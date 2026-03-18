    Viral video : హద్దులు దాటేసిన ‘రీల్స్​’ పిచ్చి! తండ్రిని సంచిలో కుక్కి'కొరియర్​' చేద్దామనుకున్న మహిళ..

    సోషల్ మీడియాలో పాపులారిటీ కోసం ఒక కుటుంబం అమానుషానికి ఒడిగట్టింది! బస్సు టికెట్లు దొరకడం లేదనే కంటెంట్​ కోసం తమ ఇంట్లోని వృద్ధుడిని ఏకంగా గన్నీ బ్యాగులో కుక్కి కొరియర్ ఆఫీసులో పార్శిల్ చేయబోయారు.

    Published on: Mar 18, 2026 6:45 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    మనం ఒప్పుకున్నా, ఒప్పుకోకపోయినా.. భారతీయులు చాలా మంది సోషల్​ మీడియాకు బానిసలైపోయారన్న మాట వాస్తవం. మరీ ముఖ్యంగా ఇన్​స్టాగ్రామ్​ 'రీల్స్​' కోసం ఎంతటి దూరానికైనా వెళుతున్నారు, ఎంతటి పిచ్చి పనైనా- అసలు ఆలోచనే లేకుండా చేసేస్తున్నారు. బెంగళూరులో తాజాగా ఇలాంటి ఘటనే ఒకటి వెలుగులోకి వచ్చింది. ఇన్​స్టాగ్రామ్​ రీల్స్​ కంటెంట్​ కోసం ఓ మహిళ ఏకంగా తన తండ్రినే కొరియర్​ చేద్దామనుకుంది. ఆ వృద్ధుడిని సంచిలో కుక్కి, కొరియర్​ ఆఫీసుకు తీసుకెళ్లింది. ఇందుకోసం ఆమె భర్త, అతని కుటుంబసభ్యులు సాయం చేశారు కూడా! ఈ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది.

    వైరల్​ వీడియోని ఓ దృశ్యం..
    వైరల్​ వీడియోని ఓ దృశ్యం..

    అసలేం జరిగింది?

    మంగళవారం నాడు బెంగళూరులోని వ్యాలీకావల్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఉన్న ఒక కొరియర్ సెంటర్‌కు ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఐదుగురు సభ్యులు (భార్యాభర్తలు, అత్త, బావమరిది) వచ్చారు. వారి వెంట ఒక పెద్ద సంచిలో ఒక పార్శిల్ ఉంది. సాధారణ తనిఖీలో భాగంగా ఆ పార్శిల్‌లో ఏముందని సిబ్బంది ప్రశ్నించగా, ఆ కుటుంబ సభ్యులు స్పందించలేదు.

    అప్పుడే అక్కడి సిబ్బందికి అనుమానం వచ్చింది. ఆ వెంటనే ఆ పార్సిల్​ లోపల కదలికలను గుర్తించారు. వెంటనే తీసి చూస్తే, లోపలి నుంచి ఒక వృద్ధుడు బయటకు వచ్చాడు. అది చూసి ఆ సిబ్బంది షాక్​ అయ్యారు.

    ఆ వృద్ధుడు, సదరు మహిళ తండ్రి అని తెలుసుకుని మరింత షాక్​ అయ్యారు. అప్పటికే గాలి ఆడక ఆ వృద్ధుడు తీవ్ర అస్వస్థతకు గురై, ఊపిరి తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నట్లు గుర్తించారు.

    కారణం వింటే మైండ్ బ్లాక్ అవ్వాల్సిందే!

    ఎందుకు ఇలా చేశారని నిలదీయగా, ఆ కుటుంబం చెప్పిన సమాధానం విని సిబ్బంది నోరెళ్లబెట్టారు. ఉగాది, రంజాన్ పండుగల నేపథ్యంలో బస్సు టికెట్లు దొరకడం లేదని, అందుకే ఇలా 'మనిషిని కొరియర్ చేయడం' ఒక్కటే దారి మిగిలిందని సోషల్ మీడియాలో ఒక ఫన్నీ రీల్ తీయడానికి ఈ ప్లాన్ చేశారట.

    అంతేకాదు, తప్పు పట్టుకున్నందుకు సిగ్గుపడాల్సింది పోయి.. "మేము అంత దూరం నుంచి కష్టపడి వచ్చాం కాబట్టి, మా పార్శిల్‌ను పంపించాల్సిందే" అంటూ కొరియర్ సిబ్బందితో వాదనకు దిగడం గమనార్హం.

    మనిషిని కొరియర్​ చేయడం కుదరదు అని సిబ్బంది తేల్చిచెప్పారు. “సంచిలో మనిషిని పార్సిల్​ చేయలేకపోతే ఇక వ్యాపారం నడపడం దేనికి?” అని ఎదురు ప్రశ్నించారు.

    అంతేకాదు, “ఇంత దూరం కష్టపడి వచ్చాము. పార్సిల్​ చేయకపోతే, మా ఖర్చులకు డబ్బులు ఇవ్వండి. మా ఎనర్జీ వృథా అయ్యింది,” అని కూడా అన్నారట.

    “మీరు చేయకపోతేనేం! మేము వేరే కొరియర్​ ఆఫీసును వెతుక్కుంటాము,” అంటూ బయటకు వెళుతుండగా పోలీసులు ఎంట్రీ ఇచ్చారు.

    పోలీసుల రంగప్రవేశం

    విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని ఆ కుటుంబాన్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పోలీస్ స్టేషన్‌లో తమ తప్పును అంగీకరిస్తూ ఆ కుటుంబ సభ్యులు క్షమాపణ వీడియోను రికార్డ్ చేశారు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి వెర్రి చేష్టలు చేయవద్దని హెచ్చరించి, పోలీసులు వారిని వదిలిపెట్టారు.

    “ఈ ఘటనలో ఎలాంటి కేసు నమోదు చేయలేదు. బాధితుడు లేదా కొరియర్​ ఏజెన్సీ సిబ్బంది ఫిర్యాదు చేస్తే, అప్పుడు కేసు పెడతాము,” అని ఓ పోలీసు వివరించారు.

    సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​గా మారిన వీడియోని ఇక్కడ చూడండి :

    రీల్స్ మోజులో ప్రాణాలతో చెలగాటమా?

    సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఫాలోవర్లను పెంచుకోవాలనే తాపత్రయం మనుషులను ఎంత దిగజారుస్తుందో ఈ ఘటన నిరూపిస్తోంది. ఒక వృద్ధుడి ప్రాణాలతో చెలగాటం ఆడటం నేరం మాత్రమే కాదు, నైతిక విలువలకు విరుద్ధం. క్రియేటివిటీ పేరుతో చేసే ఇలాంటి పనులు ప్రాణాంతకంగా మారుతాయని గుర్తించాలి. పోలీసులు కేవలం హెచ్చరికతో వదిలేయకుండా, ఇతరులకు గుణపాఠంగా ఉండేలా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.

    ఇన్‌స్టాగ్రామ్ రీల్స్ వ్యసనాన్ని తగ్గించుకోవడం ఎలా? (FAQs)

    1. రీల్స్ చూడటం ఒక వ్యసనంగా మారిందని గుర్తించడం ఎలా? దీని నుంచి బయటపడటానికి మొదటి అడుగు ఏమిటి?

    మీరు కేవలం ఐదు నిమిషాలు అని ఫోన్ తీసి, గంటల తరబడి సమయం తెలియకుండా రీల్స్ స్క్రోల్ చేస్తున్నారంటే మీరు ఆ వ్యసనంలో ఉన్నట్లే. దీని నుంచి బయటపడటానికి మొదటి మార్గం 'స్క్రీన్ టైమ్ లిమిట్' సెట్ చేసుకోవడం. ఇన్‌స్టాగ్రామ్ సెట్టింగ్స్‌లోనే 'Daily Limit' అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. మీరు రోజుకు 30 లేదా 45 నిమిషాలు అని ఫిక్స్ చేసుకుంటే, ఆ సమయం అవ్వగానే యాప్ మీకు అలర్ట్ పంపిస్తుంది. ఇది మీ అతి వినియోగాన్ని అడ్డుకోవడానికి అద్భుతమైన ప్రారంభం.

    2. రీల్స్ చూడాలనే కోరిక కలిగినప్పుడు దాన్ని ఎలా నియంత్రించుకోవాలి?

    రీల్స్ అల్గారిథమ్ మనకు నచ్చిన కంటెంట్‌ను వరుసగా చూపిస్తూ మనల్ని కట్టిపడేస్తుంది. దీనికి విరుగుడుగా 'నోటిఫికేషన్లు ఆఫ్ చేయడం' ఉత్తమ మార్గం. ఫోన్‌కు ఏదైనా నోటిఫికేషన్ వచ్చినప్పుడల్లా మనం యాప్ ఓపెన్ చేసి, తెలియకుండానే రీల్స్ లోకి వెళ్లిపోతాం. నోటిఫికేషన్లు రాకపోతే ఫోన్ వైపు చూసే అవకాశం తగ్గుతుంది. అలాగే, ఖాళీ సమయాల్లో ఫోన్‌కు బదులు పుస్తకం చదవడం లేదా చిన్నపాటి నడక వంటి ఇతర అలవాట్లను అలవర్చుకోవడం ద్వారా ఆ 'కోరిక'ను మళ్లించవచ్చు.

    3. డిజిటల్ డిటాక్స్ (Digital Detox) అంటే ఏంటి? ఇది రీల్స్ అడిక్షన్‌ను తగ్గించడంలో ఎలా సహాయపడుతుంది?

    వారంలో కనీసం ఒక రోజు లేదా రోజులో కొన్ని గంటల పాటు (ఉదాహరణకు రాత్రి 9 గంటల తర్వాత) స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు పూర్తిగా దూరంగా ఉండటాన్ని డిజిటల్ డిటాక్స్ అంటారు. రీల్స్ వ్యసనం వల్ల మన మెదడులో 'డోపమైన్' అనే ఫీల్​ గుడ్​ హార్మోన్ విడుదలవుతుంది, ఇది మనల్ని మళ్లీ మళ్లీ చూడమని ప్రేరేపిస్తుంది. డిజిటల్ డిటాక్స్ పాటించడం వల్ల మెదడుకు విశ్రాంతి దొరుకుతుంది, మన ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది. బెడ్ రూమ్​లోకి ఫోన్ తీసుకెళ్లకపోవడం వంటి చిన్న నియమాలు మీ మానసిక ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి.

