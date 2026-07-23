రూ. 50 లోపు పెన్నీ స్టాక్ ధమాకా.. క్యూ1 ఫలితాలతో 20% అప్పర్ సర్క్యూట్
స్మాల్ కేప్ స్టాక్ వెల్లోరా ఇంపాక్ట్ జూన్ త్రైమాసికంలో అదిరిపోయే ఆర్థిక ఫలితాలను సాధించింది. వ్యవసాయ విభాగం పుంజుకోవడంతో నష్టాల నుంచి బయటపడి రూ. 7.90 కోట్ల లాభాన్ని నమోదు చేయడంతో కంపెనీ షేరు ఒకే రోజు 20 శాతం అప్పర్ సర్క్యూట్ను తాకింది.
స్టాక్ మార్కెట్ నిస్తేజంగా ఉన్నప్పటికీ ఒక చిన్న పెన్నీ స్టాక్ ఇన్వెస్టర్లకు కాసుల వర్షం కురిపించింది. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరం తొలి త్రైమాసికం (Q1) లో మైండ్ బ్లోయింగ్ ప్రదర్శన కనబరచడంతో వెల్లోరా ఇంపాక్ట్ (Vellora Impact) షేర్లు జూలై 23 గురువారం ట్రేడింగ్లో ఏకంగా 20 శాతం అప్పర్ సర్క్యూట్ను తాకాయి. రూ. 50 లోపు లభించే ఈ స్మాల్ కేప్ కంపెనీ తన అగ్రి బిజినెస్ (వ్యవసాయ విభాగం) రాబడితో మళ్లీ లాభాల బాట పట్టింది.
నష్టాల నుంచి భారీ లాభాల్లోకి..
గత ఏడాదితో పోలిస్తే కంపెనీ తీవ్ర నష్టాల నుంచి బంపర్ లాభాల్లోకి దూసుకెళ్లింది. జూన్ త్రైమాసికంలో కంపెనీ రూ. 7.90 కోట్ల నికర లాభాన్ని సాధించింది. గతేడాది ఇదే సమయానికి కంపెనీ రూ. 2.11 కోట్ల నికర నష్టాన్ని నమోదు చేయడం గమనార్హం. ఇక మార్చి 2026 త్రైమాసికంలో వచ్చిన రూ. 0.21 కోట్ల లాభంతో పోల్చినా ఇది భారీ వృద్ధి.
కంపెనీ ఆపరేషన్స్ ద్వారా వచ్చిన రాబడి రూ. 141.92 కోట్లకు చేరింది. గతేడాది జూన్ త్రైమాసికంలోనూ, ఈ ఏడాది మార్చి త్రైమాసికంలోనూ కంపెనీ రాబడి కేవలం రూ. 1.17 కోట్లుగా మాత్రమే ఉంది. అంటే ఒక్క త్రైమాసికంలోనే కంపెనీ ఆదాయం అనూహ్యంగా పుంజుకుంది. ఇతర ఆదాయ మార్గాలు ఏవీ లేకపోవడంతో మొత్తం రాబడి కూడా రూ. 141.92 కోట్లుగానే నమోదైంది.
పెరిగిన వ్యయాలు.. కీలకమైన అగ్రి బిజినెస్
వ్యాపార విస్తరణ నేపథ్యంలో కంపెనీ నిర్వహణ వ్యయాలు కూడా భారీగా పెరిగాయి. గతేడాది క్యూ1లో రూ. 3.36 కోట్లుగా ఉన్న మొత్తం ఖర్చులు, ఈ త్రైమాసికంలో రూ. 134.02 కోట్లకు పెరిగాయి. ప్రధానంగా రూ. 135.66 కోట్ల విలువైన ఇన్వెంటరీ/స్టాక్ కొనుగోలు చేయడం వల్ల ఈ వ్యయం పెరిగింది.
వ్యయాలు పెరిగినప్పటికీ, పన్నుకు ముందు లాభం (PBT) రూ. 7.90 కోట్లుగా నమోదైంది. పన్ను మినహాయింపులు ఏమీ లేకపోవడంతో నికర లాభం కూడా రూ. 7.90 కోట్లుగానే నిలిచింది. కంపెనీ సాధించిన రాబడి, లాభాలు దాదాపుగా అగ్రి విభాగం నుంచే రావడం విశేషం. ఈ విభాగం ఎబిట్డా (EBITDA) రూ. 7.98 కోట్లుగా ఉంది. జూన్ 30, 2026 నాటికి కంపెనీ మొత్తం ఆస్తుల విలువ రూ. 74.51 కోట్లుగా ఉండగా, ఇవన్నీ వ్యవసాయ విభాగానికి చెందినవే కావడం గమనార్హం.
స్టాక్ పర్ఫార్మెన్స్, ఇన్వెస్టర్ల వాటా
జనవరిలో ఆల్-టైమ్ గరిష్ట స్థాయిని తాకిన తర్వాత వెల్లోరా ఇంపాక్ట్ షేరు ధర తీవ్ర హెచ్చుతగ్గులకు గురైంది. గత కొన్ని నెలలుగా కోలుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నప్పటికీ, ఇప్పటికీ తన రికార్డు స్థాయి కంటే దిగువనే ట్రేడవుతోంది.
గురువారం నాటి 20 శాతం ర్యాలీతో ఈ ఏడాది (YTD) లో ఈ షేరు దాదాపు 10 శాతం లాభాల్లోకి వచ్చింది. గత ఐదేళ్ల కాలంలో ఇన్వెస్టర్లకు దాదాపు 100 శాతం వరకు రాబడిని అందించింది. ట్రెండ్లైన్ డేటా ప్రకారం, ఈ కంపెనీలో దాదాపు 97 శాతం వాటా రీటైల్ ఇన్వెస్టర్ల వద్దే ఉంది.
(గమనిక: ఇది కేవలం సమాచారం కోసం మాత్రమే. స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు పెట్టేముందు ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More