ఒక్క బ్లాగ్ పోస్ట్.. ₹2.5 లక్షల కోట్ల నష్టం! ఐబీఎమ్ను వణికించిన ఆ కోబాల్ (COBOL) కథేంటి?
ప్రముఖ ఏఐ సంస్థ ఆంథ్రోపిక్ (Anthropic) రాసిన ఒక్క బ్లాగ్ పోస్ట్ ఐబీఎమ్ (IBM) మార్కెట్ విలువను ఒక్కరోజులోనే 30 బిలియన్ డాలర్ల (సుమారు ₹2.5 లక్షల కోట్లు) మేర తుడిచిపెట్టేసింది. అసలు 60 ఏళ్ల నాటి ‘కోబాల్’ భాషకు, ఐబీఎమ్ నష్టాలకు సంబంధం ఏంటి? ఇన్వెస్టర్లు ఎందుకు అంతగా భయపడుతున్నారు? వివరాలు మీకోసం.
సాధారణంగా ఏదైనా కొత్త టెక్నాలజీ వస్తే పాతవి కనుమరుగవుతాయి. కానీ 1959లో పుట్టిన 'కోబాల్' (COBOL) అనే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ మాత్రం ఇప్పటికీ ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థకు వెన్నెముకగా నిలుస్తోంది. అయితే, నిన్న (ఫిబ్రవరి 23) ఆంథ్రోపిక్ సంస్థ తన బ్లాగ్లో రాసిన కొన్ని అంశాలు ఐబీఎమ్ సామ్రాజ్యాన్ని ఒక్కసారిగా వణికించాయి. ఐబీఎమ్ షేర్లు గత 25 ఏళ్లలో ఎన్నడూ లేనంతగా 13.2% పడిపోయాయి.
అసలు కోబాల్ (COBOL) అంటే ఏమిటి?
COBOL అంటే 'కామన్ బిజినెస్ ఓరియెంటెడ్ లాంగ్వేజ్'. బ్యాంకింగ్, ఫైనాన్స్, ప్రభుత్వ రంగాలు తమ డేటాను ప్రాసెస్ చేయడానికి దీనిని వాడతాయి.
- నేటికీ దీని ప్రాధాన్యత: మనం వాడే క్రెడిట్ కార్డుల్లో 80% లావాదేవీలు, ఏటీఎం మిషన్లలో 95% లావాదేవీలు ఇప్పటికీ ఈ 60 ఏళ్ల నాటి భాషపైనే నడుస్తున్నాయి.
- భారీ కోడింగ్: ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు 250 బిలియన్ లైన్ల కోబాల్ కోడ్ ప్రస్తుతం వాడుకలో ఉంది. ప్రతిరోజూ దీని ద్వారా 3 బిలియన్ డాలర్ల వ్యాపారం జరుగుతోంది.
- సమస్య ఎక్కడ?: ఈ భాష తెలిసిన నిపుణులందరూ ఇప్పుడు రిటైర్ అయిపోతున్నారు. కొత్త తరం డెవలపర్లకు ఆధునిక భాషలైన పైథాన్, జావాపై ఉన్న పట్టు కోబాల్పై లేదు.
ఆంథ్రోపిక్ బ్లాగ్ ఏం చెప్పింది?
ఐబీఎమ్ వంటి కంపెనీలు పాత కోబాల్ సిస్టమ్స్ను ఆధునీకరించడానికి ఏళ్ల తరబడి కన్సల్టెంట్లను నియమించి, వేల కోట్లు ఖర్చు చేసేవి. కానీ ఆంథ్రోపిక్ తన బ్లాగ్లో సంచలనమైన విషయాలు చెప్పింది. "గతంలో కోబాల్ సిస్టమ్స్ను మార్చడానికి ఏళ్ల సమయం, భారీ ఖర్చు అయ్యేది. కానీ మా 'క్లాడ్ కోడ్' (Claude Code) వంటి ఏఐ టూల్స్ ద్వారా ఇప్పుడు ఏళ్ల పనిని కేవలం కొన్ని నెలల్లోనే (Quarters) పూర్తి చేయవచ్చు" అని స్పష్టం చేసింది.
అంటే, ఐబీఎమ్ దశాబ్దాలుగా ఏ పని ద్వారా భారీగా ఆదాయం పొందుతుందో, ఆ పనిని ఏఐ చాలా తక్కువ ఖర్చుతో, వేగంగా చేస్తుందని ఆంథ్రోపిక్ క్లెయిమ్ చేసింది. ఇదే ఇన్వెస్టర్లలో వణుకు పుట్టించింది. ఐబీఎమ్ కన్సల్టింగ్ ఆదాయం పడిపోతుందనే భయంతో షేర్లను భారీగా అమ్మేశారు.
ఐబీఎమ్ వాదన ఏంటి?
ఈ పతనంపై ఐబీఎమ్ సాఫ్ట్వేర్ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ రాబ్ థామస్ స్పందించారు. "ఐబీఎమ్ మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్ల విలువ కేవలం కోబాల్ భాషపై మాత్రమే ఆధారపడి లేదు. మా ప్లాట్ఫామ్ ఇచ్చే సెక్యూరిటీ, పనితీరు, సామర్థ్యం ప్రపంచంలో మరే ఇతర సిస్టమ్ ఇవ్వలేదు. కోబాల్ కోడ్ను ఆధునీకరించడం వల్ల మా ప్లాట్ఫామ్ విలువ తగ్గదు" అని ఆయన వివరణ ఇచ్చారు.
మరింత సూటిగా
1. ఐబీఎమ్ షేర్లు ఎందుకు పడిపోయాయి?
ఆంథ్రోపిక్ అనే ఏఐ సంస్థ తమ టూల్స్తో పాత కోబాల్ సాఫ్ట్వేర్లను సులభంగా అప్గ్రేడ్ చేయవచ్చని చెప్పడంతో, ఐబీఎమ్ కన్సల్టింగ్ వ్యాపారం దెబ్బతింటుందని ఇన్వెస్టర్లు ఆందోళన చెందారు.
2. కోబాల్ను ఇప్పటికీ ఎందుకు వాడుతున్నారు?
ఇది చాలా నమ్మదగినది. బ్యాంకులు, ప్రభుత్వ సంస్థలు తమ కీలకమైన డేటా భద్రత కోసం దశాబ్దాలుగా దీనినే నమ్ముతున్నాయి. అయితే దీనిని మార్చడం చాలా ఖరీదైన వ్యవహారం.
3. క్లాడ్ కోడ్ (Claude Code) అంటే ఏమిటి?
ఇది ఆంథ్రోపిక్ అభివృద్ధి చేసిన ఒక ఏఐ టూల్. ఇది సంక్లిష్టమైన పాత కోడ్ను విశ్లేషించి, దానిని ఆధునిక సాఫ్ట్వేర్ భాషల్లోకి మార్చడానికి సహాయపడుతుంది.
4. ఐబీఎమ్ భవిష్యత్తు ప్రమాదంలో ఉందా?
లేదు. ఐబీఎమ్ తన మెయిన్ ఫ్రేమ్ టెక్నాలజీ చాలా పటిష్టమైనదని చెబుతోంది. అయితే ఏఐ వల్ల ఆ కంపెనీ సేవల రంగంలో కొన్ని మార్పులు వచ్చే అవకాశం ఉంది.