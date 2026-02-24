CBSE board exams : 10వ తరగతి పరీక్షల తర్వాత.. నెక్ట్స్ ఏంటి? మీ బంగారు భవిష్యత్తు కోసం గైడ్..
ప్రస్తుతం దేశంలో పరీక్షల సీజన్ నడుస్తోంది. మరీ ముఖ్యంగా 10వ తరగతి విద్యార్థుల ముందు ఇప్పుడు అతిపెద్ద ప్రశ్న ఉంటుంది. అదే.. ‘నెక్ట్స్ ఏంటి?’ అని! ఈ నేపథ్యంలోనే 10వ తరగతి పరీక్షల అనంతరం విద్యార్థులకు ఉన్న ఆప్షన్స్ని, వాటిల్లో ఏది ఉత్తమం? అనేది ఎలా తెలుసుకోవాలి? వంటి విషయాలను ఇక్కడ చూసేయండి..
ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా సీబీఎస్ఈ బోర్డు పరీక్షలు 2026 జరుగుతున్నాయి. రేపో, ఎల్లుండో వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఎస్ఎస్సీ పరీక్షలు కూడా మొదలవుతాయి. అయితే, 10వ తరగతి పరీక్షలు ముగియగానే విద్యార్థుల ముందున్న అతిపెద్ద ప్రశ్న.. 'నెక్ట్స్ ఏంటి?'. ఏ స్ట్రీమ్ (గ్రూప్) ఎంచుకోవాలనే నిర్ణయం కేవలం ఒక రెండేళ్ల చదువుకు సంబంధించింది మాత్రమే కాదు, అది మీ జీవితకాల కెరీర్కు పునాది! సైన్స్, కామర్స్ లేదా ఆర్ట్స్.. ఇలా ఏ దారిలో వెళ్లాలో తెలియక చాలామంది విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు అయోమయానికి గురవుతుంటారు. మీ ఆసక్తికి తగ్గట్టుగా సరైన నిర్ణయం ఎలా తీసుకోవాలో వివరించే ప్రత్యేక కథనం ఇది.
10వ తరగతి తర్వాత అందుబాటులో ఉన్న ప్రధాన ఆప్షన్స్..
1. సైన్స్ స్ట్రీమ్
వస్తువులు ఎలా పనిచేస్తాయనే కుతూహలం, ప్రయోగాలు చేయాలనే తపన, లెక్కలు, ఫార్ములాలతో ఇబ్బంది లేని విద్యార్థులకు సైన్స్ సరైన వేదిక. ఇందులో ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయాలజీ, మ్యాథమెటిక్స్ ప్రధాన సబ్జెక్టులుగా ఉంటాయి. ఈ సబ్జెక్టులు విద్యార్థుల్లో తార్కిక ఆలోచనను, పరిశీలనా శక్తిని పెంపొందిస్తాయి.
కెరీర్ అవకాశాలు: ఇంజనీరింగ్, మెడికల్, ఐటీ, రీసెర్చ్, డేటా సైన్స్, బయోటెక్నాలజీ.
ఎవరికి ప్రత్యేకం: సమస్యలను పరిష్కరించడం ఇష్టపడేవారు, సిద్ధాంతాలను ఆచరణలో చూడాలనుకునే వారు ఈ గ్రూప్ ఎంచుకోవచ్చు.
2. కామర్స్ స్ట్రీమ్
ఆర్థిక లావాదేవీలు, మార్కెట్ ట్రెండ్స్, వ్యాపార రంగంపై ఆసక్తి ఉన్నవారికి.. 10వ తరగతి బోర్డు పరీక్షల అనంతరం కామర్స్ అద్భుతమైన ఎంపిక. అకౌంటెన్సీ, బిజినెస్ స్టడీస్, ఎకనామిక్స్ వంటి సబ్జెక్టుల ద్వారా వ్యాపారాలు ఎలా నడుస్తాయి, లాభనష్టాల లెక్కలు ఎలా ఉంటాయి అనే అంశాలను ఇక్కడ నేర్చుకోవచ్చు.
కెరీర్ అవకాశాలు: చార్టర్డ్ అకౌంటెన్సీ (సీఏ), కంపెనీ సెక్రటరీ (సీఎస్), బ్యాంకింగ్, ఫైనాన్స్, మార్కెటింగ్, బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్.
ఎవరికి ప్రత్యేకం: సంఖ్యలతో పని చేయడం ఇష్టముండి, వ్యాపార సూత్రాలు, మార్కెట్ గమనాన్ని అర్థం చేసుకోగల వారికి ఇది సరిపోతుంది.
3. ఆర్ట్స్ / హ్యుమానిటీస్
సృజనాత్మక ఆలోచనలు కలిగి ఉండి సమాజం, చరిత్ర, సాహిత్యంపై మక్కువ ఉన్న విద్యార్థులు 10వ తరగతి పరీక్షల అనంతరం ఆర్ట్స్ వైపు మొగ్గు చూపవచ్చు. ఇందులో హిస్టరీ, జాగ్రఫీ, పొలిటికల్ సైన్స్, సైకాలజీ, సాహిత్యం, సోషియాలజీ వంటి ఆసక్తికరమైన సబ్జెక్టులు ఉంటాయి.
కెరీర్ అవకాశాలు: జర్నలిజం, సివిల్ సర్వీసెస్ (ఐఏఎస్/ఐపీఎస్), లా (న్యాయశాస్త్రం), టీచింగ్, డిజైనింగ్, సోషల్ వర్క్.
ఎవరికి ప్రత్యేకం: మంచి భాషా నైపుణ్యాలు ఉండి, సామాజిక అంశాల పట్ల అవగాహన పెంచుకోవాలనుకునే వారికి ఇది ఉత్తమ మార్గం.
సరైన గ్రూప్ను ఎలా ఎంచుకోవాలి? (స్టెప్-బై-స్టెప్ గైడ్)
స్నేహితులు వెళుతున్నారని లేదా ఎవరో చెప్పారని కాకుండా, మీకంటూ ఒక స్పష్టతతో నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ఈ క్రింది సూచనలు పాటించండి:
మీ బలాలు, ఆసక్తులను గుర్తించండి: మీకు ఏ సబ్జెక్టు చదువుతుంటే సంతోషంగా ఉంటుంది? లెక్కలు చేయడమా? సైన్స్ ప్రయోగాలా? లేక సామాజిక అంశాల గురించి తెలుసుకోవడమా? అనేది విశ్లేషించుకోండి.
ఆప్టిట్యూడ్ టెస్టులు రాయండి: ప్రస్తుతం చాలా పాఠశాలలు, ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫారమ్లు కెరీర్ అసెస్మెంట్ టెస్టులు నిర్వహిస్తున్నాయి. ఇవి మీలోని సహజ నైపుణ్యాలను గుర్తించి, ఏ గ్రూప్ సెట్ అవుతుందో చెబుతాయి.
కెరీర్ అవకాశాలపై రీసెర్చ్ చేయండి: మీరు ఎంచుకునే గ్రూప్ భవిష్యత్తులో ఎలాంటి ఉద్యోగాలకు దారితీస్తుంది? ఆ ఉద్యోగాల్లో పని విధానం ఎలా ఉంటుంది? జీతభత్యాలు ఎలా ఉంటాయి? అనేవి ముందుగానే తెలుసుకోండి.
నిపుణుల సలహా తీసుకోండి: కెరీర్ కౌన్సెలర్లను సంప్రదించడం వల్ల ప్రస్తుత మార్కెట్ డిమాండ్ ప్రకారం ఏ చదువు బాగుంటుందో ఒక అంచనాకు రావచ్చు.
తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులతో చర్చించండి: మీ చదువును, ప్రవర్తనను చిన్నప్పటి నుంచి గమనించిన మీ టీచర్లు, తల్లిదండ్రులు మీకు సరైన మార్గదర్శకత్వం చేయగలరు.
అసలు చేయకూడని పొరపాట్లు ఇవి:
స్నేహితులను అనుసరించడం: మీ స్నేహితుడు సైన్స్ తీసుకున్నాడని మీరు కూడా అదే తీసుకోవద్దు. ప్రతి వ్యక్తి సామర్థ్యం వేరుగా ఉంటుంది.
ప్రతిష్ట కోసం చదవడం: సమాజంలో ఏదో ఒక గ్రూప్కు ఎక్కువ క్రేజ్ ఉందని, ఇష్టం లేకపోయినా అందులో చేరడం వల్ల మానసిక ఒత్తిడి పెరుగుతుంది తప్ప ఫలితం ఉండదు.
భవిష్యత్తును విస్మరించడం: కేవలం ప్రస్తుతానికి సులభంగా ఉందని కాకుండా, లాంగ్ టర్మ్లో ఆ గ్రూప్ మీకు ఎలాంటి జీవితాన్ని ఇస్తుందో ఆలోచించి అడుగు వేయండి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు-
1. 10వ తరగతి తర్వాత ఒక స్ట్రీమ్ ఎంచుకున్నాక, భవిష్యత్తులో దానిని మార్చుకునే అవకాశం ఉంటుందా?
సాధారణంగా సైన్స్ స్ట్రీమ్ ఎంచుకున్న విద్యార్థులకు తర్వాత కామర్స్ లేదా ఆర్ట్స్ విభాగాల్లోకి మారడం సులభం అవుతుంది. కానీ, ఒకసారి కామర్స్ లేదా ఆర్ట్స్ ఎంచుకున్న తర్వాత తిరిగి సైన్స్ (ముఖ్యంగా ఇంజనీరింగ్ లేదా మెడికల్) వైపు వెళ్లడం కష్టతరంగా మారుతుంది. అందుకే మొదటి అడుగు వేసేటప్పుడే పక్కా ప్రణాళికతో ఉండటం మంచిది.
2. నా ఆసక్తి ఒక వైపు, మార్కులు మరో వైపు ఉంటే ఏది ఎంచుకోవాలి?
మార్కులు కేవలం ఆ ఒక్క పరీక్షలోని పనితీరును మాత్రమే సూచిస్తాయి. కానీ మీ ఆసక్తి, ఆ సబ్జెక్టును అర్థం చేసుకునే సామర్థ్యం మీ కెరీర్ను నిర్ణయిస్తాయి. మీకు ఆర్ట్స్ అంటే ఇష్టముండి, సైన్స్లో ఎక్కువ మార్కులు వచ్చాయని బలవంతంగా అందులో చేరితే భవిష్యత్తులో కష్టమవుతుంది. మీ సహజ సిద్ధమైన నైపుణ్యం ఎందులో ఉందో గుర్తించి దానినే ఎంచుకోండి.