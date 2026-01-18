Edit Profile
    6200ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీతో Vivo X200T.. అతి త్వరలోనే లాంచ్​! ధర, ఫీచర్లు..

    వివో నుంచి రాబోతున్న ఫ్లాగ్‌షిప్ స్మార్ట్‌ఫోన్ 'వివో ఎక్స్​200టీ' త్వరలో భారత్‌లో విడుదల కానుంది. 12జీబీ ర్యామ్, Zeiss కెమెరాలు, శక్తివంతమైన డైమెన్సిటీ 9400+ చిప్‌సెట్‌ వంటి ఫీచర్లతో వస్తున్న ఈ ఫోన్ ధర సహా ఇతర వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Jan 18, 2026 6:40 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    వివో ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్! ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న 'వివో X200T' స్మార్ట్‌ఫోన్ భారత్‌లో అడుగుపెట్టడానికి సిద్ధమైంది. ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ ప్లాట్‌ఫామ్ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఇప్పటికే దీనికి సంబంధించిన ప్రత్యేక పేజీ లైవ్ కావడంతో, ఈ ఫోన్ విడుదల అతి సమీపంలోనే ఉందని స్పష్టమైంది. అయితే అధికారిక ప్రకటన కంటే ముందే ఈ స్మార్ట్​ఫోన్ ధర, డిజైన్, అదిరిపోయే ఫీచర్లు నెట్టింట లీక్ అయ్యాయి. ఆ వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    వివో ఎక్స్​200టీ..
    వివో ఎక్స్​200టీ..

    వివో ఎక్స్​200టీ ధర ఎంత ఉండవచ్చు?

    ప్రముఖ టిప్‌స్టర్ అభిషేక్ యాదవ్ సమాచారం ప్రకారం.. వివో ఎక్స్​200టీ రెండు వేరియంట్లలో అందుబాటులోకి రానుంది:

    12GB + 256GB వేరియంట్: రూ. 59,999

    12GB + 512GB వేరియంట్: రూ. 69,999

    ఇది బ్లాక్, పర్పుల్ వంటి స్టైలిష్ రంగుల్లో లభించనుందని తెలుస్తోంది. అయితే ధర విషయంలో కంపెనీ నుంచి ఇంకా అధికారిక ధృవీకరణ రావాల్సి ఉంది.

    వివో ఎక్స్​200టీ లుక్ అదిరిపోయింది!

    లీక్ అయిన రెండర్స్ (ఫోటోల) ప్రకారం.. ఈ స్మార్ట్​ఫోన్ వెనుక భాగంలో ఒక పెద్ద వృత్తాకార కెమెరా మాడ్యూల్ ఉంది. ఇందులో మూడు కెమెరాలు అమర్చారు. ముందు వైపు పంచ్-హోల్ డిస్‌ప్లేతో ఈ స్మార్ట్​ఫోన్ చాలా ప్రీమియంగా కనిపిస్తోంది. కుడివైపు వాల్యూమ్, పవర్ బటన్లు ఉండగా.. ఎడమ వైపు క్లీన్‌గా ఉంటుంది.

    వివో ఎక్స్​200టీ కీలక ఫీచర్లు (అంచనా)..

    డిస్‌ప్లే: 6.67-ఇంచ్​ 1.5కే అమోలెడ్ డిస్‌ప్లే.

    ప్రాసెసర్: అత్యంత వేగవంతమైన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9400+ చిప్‌సెట్.

    కెమెరా: ఇందులో 50ఎంపీ మెయిన్ కెమెరా (సోనీ ఎల్​వైటీ-702), 50ఎంపీ అల్ట్రావైడ్, 50ఎంపీ పెరిస్కోప్ కెమెరాతో కూడిన Zeiss లెన్స్ సెటప్ ఉండనుంది. సెల్ఫీల కోసం 32ఎంపీ కెమెరా ఉంటుంది.

    • అమెజాన్​ సేల్​లో ఐఫోన్ 17 సిరీస్‌పై కళ్లుచెదిరే ఆఫర్లు.. భారీగా తగ్గిన ధరలు! పూర్తి వివరాలు తెలుసుకునేందుకు ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

    బ్యాటరీ: 6,200ఎంఏహెచ్​ భారీ బ్యాటరీ. దీనికి తోడు 90డబ్ల్యూ వైర్డ్, 40డబ్ల్యూ వైర్‌లెస్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్.

    సాఫ్ట్‌వేర్: ఈ వివో ఎక్స్​200టీ స్మార్ట్​ఫోన్​ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత ఆరిజిన్ ఓఎస్ 6పై పనిచేస్తుంది. ఐదేళ్ల పాటు సాఫ్ట్‌వేర్ అప్‌డేట్లు, ఏడేళ్ల సెక్యూరిటీ అప్‌డేట్లకు కంపెనీ హామీ ఇస్తుందని సమాచారం.

    ఇతర ఫీచర్లు: వాటర్​, డస్ట్​ నుంచి ప్రొటెక్షన్​ కోసం ఐపీ68/ ఐపీ69 రేటింగ్, 3డీ అల్ట్రాసోనిక్ ఇన్-డిస్‌ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ వంటి అత్యాధునిక ఫీచర్లు కూడా ఉన్నాయి.

    కాగా, లాంచ్​ డేట్​, ధర సహా ఇతర విషయాలపై వివో సంస్థ అధికారిక ప్రకటన చేయాల్సి ఉంది.

    మొత్తానికి అదిరిపోయే కెమెరా, పవర్ ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్‌ను కోరుకునే టెక్ ప్రియులకు వివో ఎక్స్​200టీ ఒక బెస్ట్ ఆప్షన్ అవుతుందని మార్కెట్​ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. ఇండియాలో వివోకి ఉన్న బ్రాండ్​ వాల్యూని ఈ ఫోన్​ మరింత పెంచుతుందని అభిప్రాయపడుతున్నాయి.

