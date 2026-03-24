    భారతీయులు సిద్ధంగా ఉండాలి.. పెట్రోల్, గ్యాస్ సరఫరాపై ప్రభావం? ప్రధాని మోదీ కీలక హెచ్చరిక

    పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు దీర్ఘకాలం కొనసాగే అవకాశం ఉందని, దేశ ప్రజలు ఏ సవాలునైనా ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలని ప్రధాని మోదీ పిలుపునిచ్చారు. రాజ్యసభలో బడ్జెట్ సమావేశాల సందర్భంగా ఆయన ఇంధన భద్రత, భారతీయుల రక్షణపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆ వివరాలు ఇవే..

    Published on: Mar 24, 2026 6:18 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    పశ్చిమాసియా (Middle East)లో నెలకొన్న యుద్ధ వాతావరణం ప్రపంచ దేశాలను వణికిస్తోంది. ఈ ఉద్రిక్తతలు కేవలం ఆ ప్రాంతానికే పరిమితం కాకుండా, భారత్‌పై కూడా దీర్ఘకాలిక ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. మంగళవారం రాజ్యసభలో బడ్జెట్ సమావేశాల సందర్భంగా ఆయన ప్రసంగిస్తూ.. అంతర్జాతీయ పరిణామాల దృష్ట్యా భారతీయులందరూ సిద్ధంగా ఉండాలని సూచించారు.

    భారతీయులు సిద్ధంగా ఉండాలి.. పెట్రోల్, గ్యాస్ సరఫరాపై ప్రభావం? ప్రధాని హెచ్చరిక (Sansad TV)
    భారతీయులు సిద్ధంగా ఉండాలి.. పెట్రోల్, గ్యాస్ సరఫరాపై ప్రభావం? ప్రధాని హెచ్చరిక (Sansad TV)

    భారత్‌కు ఎదురుకానున్న సవాళ్లు ఏమిటి?

    ఇజ్రాయెల్-ఇరాన్ మధ్య సాగుతున్న ఈ ఘర్షణలు ఇప్పటికే మూడు వారాలు దాటాయి. దీనివల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంధన మార్కెట్ అతలాకుతలమవుతోందని ప్రధాని పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా భారత్‌కు ఈ పరిస్థితి ఎందుకు ఆందోళనకరంగా మారిందంటే:

    • హార్ముజ్ జలసంధి మూసివేత: ఇరాన్ సైన్యం (IRGC) కీలకమైన హార్ముజ్ జలసంధిని మూసివేయడంతో సముద్ర మార్గంలో వాణిజ్యం నిలిచిపోయింది. దీనివల్ల పెట్రోల్, డీజిల్, గ్యాస్, ఎరువుల సరఫరాకు తీవ్ర ఆటంకం కలుగుతోంది.
    • భారతీయ సిబ్బంది చిక్కుకుపోవడం: ఈ ప్రాంతంలో ప్రయాణిస్తున్న అనేక నౌకలు నిలిచిపోయాయి. వాటిలో పెద్ద సంఖ్యలో భారతీయ సిబ్బంది ఉన్నారు.
    • కోటి మంది భారతీయుల భద్రత: పశ్చిమాసియా దేశాల్లో సుమారు ఒక కోటి మంది భారతీయులు నివసిస్తున్నారు. వారి రక్షణ ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అతిపెద్ద సవాలుగా మారింది.

    శాంతి స్థాపనే లక్ష్యం.. దౌత్యమే మార్గం

    యుద్ధం మొదలైనప్పటి నుంచి భారత్ క్రియాశీలకంగా వ్యవహరిస్తోందని మోదీ వివరించారు.

    "మేము గల్ఫ్ దేశాలు, అమెరికా, ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ నాయకులతో నిరంతరం సంప్రదింపులు జరుపుతున్నాం. చర్చలు, దౌత్యం ద్వారానే శాంతిని పునరుద్ధరించాలని భారత్ బలంగా నమ్ముతోంది" అని ప్రధాని స్పష్టం చేశారు.

    పౌరులు, పౌర మౌలిక సదుపాయాలపై దాడులు చేయడం ఏమాత్రం ఆమోదయోగ్యం కాదని ఆయన ఖండించారు. మానవత్వానికి నష్టం కలిగించే ఏ చర్య కూడా ఎవరికీ మేలు చేయదని ఆయన గుర్తుచేశారు.

    భారతీయుల రక్షణ కోసం 'ఆపరేషన్స్'

    యుద్ధ ప్రాంతాల్లో చిక్కుకున్న భారతీయుల భద్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నట్లు ప్రభుత్వం తెలిపింది. ఇప్పటివరకు సుమారు 3.75 లక్షల మంది భారతీయులు సురక్షితంగా స్వదేశానికి చేరుకున్నారు. ఇందులో ఇరాన్ నుంచి వచ్చిన 700 మంది వైద్య విద్యార్థులు కూడా ఉన్నారు. ప్రవాస భారతీయుల రక్షణపై గల్ఫ్ దేశాల నుంచి తమకు భరోసా లభించిందని ప్రధాని చెప్పారు.

    ముందస్తు జాగ్రత్తలు: పెట్రోల్, గ్యాస్ నిల్వలు సిద్ధం

    ఇంధన అవసరాల కోసం గతంలో కేవలం 27 దేశాలపై ఆధారపడిన భారత్, గడిచిన 11 ఏళ్లలో ఆ సంఖ్యను 41కి పెంచుకుంది. దీనివల్ల సరఫరాలో అంతరాయం కలిగినా ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

    • వ్యూహాత్మక నిల్వలు (Strategic Reserves): అత్యవసర పరిస్థితుల కోసం భారత్ ఇప్పటికే 5.3 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నుల చమురు నిల్వలను సిద్ధం చేసింది. దీనిని 6.5 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నులకు పెంచే పనులు జరుగుతున్నాయి.
    • చమురు కంపెనీలు తగినంత పెట్రోల్, డీజిల్ నిల్వలను కలిగి ఉన్నాయని, దేశంలో ఇంధన సరఫరాకు ఎలాంటి లోటు రాకుండా అన్ని చర్యలు తీసుకున్నామని ప్రధాని ప్రజలకు హామీ ఇచ్చారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. పశ్చిమాసియా యుద్ధం వల్ల సామాన్యులపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉంటుంది?

    ముడి చమురు సరఫరా తగ్గితే పెట్రోల్, డీజిల్, వంట గ్యాస్ ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే ఎరువుల దిగుమతి తగ్గి వ్యవసాయంపై కూడా ప్రభావం పడవచ్చు.

    2. హార్ముజ్ జలసంధి ప్రాముఖ్యత ఏమిటి?

    ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యంత కీలకమైన చమురు రవాణా మార్గం. ప్రపంచానికి కావాల్సిన చమురులో దాదాపు ఐదో వంతు ఈ మార్గం గుండానే వెళ్తుంది. ఇది మూతపడితే గ్లోబల్ ఎనర్జీ సంక్షోభం ఏర్పడుతుంది.

    3. యుద్ధ ప్రాంతాల్లో ఉన్న భారతీయుల కోసం ప్రభుత్వం ఏం చేస్తోంది?

    విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ నిరంతరం గల్ఫ్ దేశాలతో టచ్‌లో ఉంది. ఇప్పటికే లక్షల మందిని స్వదేశానికి తరలించారు. అత్యవసర సహాయం కోసం హెల్ప్‌లైన్ నంబర్లను కూడా ఏర్పాటు చేశారు.

    News/News/భారతీయులు సిద్ధంగా ఉండాలి.. పెట్రోల్, గ్యాస్ సరఫరాపై ప్రభావం? ప్రధాని మోదీ కీలక హెచ్చరిక
    News/News/భారతీయులు సిద్ధంగా ఉండాలి.. పెట్రోల్, గ్యాస్ సరఫరాపై ప్రభావం? ప్రధాని మోదీ కీలక హెచ్చరిక
