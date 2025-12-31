వాట్సాప్లో న్యూఇయర్ సందడి: 2026 కోసం సరికొత్త స్టిక్కర్లు, వీడియో ఎఫ్టెక్ట్స్
2026 నూతన సంవత్సర వేడుకలను మరింత రంగులమయంగా మార్చేందుకు వాట్సాప్ అదిరిపోయే అప్డేట్స్ను తీసుకొచ్చింది. సరికొత్త స్టిక్కర్లు, వీడియో కాల్ ఎఫెక్ట్స్, స్టేటస్ యానిమేషన్లతో మీ శుభాకాంక్షలను మరింత ప్రత్యేకంగా పంపవచ్చు.
నూతన సంవత్సర వేడుకల వేళ మీ ఆత్మీయులకు పంపే మెసేజ్లు మరింత ఆకర్షణీయంగా ఉండాలని వాట్సాప్ భావిస్తోంది. ఇందుకోసం 2026 న్యూ ఇయర్ స్పెషల్ ఫీచర్లను గ్లోబల్గా రోల్ అవుట్ చేసింది. అవేంటో ఒకసారి చూద్దాం:
1. న్యూ ఇయర్ 2026 స్టిక్కర్లు
కొత్త ఏడాది కోసం వాట్సాప్ ప్రత్యేకమైన స్టిక్కర్ ప్యాక్ను విడుదల చేసింది. ఇందులో మెరిసే బాణసంచా (Fireworks), కౌంట్డౌన్ క్లాక్స్, షాంపేన్ పాప్స్, "Happy 2026!" సందేశాలు ఉన్నాయి.
ఎలా వాడాలి: ఏదైనా చాట్ ఓపెన్ చేసి, ఎమోజి ఐకాన్ మీద టాప్ చేసి, స్టిక్కర్ సెక్షన్కు వెళ్తే చాలు. లేటెస్ట్ వర్షన్ వాడుతున్న వారికి ఇది ఆటోమేటిక్గా కనిపిస్తుంది.
2. వీడియో కాల్స్లో AR ఎఫెక్ట్స్
వీడియో కాల్స్ ద్వారా శుభాకాంక్షలు చెప్పుకునే వారికి ఇది గొప్ప వార్త. కాల్ మధ్యలో 'ఎఫెక్ట్స్' బటన్ నొక్కితే చాలు:
మీ స్క్రీన్పై రంగుల కాగితాలు (Confetti), మెరిసే బెలూన్లు లేదా బాణసంచా పేలుతున్నట్లుగా కనిపించే AR ఎఫెక్ట్స్ ప్రత్యక్షమవుతాయి.
ఒకేసారి 32 మంది పాల్గొనే గ్రూప్ కాల్స్లో కూడా ఇవి అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. తక్కువ ధర గల ఫోన్లలో కూడా ఇవి స్మూత్గా పనిచేసేలా వాట్సాప్ వీటిని డిజైన్ చేసింది.
3. స్టేటస్ అప్డేట్స్లో యానిమేషన్లు
మీరు కొత్త ఏడాది ఫోటోలు లేదా వీడియోలను స్టేటస్గా పెట్టినప్పుడు, వాట్సాప్ ఆటోమేటిక్గా కొన్ని యానిమేషన్లను జత చేస్తుంది.
మెరిసే నక్షత్రాలు, పైకి ఎగిరే బెలూన్లు లేదా మీ కంటెంట్కు అనుగుణంగా సింక్ అయ్యే డిజిటల్ కౌంట్డౌన్ టైమర్లు మీ స్టేటస్ను ప్రత్యేకంగా నిలుపుతాయి.
ఎలా అప్డేట్ చేయాలి?
ఈ కొత్త ఫీచర్లు మీకు కనిపించకపోతే, వెంటనే గూగుల్ ప్లే స్టోర్ లేదా ఆపిల్ యాప్ స్టోర్కు వెళ్లి మీ వాట్సాప్ను వెర్షన్ 2.24.25.85 లేదా అంతకంటే పై వెర్షన్కు అప్డేట్ చేసుకోండి. భారతదేశంలో ఇప్పటికే చాలా మంది వినియోగదారులకు ఈ ఫీచర్లు అందుబాటులోకి వచ్చేశాయి.
ఈ కొత్త ఏడాదిని వాట్సాప్లోని రంగులమయమైన స్టిక్కర్లు, ఎఫెక్ట్స్తో ఘనంగా ప్రారంభించండి.