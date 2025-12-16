Edit Profile
    కోట్లు కొల్లగొట్టేదెవరో? నేడే ఐపీఎల్ 2026 వేలం.. అందరి ఫోకస్ గ్రీన్ పైనే.. లైవ్ ఎప్పుడు? ఎక్కడ చూడాలంటే?

    అబుదాబిలో ఈ రోజు ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (IPL) మినీ వేలం జరగనుంది. ఈ వేలంలో ఆటగాళ్లు కోట్లు కొల్లగొట్టబోతున్నారు. మరి ఈ ఈవెంట లైవ్ ను ఎప్పుడు? ఎక్కడ చూడాలో తెలుసుకోండి. 

    Published on: Dec 16, 2025 10:41 AM IST
    By Chandu Shanigarapu
    ఆ రోజు వచ్చేసింది. ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (IPL) 2026 మినీ వేలం మంగళవారం, డిసెంబర్ 16న యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (UAE)లోని అబుదాబిలో జరగనుంది. ఈ వేలంలో 359 మంది ఆటగాళ్ల భవిష్యత్తు తేలనుంది. ఆటగాళ్ల వేలంలో పాల్గొనడానికి మొత్తం 1390 మంది తమ పేర్లను నమోదు చేసుకున్నారు. అయితే, ఫ్రాంచైజీల నుండి స్పందనల అనంతరం 359 మంది ఆటగాళ్లను షార్ట్‌లిస్ట్ చేసింది బీసీసీఐ.

    లైవ్ స్ట్రీమింగ్

    ఐపీఎల్ 2026 మినీ వేలం అన్ని స్ట్రీమింగ్, టెలికాస్ట్ వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఈ వేలం మంగళవారం మధ్యాహ్నం 2.30 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. ఇది యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ లోని అబుదాబిలో జరుగుతుంది. మినీ వేలం స్టార్ స్పోర్ట్స్ నెట్‌వర్క్‌లో ప్రసారం అవుతుంది. ఈ మినీ వేలం జియోహాట్‌స్టార్‌ యాప్, వెబ్‌సైట్‌లో లైవ్‌గా స్ట్రీమ్ కానుంది. జియోహాట్‌స్టార్‌ ఓటీటీలో దీన్ని చూడొచ్చు.

    గ్రీన్ పై ఫోకస్

    ఆస్ట్రేలియా ఆల్-రౌండర్ కామెరాన్ గ్రీన్ వేలంలో అతిపెద్ద ఆకర్షణగా నిలిచే అవకాశం ఉంది. ఐపీఎల్ 2026 వేలంలో అత్యంత ఖరీదైన ఆటగాడిగా అతను నిలిచే సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. వేలంలో మొత్తం 111 మంది విదేశీ ఆటగాళ్లు అందుబాటులో ఉన్నారు. అయితే 240 మందికి పైగా భారతీయులు పది ఫ్రాంచైజీలలో ఏదైనా ఒక దాని ద్వారా ఎంపికయ్యే అవకాశం ఉంది. అన్ని పది జట్లు మొత్తం 77 అందుబాటులో ఉన్న స్లాట్ల కోసం పోటీపడతాయి. ఇందులో 31 విదేశీ ఆటగాళ్ల కోసం రిజర్వ్ చేశారు.

    రూ.2 కోట్లు

    ఆటగాళ్ల అత్యధిక బేస్ ప్రైజ్ రూ.2 కోట్లుగా ఉంది. 40 మంది ఆటగాళ్లు ఈ బ్రాకెట్‌లో వేలంలోకి ప్రవేశించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. గ్రీన్, వెంకటేష్ అయ్యర్, జేక్-ఫ్రేజర్ మెక్‌గుర్క్, డెవాన్ కాన్వే వంటివారు ఈ నిర్దిష్ట బేస్ ధరతో వేలంలోకి ప్రవేశించారు. 42 మంది ఆటగాళ్లు తమ బేస్ ధరను రూ.75 లక్షలుగా పేర్కొన్నారు. అయితే 17 మంది ఆటగాళ్లు రూ.1 కోటి ధరకు వేలంలోకి వస్తున్నారు.

    కేకేఆర్

    మూడుసార్లు ఛాంపియన్లైన కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ వేలంలో అతిపెద్ద పర్స్ (రూ.64.30 కోట్లు) కలిగి ఉంది. తరువాత ఐదుసార్లు ఛాంపియన్లైన చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (రూ.43.40 కోట్లు), సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ (రూ.25.50 కోట్లు) ఉన్నాయి. ఐదుసార్లు ఛాంపియన్లైన ముంబై ఇండియన్స్ అతి తక్కువ పర్స్ కలిగి ఉంది. ఎందుకంటే ఫ్రాంచైజీకి కేవలం రూ.2.75 కోట్లు మాత్రమే ఉన్నాయి.

