ఓలా, టీవీఎస్ ల గుండెల్లో రైళ్లు.. భారత్లోకి విన్ ఫాస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లు.. ఫీచర్లు చూస్తే ఫిదా అవ్వాల్సిందే!
వియత్నాం ఎలక్ట్రిక్ వాహన దిగ్గజం విన్ ఫాస్ట్ (VinFast) భారత టూ-వీలర్ మార్కెట్ను ఒక కుదుపు కుదిపేందుకు సిద్ధమైంది. 2026 ద్వితీయార్థంలో ఏకంగా మూడు సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లను లాంచ్ చేసేందుకు కంపెనీ ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది.
భారతదేశంలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు పెరుగుతున్న ఆదరణను చూస్తుంటే, రాబోయే రోజుల్లో పెట్రోల్ బండ్ల హవా తగ్గిపోనుందని స్పష్టమవుతోంది. ఇప్పటికే VF6, VF7 వంటి ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీలతో భారత ఆటోమొబైల్ ప్రేమికుల దృష్టిని ఆకర్షించిన వియత్నాం కంపెనీ 'విన్ ఫాస్ట్', ఇప్పుడు సామాన్యులకు చేరువయ్యేలా ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లపై కన్నేసింది. 2026 పండగ సీజన్ నాటికి ఈ మూడు స్కూటర్లు మన రోడ్లపై పరుగులు తీసే అవకాశం ఉంది.
లోకల్ తయారీ.. గ్లోబల్ క్వాలిటీ
విన్ ఫాస్ట్ తన స్కూటర్లను విదేశాల నుండి నేరుగా దిగుమతి చేసుకోకుండా, సీకేడీ (Completely Knocked Down) పద్ధతిలో భారత మార్కెట్లోకి తీసుకువస్తోంది. అంటే, విడిభాగాలను దిగుమతి చేసుకుని, తమిళనాడులోని తన సొంత ప్లాంట్లో అసెంబుల్ చేయనుంది. దీనివల్ల ధరలు భారతీయ వినియోగదారులకు అందుబాటులో ఉండటమే కాకుండా, మన దేశ రోడ్ల పరిస్థితులకు అనుగుణంగా వీటిని డిజైన్ చేస్తున్నారు. విన్ ఫాస్ట్ ఇండియా సీఈఓ తపన్ ఘోష్ ఇటీవల ఈ విషయాన్ని ధృవీకరించారు.
రంగంలోకి దిగుతున్న 3 మోడల్స్: ఎవో, ఫెలిజ్, వైపర్
విన్ ఫాస్ట్ గ్లోబల్ పోర్ట్ఫోలియో నుండి మూడు కీలక మోడళ్లు భారత్లోకి రాబోతున్నాయి. అవి:
- విన్ ఫాస్ట్ ఎవో (VinFast Evo): ఇది చూడటానికి క్లాసిక్ లుక్ తో, స్టైలిష్గా ఉంటుంది. దీనిలో 2.4 kWh LFP బ్యాటరీని అమర్చారు. ఇది ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే ఏకంగా 203 నుండి 262 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణిస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది. దీని గరిష్ట వేగం గంటకు 70 కిలోమీటర్లు. ఇది ప్రధానంగా బజాజ్ చేతక్, టీవీఎస్ ఐక్యూబ్ వంటి మోడళ్లకు గట్టి పోటీ ఇవ్వనుంది.
- విన్ ఫాస్ట్ ఫెలిజ్ (VinFast Feliz): ఇది మామూలు స్కూటర్లలా కాకుండా 'అండర్ బోన్' డిజైన్తో వస్తుంది. దీనిలో 3 kWh బ్యాటరీ, 2.8 kW మోటార్ ఉంటాయి. వేరియంట్ను బట్టి ఇది 198 నుండి 262 కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇస్తుంది. ఓలా S1X, ఏథర్ రిజ్టాలకు ఇది ప్రధాన ప్రత్యర్థిగా మారనుంది.
- విన్ ఫాస్ట్ వైపర్ (VinFast Viper): ఇది ఒక 'మాక్సీ స్టైల్' ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్. అంటే భారీ లుక్ తో, ఎక్కువ పవర్ తో వస్తుంది. దీనిలో 4.8 kWh పెద్ద బ్యాటరీని వాడారు. ఇది 156 కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇస్తుంది. ఓలా S1 ప్రో, ఏథర్ 450X వంటి ప్రీమియం స్కూటర్లను ఇష్టపడే వారికి వైపర్ ఒక బెస్ట్ ఆప్షన్ కానుంది.
మార్కెట్ సమీకరణాలు మారబోతున్నాయా?
ప్రస్తుతం భారత ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్ మార్కెట్లో ఓలా ఎలక్ట్రిక్ అగ్రస్థానంలో ఉండగా, టీవీఎస్, బజాజ్, ఏథర్ కంపెనీలు గట్టి పోటీనిస్తున్నాయి. విన్ ఫాస్ట్ తన అద్భుతమైన రేంజ్ (ఒక్క ఛార్జ్పై 250 కి.మీ పైగా), వియత్నామీస్ టెక్నాలజీతో రంగంలోకి దిగితే, ధర విషయంలో కూడా అగ్రెసివ్గా ఉండే అవకాశం ఉంది. తమిళనాడులో తయారీ కేంద్రం ఉండటం ఈ కంపెనీకి కలిసొచ్చే అంశం.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. విన్ ఫాస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లు ఎప్పుడు లాంచ్ అవుతాయి?
విన్ ఫాస్ట్ తన ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లను 2026 ద్వితీయార్థంలో, ప్రధానంగా అక్టోబర్ - నవంబర్ పండగ సీజన్ సమయంలో మార్కెట్లోకి విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది.
2. ఒకసారి ఛార్జ్ చేస్తే ఎంత దూరం ప్రయాణించవచ్చు?
విన్ ఫాస్ట్ ఎవో మరియు ఫెలిజ్ మోడళ్లు వేరియంట్ను బట్టి 200 నుండి 262 కిలోమీటర్ల వరకు రేంజ్ ఇస్తాయని కంపెనీ పేర్కొంది. ఇది ప్రస్తుతం భారత్లో అందుబాటులో ఉన్న చాలా స్కూటర్ల కంటే ఎక్కువే.
3. వీటి ధర ఎంత ఉండవచ్చు?
ధరపై కంపెనీ ఇంకా అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. అయితే ఇవి భారత్లోనే అసెంబుల్ అవుతున్నందున, పోటీని తట్టుకునేలా ₹1.10 లక్షల నుండి ₹1.60 లక్షల మధ్య ఉండే అవకాశం ఉంది.
4. సర్వీస్ సెంటర్లు ఎక్కడ ఉంటాయి?
కంపెనీ ఇప్పటికే కార్ల తయారీ కోసం డీలర్ నెట్వర్క్ను ఏర్పాటు చేస్తోంది. స్కూటర్లు విడుదలయ్యే నాటికి ప్రధాన నగరాల్లో ప్రత్యేక షోరూమ్లు, సర్వీస్ సెంటర్లు అందుబాటులోకి వస్తాయి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.