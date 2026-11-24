శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.
Vinfast VF5 : ధర తక్కువ, రేంజ్ ఎక్కువ- త్వరలోనే విన్ఫాస్ట్ వీఎఫ్5 ఇండియా లాంచ్! నెక్సాన్ ఈవీకి పోటీగా..
భారత బడ్జెట్ ఎలక్ట్రిక్ కార్ల మార్కెట్లో సంచలనం సృష్టించేందుకు వియత్నాం దిగ్గజం విన్ఫాస్ట్ సిద్ధమైంది. 2027లో వీఎఫ్5 కాంపాక్ట్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీని భారత్లో విడుదల చేయనుంది. 370 కిలోమీటర్ల రేంజ్, 10-అంగుళాల భారీ స్క్రీన్తో టాటా నెక్సాన్ ఈవీకి గట్టి పోటీనివ్వనుంది ఈ ఈవీ. వివరాల్లోకి వెళితే..
భారత ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల మార్కెట్లో పట్టు సాధించేందుకు వియత్నాం ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం విన్ఫాస్ట్ దూకుడు పెంచింది. ఇప్పటికే వీఎఫ్6, వీఎఫ్7, వీఎఫ్ ఎంపీవీ7 మోడళ్లతో దేశీయ మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టిన ఈ సంస్థ, 2027లో నాలుగో ప్యాసింజర్ ఎలక్ట్రిక్ కారుగా ‘వీఎఫ్5’ను తీసుకురానుంది. విన్ఫాస్ట్ లైనప్లో అత్యంత సరసమైన ధరలో లభించే ఎంట్రీ-లెవల్ కారు ఇదే కానుంది. నాలుగు మీటర్ల కంటే తక్కువ పొడవు ఉండే ఈ కాంపాక్ట్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీని వారం క్రితమే విన్ఫాస్ట్ వియత్నాంలో సరికొత్త హంగులతో ఆవిష్కరించింది. ఆ అప్డేటెడ్ ఫేస్లిఫ్ట్ మోడల్నే భారత మార్కెట్లోనూ ప్రవేశపెట్టనుంది.
ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా ఈ విభాగంలో టాటా నెక్సాన్ ఈవీ, పంచ్ ఈవీ తిరుగులేని ఆధిపత్యం చెలాయిస్తున్నాయి. సరిగ్గా ఇదే బడ్జెట్ విభాగంలో అత్యాధునిక ఫీచర్లతో విన్ఫాస్ట్ వీఎఫ్5 అడుగుపెట్టనుండటం స్థానిక కారు ప్రేమికుల్లో ఆసక్తి రేకెత్తిస్తోంది.
రెండు బ్యాటరీ ఆప్షన్లు.. 25 నిమిషాల్లోనే ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్!
వియత్నాంలో విడుదలైన కొత్త వీఎఫ్5 ఫేస్లిఫ్ట్ కారును కంపెనీ ‘గ్రీన్’, 'ప్రీమియం' అనే రెండు వేరియంట్లలో అందిస్తోంది. ఎంట్రీ-లెవల్ గ్రీన్ వేరియంట్లో 37.23 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ అమర్చారు; ఇది ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 320 కిలోమీటర్ల రేంజ్ (ఎన్ఈడీసీ సైకిల్) ఇస్తుందని సంస్థ ప్రకటించింది. ఇక టాప్-ఎండ్ ప్రీమియం వేరియంట్లో పెద్దదైన 43 kWh బ్యాటరీని ఇచ్చారు; ఇది ఏకంగా 370 కిలోమీటర్ల రేంజ్ అందిస్తుంది.
రెండు వేరియంట్లలోనూ ముందు చక్రాలకు శక్తినిచ్చే ఎలక్ట్రిక్ మోటార్నే వాడారు. ఇది 72 kW పవర్ని, 180 Nm గరిష్ట టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఛార్జింగ్ వేగం విషయానికొస్తే, ఈ కారు 60 kW వరకు డీసీ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీని సాయంతో గ్రీన్ వేరియంట్ బ్యాటరీ 25 నిమిషాల్లోపు, ప్రీమియం వేరియంట్ బ్యాటరీ 28 నిమిషాల్లో 10 నుంచి 70 శాతం వరకు ఛార్జ్ అవుతాయి. ఇంట్లో వాడే ఏసీ ఛార్జర్ ద్వారా గరిష్టంగా 6.6 kW వేగంతో ఛార్జింగ్ చేసుకోవచ్చు.
సరికొత్త లుక్.. ఆకర్షణీయంగా ముందు, వెనుక డిజైన్!
పాత మోడల్తో పోలిస్తే కొత్త విన్ఫాస్ట్ వీఎఫ్5 రూపురేఖలను విన్ఫాస్ట్ పూర్తిగా మార్చేసింది! కారు ముందు భాగంలో నిటారుగా ఉండే బానెట్, సన్నటి వీ-ఆకారపు డేటైమ్ రన్నింగ్ ల్యాంప్స్ (డీఆర్ఎల్) ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి. ఎల్ఈడీ హెడ్ల్యాంప్లను బంపర్లో కింది భాగంలో నిలువు గీతల పక్కన అమర్చారు. నలుపు రంగు ప్లాస్టిక్ క్లాడింగ్ను తగ్గించి కారుకు మరింత ప్రీమియం రూపాన్ని ఇచ్చారు. పక్క భాగం నుంచి చూస్తే కొత్త డిజైన్ వీల్స్ కనిపిస్తాయి. ఛార్జింగ్ పోర్ట్ను ముందు ఫెండర్పైనే కొనసాగించారు.
కారు వెనుక భాగంలోనూ భారీ మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. గతంలో బంపర్పై ఉన్న టెయిల్ ల్యాంప్లను తొలగించి, వెనుక భాగం అంతా విస్తరించిన ఫుల్-విడ్త్ ఎల్ఈడీ స్ట్రిప్ను ఏర్పాటు చేశారు. రూఫ్ స్పాయిలర్, వెనుక బంపర్ డిజైన్లను కూడా మరింత స్పోర్టీగా తీర్చిదిద్దారు.
క్యాబిన్లో భారీ మార్పులు.. 10-అంగుళాల భారీ స్క్రీన్!
బయటి డిజైన్ తరహాలోనే వీఎఫ్5 లోపలి భాగాన్ని విన్ఫాస్ట్ ఆధునికంగా మార్చింది. పాత డ్యాష్బోర్డు స్థానంలో సరికొత్త డ్యాష్బోర్డు, డోర్ ప్యానెల్స్, ప్రీమియం అప్హోల్స్టరీని తీసుకొచ్చింది. క్యాబిన్లో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించే అంశం సెంటర్ టచ్స్క్రీన్; దీని పరిమాణాన్ని 8 అంగుళాల నుంచి 10 అంగుళాలకు పెంచారు. స్టీరింగ్ వెనుక ఉండే ప్రత్యేక డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ను తొలగించి, ఎలక్ట్రిక్ కారు వేగం, బ్యాటరీ వివరాలు, ఇన్ఫోటైన్మెంట్ నియంత్రణలన్నింటినీ ఈ 10-అంగుళాల సెంట్రల్ స్క్రీన్లోనే చూపించేలా ఏర్పాటు చేశారు.
రెండు స్పోక్లతో కూడిన స్టీరింగ్ వీల్ను చతురస్రాకారపు అంచులతో కొత్తగా తీర్చిదిద్దారు. పాత రోటరీ గేర్ డయల్ స్థానంలో స్టీరింగ్ కాలమ్ వద్ద గేర్ సెలెక్టర్ను ఇచ్చారు. దీనివల్ల సెంటర్ కన్సోల్ వద్ద ఎక్కువ స్థలం కలిసిరాగా, ప్రీమియం వేరియంట్లో వైర్లెస్ ఫోన్ ఛార్జర్ను అమర్చారు.
ప్రీమియం వర్సెస్ గ్రీన్: ఫీచర్లు, భద్రతలో తేడాలివే!
రెండు వేరియంట్ల మధ్య ఫీచర్ల పరంగా స్పష్టమైన వ్యత్యాసం ఉంది. ప్రీమియం వేరియంట్లో 6 ఎయిర్బ్యాగులు, 360-డిగ్రీ కెమెరాలు, టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ (టీపీఎంఎస్), ఎన్ఎఫ్సీ (ఎన్ఎఫ్సీ) కార్డ్ కీ, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, 6 స్పీకర్ల ఆడియో సిస్టమ్, డ్రైవర్ సీటుకు 6-వే మాన్యువల్ అడ్జస్ట్మెంట్ సదుపాయం ఉన్నాయి. వైర్లెస్ ఫోన్ ఛార్జింగ్, యాపిల్ కార్ప్లే, ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, వర్చువల్ అసిస్టెంట్ ఫీచర్లు కూడా ఇందులో లభిస్తాయి.
ఎంట్రీ-లెవల్ గ్రీన్ వేరియంట్లో 2 ఎయిర్బ్యాగులు, 2 స్పీకర్లు, 4-వే మాన్యువల్ అడ్జస్ట్మెంట్ డ్రైవర్ సీటు ఇచ్చారు. అయితే ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, వెనుక సీటు ప్రయాణికులకు ఏసీ వెంట్స్, స్టెబిలిటీ కంట్రోల్, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, హిల్-స్టార్ట్ అసిస్టెన్స్, 60:40 నిష్పత్తిలో మడవగల వెనుక సీటు వంటి కీలక ఫీచర్లను రెండు వేరియంట్లలోనూ అందించారు.
విన్ఫాస్ట్ వీఎఫ్5- భారత మార్కెట్లో ధర ఎంత ఉండొచ్చు?
ఐదుగురు ప్రయాణించే వీఎఫ్5 పొడవు 3,987 మిల్లీమీటర్లు, వెడల్పు 1,772 మిల్లీమీటర్లు, వీల్బేస్ 2,513 మిల్లీమీటర్లుగా ఉన్నాయి. ఎత్తు గ్రీన్ వేరియంట్లో 1,587 ఎంఎం కాగా, ప్రీమియం వేరియంట్లో 1,595 ఎంఎంగా ఉంది. గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ గ్రీన్ మోడల్లో 170 ఎంఎం, ప్రీమియం మోడల్లో 178 ఎంఎం లభిస్తుంది. గ్రీన్ వేరియంట్లో 16-అంగుళాల స్టీల్ వీల్స్, ప్రీమియంలో 17-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్ ఇచ్చారు. ముందు భాగంలో మెక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్స్, వెనుక టార్షన్ బీమ్ యాక్సిల్తో పాటు నాలుగు చక్రాలకు డిస్క్ బ్రేక్లు అమర్చారు. డ్రైవింగ్ అనుభూతి కోసం ఎకో, స్పోర్ట్ మోడ్లతో పాటు నాలుగు స్థాయిల రీజెనరేటివ్ బ్రేకింగ్ సదుపాయం ఉంది.
ఇప్పటికే భారత రోడ్లపై వీఎఫ్5 ఫేస్లిఫ్ట్ టెస్టింగ్ దశలో కనిపించగా, దేశీయంగా దీని డిజైన్ పేటెంట్ కూడా నమోదైంది. వియత్నాంలో గ్రీన్ వేరియంట్ ధర 460 మిలియన్ డాంగ్లు, ప్రీమియం ధర 540 మిలియన్ డాంగ్లుగా ఉంది.
భారత మార్కెట్లో టాటా నెక్సాన్ ఈవీకి గట్టి పోటీ ఇచ్చేలా వీఎఫ్5 ధర, వేరియంట్లను విన్ఫాస్ట్ త్వరలోనే ప్రకటించనుంది.