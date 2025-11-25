Edit Profile
    Ethiopia volcano బూడిద మేఘం ఇండియాని ఎప్పుడు వీడుతుంది? ఐఎండీ బిగ్​ అప్డేట్​..

    ఇథియోపియాలో బద్ధలైన హేలీ గుబ్బి అగ్నిపర్వతం బూడిద మేఘాలు భారత్​లోకి ప్రవేశించి, ప్రస్తుతం ఉత్తర భాగంలో కదలుతున్నాయి. దీని వల్ల వాతావరణంపై ఎంత ప్రభావం పడింది? దిల్లీ వాయు నాణ్యత పరిస్థితి ఏంటి? ఈ మేఘాలు ఇండియాను ఎప్పుడు వీడుతాయి? నిపుణలు ఏమంటున్నారంటే.. 

    Published on: Nov 25, 2025 10:00 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ఇథియోపియాలోని పురాతన హేలీ గుబ్బి అగ్నిపర్వతం బద్దలవడంతో వెలువడిన బూడిద మేఘాలు దేశంలోకి ప్రవేశించాయి. గుజరాత్, రాజస్థాన్, దిల్లీతో పాటు ఉత్తర భారతదేశంలోని పలు రాష్ట్రాలపై దీని ప్రభావం ఉండొచ్చని వాతావరణ సంస్థలు హెచ్చరిస్తున్నాయి. విమాన ప్రయాణాలపై దీని ప్రభావం తీవ్రంగా ఉంది.

    ఇథియోపియాలో బద్దలైన అగ్నిపర్వతం.. (NASA: Handout via Reuters/ AP)
    రాజస్థాన్​ నుంచి హిమాలయాల వరకు..

    ఈ హేలీ గుబ్బి అగ్నిపర్వతం నుంచి వెలువడిన బూడిద మేఘాలు ఎర్ర సముద్రాన్ని దాటి యెమెన్, ఒమన్ దేశాల వైపు ప్రయాణించాయి. ఈ బూడిద మేఘం సోమవారం రాత్రి పొద్దుపోయిన తర్వాత భారత్‌లోకి ప్రవేశించింది. రాత్రి సుమారు 11 గంటల ప్రాంతంలో ఈ బూడిద మేఘం దిల్లీని చేరుకుంది.

    వాతావరణ సంస్థలు దీని కదలికలను నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న అంచనా నమూనాల ప్రకారం.. గుజరాత్, రాజస్థాన్, దిల్లీ-ఎన్‌సీఆర్, మహారాష్ట్ర, పంజాబ్, హరియాణా రాష్ట్రాల వాతావరణంపై ఈ బూడిద ప్రభావం ఉంటుందని తెలుస్తోంది. ఇండియా మెట్‌స్కై వెదర్ సంస్థ అంచనా ప్రకారం, ఈ మేఘాలు తర్వాత హిమాలయాలు, ఉత్తర ప్రదేశ్‌లోని ఆనుకొని ఉన్న తేరాయి ప్రాంతాలను కూడా తాకనున్నాయి.

    బూడిద మేఘంలో ఏముంది?

    ఈ మేఘంలో అగ్నిపర్వత బూడిదతో పాటు, సల్ఫర్ డయాక్సైడ్, సూక్ష్మమైన రాతి రేణువులు ఉన్నాయని ఇండియా మెట్‌స్కై వెదర్ వెల్లడించింది.

    ప్రస్తుతం ఈ బూడిద మేఘం ఉత్తర భారతదేశంపై గంటకు 100 నుంచి 120 కిలోమీటర్ల వేగంతో కదులుతోంది. ఇది సముద్ర మట్టానికి సుమారు 15,000 నుంచి 25,000 అడుగుల ఎత్తులో ప్రయాణిస్తున్నప్పటికీ, కొన్ని ప్రాంతాల్లో 45,000 అడుగుల ఎత్తు వరకు కూడా చేరుకునే అవకాశం ఉంది.

    బూడిద మేఘం ఇండియాని ఎప్పుడు వీడుతుంది?

    భారత వాతావరణ విభాగం (ఐఎండీ) డైరెక్టర్ జనరల్ మృత్యుంజయ మహాపాత్ర మాట్లాడుతూ.. ఈ బూడిద మేఘం తదుపరి చైనా వైపు కదులుతుందని తెలిపారు. మంగళవారం రోజున గ్రీన్విచ్ కాలమానం ప్రకారం 14:00 గంటలకు (భారత స్థానిక కాలమానం ప్రకారం రాత్రి 7:30 గంటలకు) ఇది భారత్‌ను వీడుతుందని అంచనా వేశారు.

    దీని నేపథ్యంలో, ఐఎండీ అగ్నిపర్వత బూడిద సలహా కేంద్రాల నుంచి వచ్చిన ఉపగ్రహ చిత్రాలను, హెచ్చరికలను, మేఘాల వ్యాప్తి నమూనాలను నిశితంగా పరిశీలిస్తోంది.

    దిల్లీలో 'చాలా పేలవంగా' వాయు నాణ్యత..

    సోమవారం రాత్రి 11 గంటల సమయంలో సల్ఫర్ డయాక్సైడ్, అగ్నిపర్వత బూడిదతో కూడిన దట్టమైన మేఘం దిల్లీలోని వాతావరణ పై పొరలను తాకింది. అయితే, ఇది దిల్లీలోని గాలి నాణ్యత సూచికపై పెద్దగా ప్రభావం చూపలేదని అధికారులు పేర్కొన్నారు. అయినప్పటికీ, అర్ధరాత్రి సమయంలో పీఎం 2.5, ఎస్​ఓ2 స్థాయిలలో స్వల్ప పెరుగుదలను వాయు నాణ్యత పర్యవేక్షణ కేంద్రాలు నివేదించాయి.

    35,000 నుంచి 45,000 అడుగుల ఎత్తులో ఉన్న దిల్లీ వాతావరణం పై పొరలపై ఈ ప్రభావం కొన్ని గంటల పాటు కనిపించింది. ఆ తర్వాత ఇది తూర్పు దిశగా, కొండల వైపు కదిలింది.

    మంగళవారం ఉదయం 9 గంటల సమయానికి దిల్లీలో ఏక్యూఐ 362గా నమోదైంది. బూడిద మేఘం దేశ రాజధానిని తాకిన రాత్రి 11 గంటల సమయంలో ఇది 370గా ఉంది. ఇది ఉపరితల స్థాయిలో కాలుష్యంపై గణనీయమైన ప్రభావం చూపలేదని స్పష్టం చేస్తోంది.

    విమాన ప్రయాణాలపై ప్రభావం..

    సోమవారం మధ్యాహ్నం తర్వాతే విమానయాన సంస్థలు కొన్ని విమానాలను రద్దు చేయడం ప్రారంభించాయి. సోమవారం సాయంత్రం డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ విమానయాన సంస్థలకు ఒక ప్రత్యేక సలహాను కూడా జారీ చేసింది.

    ఇథియోపియాలోని హేలీ గుబ్బి అగ్నిపర్వతం విస్ఫోటనం, దాని బూడిద మేఘాలు భారతదేశంలోని కొన్ని ప్రాంతాల వైపు కదులుతున్న నేపథ్యంలో, విమానయాన సంస్థలైన ఇండిగో, ఎయిర్ ఇండియా, ఆకాశ ఎయిర్ తమ ప్రయాణికులకు భద్రతకే తాము అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నామని హామీ ఇచ్చాయి.

    విమాన ప్రయాణాలకు అంతరాయం కలిగే అవకాశంపై డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ (డీజీసీఏ) విమానయాన సంస్థలకు సలహా జారీ చేసిన తర్వాత, ఐఎండీకి చెందిన ముంబై, దిల్లీ, కోల్‌కతా మెట్ వాచ్ కార్యాలయాలు కూడా పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తున్నాయి.

