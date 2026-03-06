Edit Profile
    Electric cars : ఆఫీసు ప్రయాణాలకు ఎలక్ట్రిక్ కారు కొనాలా? రేంజ్ ఆందోళన లేని టాప్ 5 ఎలక్ట్రిక్​ కార్లు..

    Best electric cars :  ఎలక్ట్రిక్ కార్లంటే అనగానే చాలామందికి 'రేంజ్' గురించిన ఆందోళన ఉంటుంది. అయితే, మీ రోజువారీ ప్రయాణం 40 కిలోమీటర్ల లోపే ఉంటే.. రేంజ్ కంటే కారులోని సౌకర్యాలు, ఫీచర్స్​కే ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం మంచిది. అటువంటి వారి కోసం మార్కెట్​లో అందుబాటులో ఉన్న 5 ఈవీల వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Mar 06, 2026 7:30 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ఎలక్ట్రిక్ కార్ల కొనుగోలుదారుల్లో చాలా మందిని వేధించే అతిపెద్ద సమస్య ‘రేంజ్ యాంగ్జైటీ’. అంటే ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే కారు ఎంత దూరం వెళుతుంది? దారి మధ్యలో ఛార్జింగ్ అయిపోతే ఏంటి? అనే ఆందోళన. అయితే, మీ రోజువారీ ప్రయాణాలు తరచుగా ఉన్నప్పటికీ, అవి తక్కువ దూరాలకే పరిమితమైతే ఈ ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరమే లేదు. అటువంటి సందర్భాల్లో, సింగిల్ ఛార్జ్ రేంజ్ కంటే కారు ఇచ్చే రిఫైన్‌మెంట్, లోపలి సౌకర్యాలకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి.

    ఎంజీ విండ్సర్​ ఈవీ..
    ఎంజీ విండ్సర్​ ఈవీ..

    ఒకవేళ మీ రోజువారీ ప్రయాణం 40 కిలోమీటర్ల లోపు ఉంటే, మీరు పరిగణనలోకి తీసుకోవాల్సిన 5 ఉత్తమ ఎలక్ట్రిక్ కార్ల లిస్ట్​ని ఇక్కడ చూసేయండి..

    రోజువారీ వినియోగం కోసం టాప్​-5 ఎలక్ట్రిక్​ కార్లు..

    1. టాటా పంచ్ ఈవీ- రూ. 9.69 లక్షలు

    టాటా పంచ్ ఈవీ ఫేస్‌లిఫ్ట్ వెర్షన్ సరికొత్త డిజైన్, అప్‌గ్రేడెడ్ టెక్నాలజీ, కొత్త బ్యాటరీ ప్యాక్ ఆప్షన్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనిలోని 30 కేడబ్ల్యూహెచ్​ బ్యాటరీ (మిడ్-రేంజ్ వేరియంట్) ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 275 కిలోమీటర్ల రేంజ్ (సీ75 సర్టిఫైడ్) ఇస్తుంది. ఇది మన దైనందిన అవసరాలకు సరిగ్గా సరిపోతుంది.

    ముఖ్య ఫీచర్లు: ఫ్రంట్ వెంటిలేటెడ్ సీట్లు, వాయిస్ అసిస్టెడ్ ఎలక్ట్రిక్ సన్‌రూఫ్, వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్.

    అదనపు ప్రయోజనాలు: ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్, కూల్డ్ గ్లోవ్ బాక్స్, ఏఐ వాయిస్ అసిస్టెంట్ సపోర్ట్. ముఖ్యంగా దీని డోర్లు 90 డిగ్రీల కోణంలో తెరుచుకోవడం వల్ల కారులోకి ఎక్కడం, దిగడం చాలా సులభంగా ఉంటుంది.

    బీఏఏఎస్​ (బ్యాటరీ యాజ్​ ఏ సర్వీస్​) స్కీమ్​తో ఈ ఎలక్ట్రిక్​ ఎస్​యూవీ ధర ఇంకా తగ్గుతుంది.

    2. ఎంజీ విండ్సర్ ఈవీ- రూ. 9.99 లక్షలు

    స్మూత్ పర్ఫార్మెన్స్, లాంజ్ లాంటి ఇంటీరియర్స్ కోరుకునే వారికి ఎంజీ విండ్సర్ ఈవీ సరైన ఎంపిక. అంతేకాదు, ఇండియాలో బెస్ట్​ సెల్లింగ్​ ఎలక్ట్రిక్​ కారు ఇదే. దీనిలోని 38 కేడబ్ల్యూహెచ్​ వేరియంట్ 332 కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇస్తుంది. దీని ఫ్రంట్ మౌంటెడ్ మోటార్ 135 హెచ్​పీ పవర్, 200 ఎన్​ఎం టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

    ముఖ్య ఫీచర్లు: భారీ 15.6 ఇంచ్​ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ డిస్‌ప్లే, డిజిటల్ క్లస్టర్, వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు.

    లగ్జరీ సౌకర్యాలు: తొమ్మిది స్పీకర్ల ఇన్ఫినిటీ ఆడియో సిస్టమ్, పవర్డ్ టెయిల్‌గేట్, యాంబియంట్ లైటింగ్, పనోరమిక్ గ్లాస్‌రూఫ్. దీని వెనుక సీట్లను 135 డిగ్రీల వరకు వెనక్కి వాల్చుకోవచ్చు. ఇది ప్రయాణికులకు అత్యున్నత సౌకర్యాన్ని ఇస్తుంది.

    ఇందులో కూడా బీఏఏఐ ఆప్షన్​ ఉంది.

    3. విన్‌ఫాస్ట్ వీఎఫ్​6 - రూ. 17.29 లక్షలు

    వియత్నాంకు చెందిన దిగ్గజ ఈవీ బ్రాండ్ అయిన విన్‌ఫాస్ట్ నుంచి వచ్చిన ఎంట్రీ లెవల్ మోడల్ ఇది. కూపే-ఎస్​యూవీ రూపంలో ఉండే ఈ కారు ఇంటీరియర్స్ చాలా ఎలిగెంట్‌గా ఉంటాయి. దీనిలో 59.6 కేడబ్ల్యూహెచ్​ బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉంది.

    వేరియంట్లు: 'ఎకో' వేరియంట్ 178 బీహెచ్​పీ పవర్, 399 కిమీ రేంజ్, 'ప్లస్' వేరియంట్ 204 బీహెచ్​ పవర్, 381 కిమీ రేంజ్ ఇస్తాయి.

    ఇంటీరియర్: ప్రీమియం వేగన్ లెదర్ అప్​హోలిస్ట్రీ, 8-వే పవర్డ్ డ్రైవర్ సీట్, 12.9 ఇంచ్​ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్. డ్యూయల్ జోన్ ఆటో ఏసీ, పీఎం 1.0 ఎయిర్ ఫిల్టర్, కలర్డ్ హెడ్-అప్ డిస్‌ప్లే (హెచ్​యూడీ) వంటి అత్యాధునిక ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి.

    4. బీఎండబ్ల్యూ ఐఎక్స్​1 ఎల్​డబ్ల్యూబీ - రూ. 50.90 లక్షలు

    లగ్జరీ ఈవీ విభాగంలోకి అడుగుపెట్టాలనుకునే వారికి ఐఎక్స్​1 లాంగ్ వీల్ బేస్ మోడల్ ఒక గొప్ప ఆప్షన్. దీని వీల్ బేస్ సాధారణ మోడల్ కంటే 108 ఎంఎం ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల లోపల స్పేస్​ చాలా విశాలంగా ఉంటుంది.

    సామర్థ్యం: 66.4 కేడబ్ల్యూహెచ్​ బ్యాటరీ ప్యాక్ ఏకంగా 531 కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇస్తుంది. దీని మోటార్ 204 బీహెచ్​పీ పవర్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

    సౌకర్యాలు: వైడ్‌స్క్రీన్ కర్వ్డ్ డిజిటల్ డిస్‌ప్లే, 12 స్పీకర్ల హర్మాన్ కార్డన్ మ్యూజిక్ సిస్టమ్, వైర్‌లెస్ ఛార్జర్. వెనుక సీట్లు 28.5 డిగ్రీల వరకు వాలుతాయి. ఇది సెకండ్ రో ప్రయాణికులకు విలాసవంతమైన ప్రయాణాన్ని అందిస్తుంది.

    5. ఎంజీ సైబర్‌స్టర్ - రూ. 74.99 లక్షలు

    ఈ జాబితాలో అత్యంత ప్రీమియం అండ్​ స్టైలిష్ మోడల్ ఇది. ఎలక్ట్రిక్ రోడ్‌స్టర్ డిజైన్, సిజర్ స్టైల్ డోర్లు (పైకి తెరుచుకునేవి), సాఫ్ట్-టాప్ రూఫ్ దీనికి ఒక అద్భుతమైన రూపాన్ని ఇస్తాయి. ఇది పూర్తిగా విదేశాల్లో తయారై (సీబీయూ) ఇక్కడకు వస్తుంది.

    పర్ఫార్మెన్స్: 77 కేడబ్ల్యూహెచ్​ బ్యాటరీ, డ్యూయల్ మోటార్ సెటప్‌తో ఏకంగా 503 బీహెచ్​పీ పవర్, 725 ఎన్​ఎం టార్క్‌ను అందిస్తుంది. దీని రేంజ్ 510 కిలోమీటర్లు.

    ఇంటీరియర్: డ్రైవర్ ఫోకస్డ్ డిజైన్, ట్రిపుల్ స్క్రీన్ సెటప్ (రెండు 7-ఇంచ్​ స్క్రీన్లు, ఒక 10.25- ఇంచ్​ డిస్‌ప్లే), బోస్ ఆడియో సిస్టమ్, వెంటిలేటెడ్ సీట్లు దీని ప్రత్యేకతలు.

    (గమనిక: పైన పేర్కొన్న ధరలన్నీ ఎక్స్-షోరూమ్ రేట్లు)

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు-

    1. నా ఎలక్ట్రిక్ కారు సింగిల్ ఛార్జ్ రేంజ్‌ను మెరుగుపరచుకోవడానికి డ్రైవింగ్ శైలిలో ఎలాంటి మార్పులు చేసుకోవాలి?

    మీ డ్రైవింగ్ విధానం.. రేంజ్‌పై భారీ ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. రేంజ్ పెంచుకోవడానికి ఈ కింది పద్ధతులు పాటించండి:

    రీజెనరేటివ్ బ్రేకింగ్ : కారులోని రీజెనరేటివ్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్‌ను గరిష్ట స్థాయిలో ఉపయోగించండి. మీరు యాక్సిలరేటర్ నుంచి కాలు తీసినప్పుడు, కారు మోటార్ ఒక జనరేటర్‌లా పనిచేసి బ్యాటరీని తిరిగి ఛార్జ్ చేస్తుంది. ఇది ముఖ్యంగా సిటీ ట్రాఫిక్‌లో రేంజ్‌ను గణనీయంగా పెంచుతుంది.

    స్థిరమైన వేగం: కారును అకస్మాత్తుగా వేగవంతం చేయడం లేదా సడన్ బ్రేకులు వేయడం తగ్గించాలి. స్థిరమైన వేగంతో ప్రయాణించడం వల్ల బ్యాటరీపై ఒత్తిడి తగ్గుతుంది.

    2. కారులోని ఏ ఇతర అంశాలు రేంజ్‌ను ప్రభావితం చేస్తాయి? వాటిని ఎలా నియంత్రించాలి?

    కేవలం డ్రైవింగ్ మాత్రమే కాకుండా, కారు నిర్వహణ కూడా రేంజ్‌కు కీలకం:

    టైర్ ప్రెజర్: టైర్లలో గాలి తక్కువగా ఉంటే రోలింగ్ రెసిస్టెన్స్ పెరిగి బ్యాటరీ త్వరగా అయిపోతుంది. తయారీదారు సూచించిన సరైన టైర్ ప్రెజర్‌ను ఎప్పుడూ మెయింటైన్ చేయాలి.

    ఏసీ వినియోగం: విపరీతమైన ఎండల్లో ఏసీని అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఉంచడం వల్ల రేంజ్ 10-15% వరకు తగ్గే అవకాశం ఉంది. కారును స్టార్ట్ చేసే ముందు కిటికీలు తెరిచి వేడి గాలిని బయటకు పంపి, ఆ తర్వాత ఏసీని 'ఎకో మోడ్'లో వాడటం వల్ల రేంజ్‌ను ఆదా చేయవచ్చు.

