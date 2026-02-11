నాన్సీ గత్రీ కిడ్నాప్ కేసులో డొమినిక్ ఎవరు? ఆమె అల్లుడితో అతడికి రిలేషన్ ఏంటి?
అమెరికా టీవీ దిగ్గజం సువానా గత్రీ తల్లి నాన్సీ గత్రీ కిడ్నాప్ కేసులో ఎఫ్బీఐ (FBI) విడుదల చేసిన నిందితుడి వీడియో తర్వాత ‘డొమినిక్ ఎవాన్స్’ అనే పేరు సోషల్ మీడియాలో మారుమోగుతోంది. నాన్సీ అల్లుడు టోమాసో సియోనితో అతనికి ఉన్న పాత పరిచయం ఇప్పుడు పలు అనుమానాలకు తావిస్తోంది. ఆ వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాం.
అమెరికాలో సంచలనం సృష్టిస్తున్న నాన్సీ గత్రీ కిడ్నాప్ కేసులో దర్యాప్తు సంస్థలు విచారణను వేగవంతం చేశాయి. ముఖ్యంగా జనవరి 31న ఆమె అదృశ్యమైన రాత్రి, ఇంటి వద్ద ముసుగు ధరించిన వ్యక్తికి సంబంధించిన వీడియో ఫుటేజీని ఎఫ్బీఐ విడుదల చేయడంతో ఈ కేసులో కొత్త కోణాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే డొమినిక్ ఎవాన్స్ అనే వ్యక్తి పేరు తెరపైకి వచ్చింది.
ఎవరీ డొమినిక్ ఎవాన్స్?
డొమినిక్ ఎవాన్స్ ఒక ప్రొఫెషనల్ మ్యూజిషియన్, డ్రమ్మర్. నాన్సీ గత్రీ అల్లుడైన టోమాసో సియోనికి ఇతను అత్యంత సన్నిహితుడు. వీరిద్దరి మధ్య దశాబ్ద కాలానికి పైగా వృత్తిపరమైన, వ్యక్తిగత అనుబంధం ఉంది.
- మ్యూజిక్ బ్యాండ్ సహచరులు: 2007లో టోమాసో సియోని, డొమినిక్ ఎవాన్స్ కలిసి ‘ఎర్లీ బ్లాక్’ (Early Black) అనే మ్యూజిక్ బ్యాండ్ను స్థాపించారు.
- వృత్తిపరమైన బంధం: ఈ బ్యాండ్లో టోమాసో సియోని బేస్ ప్లేయర్గా వ్యవహరించగా, డొమినిక్ ఎవాన్స్ డ్రమ్మర్గా బాధ్యతలు నిర్వహించేవాడు. వీరు తుక్సన్, ఫినిక్స్ ప్రాంతాల్లో అనేక ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు.
- సుదీర్ఘ పరిచయం: దాదాపు 17 ఏళ్లుగా వీరిద్దరూ కలిసి మ్యూజిక్ ఆల్బమ్స్ రూపొందించడం, స్థానికంగా ప్రదర్శనలు ఇవ్వడం చేస్తూ వస్తున్నారు.
నిందితుడి వీడియోతో సంబంధం ఏంటి?
ఎఫ్బీఐ డైరెక్టర్ కాష్ పటేల్ విడుదల చేసిన వీడియోలో, ఒక వ్యక్తి మాస్క్ ధరించి, వీపుకు బ్యాగ్ తగిలించుకుని, నడుముకు తుపాకీతో నాన్సీ ఇంటి ముందరి కెమెరాను కప్పివేసేందుకు ప్రయత్నించడం కనిపించింది. ఈ వీడియో బయటకు వచ్చిన వెంటనే సోషల్ మీడియాలో (ముఖ్యంగా 'Atom Report' వంటి అకౌంట్లు) డొమినిక్ ఎవాన్స్పై అనుమానాలు వ్యక్తం చేయడం మొదలుపెట్టారు.
“వీడియోలో ఉన్న వ్యక్తి శారీరక ఆకృతి (Athletic Build), అతని గడ్డం తీరు (Goatee and Mustache) డొమినిక్ ఎవాన్స్కు సరిగ్గా సరిపోతున్నాయి. పైగా ఇతను నాన్సీ అల్లుడికి అత్యంత సన్నిహితుడు కూడా” అని నెటిజన్లు విశ్లేషిస్తున్నారు.
అధికారులు ఏమంటున్నారు?
సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న వార్తలు, విశ్లేషణలపై అధికారికంగా ఎలాంటి స్పష్టత లేదు. ఎఫ్బీఐ కానీ, పీమా కౌంటీ పోలీసులు కానీ డొమినిక్ ఎవాన్స్ను నిందితుడిగా లేదా అనుమానితుడిగా ఇప్పటివరకు పేర్కొనలేదు.
"డొమినిక్ ఎవాన్స్ పేరు కేవలం ఆన్లైన్ ఊహాగానాల్లో మాత్రమే వినిపిస్తోంది. దర్యాప్తు సంస్థలు అతన్ని విచారించాయా లేదా అనే సమాచారం ఇంకా బయటకు రాలేదు," అని సంబంధిత వర్గాలు వెల్లడించాయి. ప్రస్తుతానికి ఈ ఆరోపణలు కేవలం అనుమానాలుగానే మిగిలిపోయాయి.
అదృశ్యమైన రోజే ఏం జరిగింది?
జనవరి 31న నాన్సీ గత్రీ ఇంటి నుంచి అదృశ్యమైనప్పుడు, ఆ రాత్రి ఆమెకు సంబంధించిన భద్రతా కెమెరాల డేటాను ఎవరో దెబ్బతీశారు. అయితే, ఎఫ్బీఐ సాంకేతిక నిపుణులు బ్యాకెండ్ సిస్టమ్స్ నుంచి ఆ డేటాను పునరుద్ధరించి, ఆయుధంతో ఉన్న వ్యక్తి దృశ్యాలను బయటపెట్టారు. ఈ వీడియో ఆధారంగానే ఇప్పుడు డొమినిక్ ఎవాన్స్ పేరు చర్చల్లోకి వచ్చింది.