులకు మధ్యంతర డివిడెండ్ను కూడా ప్రకటించింది.
న్యూఢిల్లీ: పెప్సికో ఇండియా బాట్లింగ్ భాగస్వామి అయిన 'వరుణ్ బెవరేజెస్' (Varun Beverages) వరుసగా రెండో త్రైమాసికంలోనూ తన విజయ పరంపరను కొనసాగించింది. సోమవారం (ఏప్రిల్ 27) కంపెనీ ప్రకటించిన ఫలితాల ప్రకారం.. 2026 మార్చి 31తో ముగిసిన త్రైమాసికంలో నికర లాభం రూ. 872.3 కోట్లుగా నమోదైంది. గత ఏడాది ఇదే సమయంతో పోలిస్తే ఇది 20 శాతం అధికం. వేసవి కాలం ప్రారంభం కావడంతో పానీయాలకు పెరిగిన డిమాండ్, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో విస్తరణ కంపెనీకి కలిసివచ్చాయి.
పెరిగిన ఆదాయం.. ఖరారైన డివిడెండ్
వరుణ్ బెవరేజెస్ కార్యకలాపాల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయం 18.3 శాతం పెరిగి రూ. 6,721 కోట్లకు చేరుకుంది. గత ఏడాది ఇదే త్రైమాసికంలో ఈ ఆదాయం రూ. 5,680 కోట్లుగా ఉండేది. కంపెనీ ఎబిటా (EBITDA) కూడా 21 శాతం వృద్ధి చెంది రూ. 1,528.7 కోట్లకు చేరింది. లాభదాయకతను సూచించే ఎబిటా మార్జిన్లు 21.6 శాతం నుంచి 22.8 శాతానికి మెరుగుపడటం గమనార్హం.
మంచి ఫలితాలు సాధించిన నేపథ్యంలో కంపెనీ బోర్డు ఒక్కో షేరుకు 50 పైసల (రూ. 0.50) మధ్యంతర డివిడెండ్ను ప్రకటించింది. ఈ డివిడెండ్ పొందేందుకు అర్హులైన ఇన్వెస్టర్లను నిర్ణయించే 'రికార్డు తేదీ'గా మే 1 (శుక్రవారం)ని ఖరారు చేశారు.
భారత్, విదేశాల్లో భారీ విక్రయాలు
వరుణ్ బెవరేజెస్ చైర్మన్ రవి జైపూరియా కంపెనీ పనితీరుపై హర్షం వ్యక్తం చేశారు. "ఆరోగ్యకరమైన డిమాండ్, పక్కా ప్రణాళికల అమలు కారణంగా 2026 తొలి త్రైమాసికంలో బలమైన ఫలితాలు సాధించాం" అని ఆయన పేర్కొన్నారు. కంపెనీ అమ్మకాల పరిమాణం (Sales Volume) మొత్తం మీద 16.3 శాతం పెరిగింది. ఇందులో భారత మార్కెట్లో 14.4 శాతం వృద్ధి నమోదు కాగా, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో ఏకంగా 21.4 శాతం వృద్ధి కనిపించింది.
దేశీయంగా కంపెనీ తన పంపిణీ వ్యవస్థను పటిష్టం చేయడంతో పాటు, ఎనర్జీ డ్రింక్స్, జ్యూస్ ఆధారిత పానీయాలలో కొత్త రకాలను ప్రవేశపెట్టింది. దక్షిణాఫ్రికాలో 'ట్విజ్జా' (Twizza) కంపెనీ కొనుగోలును పూర్తి చేయడం ద్వారా అంతర్జాతీయంగా తన ఉనికిని మరింత చాటుకుంది. రానున్న రోజుల్లో కూడా పట్టణీకరణ, పెరుగుతున్న ఆదాయాలు సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ వినియోగాన్ని మరింత పెంచుతాయని కంపెనీ ధీమాగా ఉంది.
స్టాక్ మార్కెట్ విశ్లేషణ: ఇన్వెస్టర్లు జాగ్రత్తగా ఉండాలా?
ఫలితాల ప్రభావంతో నేడు బిఎస్ఈ (BSE)లో వరుణ్ బెవరేజెస్ షేరు ధర రూ. 491.50 వద్ద ప్రారంభమైంది. ఇంట్రాడేలో రూ. 504.90 గరిష్ట స్థాయిని, రూ. 480.10 కనిష్ట స్థాయిని తాకింది. అయితే, టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ప్రకారం స్టాక్ ప్రస్తుతం కొంత ఒత్తిడిలో ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
లక్ష్మీశ్రీ రీసెర్చ్ హెడ్ అన్షుల్ జైన్ అభిప్రాయం ప్రకారం.. షేరు ధర రూ. 525 – 565 జోన్లో గట్టి ప్రతిఘటనను ఎదుర్కోవచ్చు. "ఈ స్థాయిని దాటితేనే బుల్లిష్ ట్రెండ్ కొనసాగుతుంది, లేదంటే ధరలో కొంత స్థిరీకరణ లేదా తిరోగమనం కనిపించే అవకాశం ఉంది" అని ఆయన విశ్లేషించారు. పెట్టుబడిదారులు ప్రస్తుత రాలీని గుడ్డిగా నమ్మకుండా, నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం ఉత్తమం.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. వరుణ్ బెవరేజెస్ క్యూ4 ఫలితాల్లో నికర లాభం ఎంత పెరిగింది?
వరుణ్ బెవరేజెస్ నికర లాభం ఏడాది ప్రాతిపదికన 20 శాతం పెరిగి రూ. 872.3 కోట్లుగా నమోదైంది.
2. కంపెనీ ఎంత డివిడెండ్ ప్రకటించింది? రికార్డు డేట్ ఎప్పుడు?
కంపెనీ ఒక్కో షేరుకు రూ. 0.50 (50 పైసలు) మధ్యంతర డివిడెండ్ ప్రకటించింది. దీనికి రికార్డు తేదీ మే 1, 2026.
3. అమ్మకాలు ఏయే మార్కెట్లలో ఎక్కువగా పెరిగాయి?
భారత మార్కెట్లో 14.4 శాతం విక్రయాలు పెరగ్గా, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో (ముఖ్యంగా ఆఫ్రికాలో) 21.4 శాతం వృద్ధి నమోదైంది.
4. కంపెనీ కొత్తగా ఏ ఏ సంస్థలను కొనుగోలు చేసింది?
దక్షిణాఫ్రికాకు చెందిన 'ట్విజ్జా' (Twizza) కొనుగోలును పూర్తి చేసింది. అలాగే 'క్రిక్లీ డైరీ' (Crickley Dairy) కొనుగోలుకు సంబంధించి ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More